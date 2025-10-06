Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PANTANAL

Cortes de Trump nos EUA afetam sistema da Nasa que monitora incêndios em MS

Satélite americano consegue identificar e criar mapas com maior agilidade sobre área queimada e vegetação removida

Rodolfo César, de Corumbá

06/10/2025 - 08h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um dos principais sistemas públicos globais para fornecer dados sobre incêndios florestais no mundo está fora do ar desde o começo deste mês, sem data para voltar a funcionar.

O Sistema de Informações de Fogo para Gerenciamento de Recursos (Firms, na sigla em inglês) consegue reunir em um só local, de forma pública, dados de mais de cinco satélites e permite que diferentes equipes que atuam no combate possam obter dados diários, das últimas 24 horas e do período de sete dias. Também é possível levantar informações de períodos mais logos.

A paralisação do Firms acabou ocorrendo em um período crítico, com registro de incêndios florestais no Pantanal, tanto na região da Serra do Amolar, no município de Corumbá, como no Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, no município de Alcinópolis. Sem o sistema, o combate pode continuar sendo feito, mas o acesso a informações estratégicas para analisar o avanço do fogo fica prejudicado.

Além de apresentar dados atualizados, bem como histórico de áreas com focos de calor, o Firms também tem serviços on-line que permitem que instituições de Mato Grosso do Sul e do mundo possam retirar mapas e programações para a automação de informações. 

O sistema funciona em parceria com o Serviço Florestal dos Estados Unidos e foi desenvolvido pela Universidade de Maryland, a partir de recursos da Nasa e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 2007.

Além das informações de satélite, o Firms também utiliza algoritmos para auxiliar na leitura desses dados e criar mapas que mostram área queimada, remoção de vegetação nativa ou alteração da estrutura de um território.

“Em função do fechamento administrativo do governo federal, a Nasa não está atualizando o site e outras informações e dados podem, temporariamente, ficar indisponíveis. Nós pedimos desculpas pelo inconveniente”, esclareceu nota da Nasa. A comunicação é assinada pela Equipe Firms.

Conforme a pesquisadora Tatiane Deoti Pelisarri, da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), ter a possibilidade de compreender cenários a partir de estatística e dados é fundamental para se traçar estratégias. 

“Os dados [...] são amplamente utilizados em mapeamentos de incêndio, áreas florestais queimadas, zoneamento de risco de incêndio, análise de focos de incêndio e na caracterização dos regimes de incêndios global e local”, escreveu a pesquisadora em sua tese de doutoramento, intitulada “Emissões de CO2 Provenientes de Incêndios e de Diferentes Usos e Ocupação do Solo no Pantanal Brasileiro”.

No Brasil, o uso desse sistema público representa a possibilidade de capturar detalhes em tempo real, no período de cerca de três horas, para identificar onde estão focos ativos de calor. Conforme o engenheiro da computação Alexandre Henrique Soares Dias, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), esse modelo usado pelo Firms gera detalhes confiáveis por estar concatenado com satélites que fazem uma varredura no globo.

Ele explicou, no trabalho “Uma Análise Exploratória de Dados sobre Incêndios Florestais no Brasil”, que o método de varredura é essencial porque está a bordo dos satélites Terra (EOS AM-1) e Aqua (EOS PM-1). O satélite Terra orbita ao redor do planeta cronometradamente, para que passe de norte a sul sobre o Equador pela manhã, enquanto o Aqua passa de sul a norte sobre o Equador à tarde

“Com essas informações é possível melhorar a compreensão das dinâmicas e dos processos globais que ocorrem na terra, nos oceanos e na atmosfera mais baixa. Está desempenhando um papel vital no desenvolvimento de modelos validados, globais e interativos do sistema Earth da Nasa, capazes de prever mudanças globais com precisão suficiente para ajudar os formuladores de políticas públicas a tomar decisões sólidas em relação à proteção do meio ambiente”, defendeu Alexandre Dias.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que tem o sistema Painel do Fogo, utiliza-se do Firms para capturar dados e alimentar a plataforma brasileira. Porém, há também outros métodos para compor as informações.

OUTRAS FERRAMENTAS

Além dessas informações via satélite, uma outra ferramenta usada para combater incêndios florestais é o monitoramento em tempo real por câmeras, como é o caso do sistema Pantera, desenvolvido pela Um Grau e Meio e que tem uma central na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), em Corumbá, para monitorar a região da Serra do Amolar. 

Esse território é de alta prioridade para a conservação da biodiversidade.

Além do IHP, o acesso ao sistema Pantera é compartilhado com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil de Corumbá e o Prevfogo/Ibama. 

Como esse sistema faz análises ao vivo, com uso de inteligência artificial, não há um impacto direto que o Firms possa causar na detecção, contudo, ele não tem abragência em todo o território pantaneiro.

“O Firms, porém, contribui para que possamos extrair várias informações e entender mudanças, área atingida, até mesmo gerar automatização de algumas análises”, comentou o analista de tecnologia do Instituto Homem Pantaneiro, Igor Souza.

Assine o Correio do Estado

RIO BRILHANTE (MS)

Corpo carbonizado é encontrado em carro incendiado às margens da BR-163

Vítima não foi identificada até o momento devido às condições do corpo

06/10/2025 08h35

Compartilhar
Carro incendiado sendo periciado pelos policiais

Carro incendiado sendo periciado pelos policiais Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Continue Lendo...

Corpo, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um carro incendiado, na madrugada desta segunda-feira (6), na rua Juviano Medeiros, que dá acesso a BR-163, em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de possível incêndio em veículo automotor às margens da rodovia.

Ao chegar no local, constatou que o veículo ainda estava em chamas e que o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) estava tentando apagar o fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, após extinção do incêndio, foi encontrado um corpo, ainda não identificado, no interior do veículo. O cadáver estava carbonizado, sendo impossível sua identificação.

Perícia Judiciária, Polícia Civil e funerária foram acionados para realizar os procedimentos de praxe. A área foi isolada para os trabalhos policiais e periciais.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para os devidos exames. Até o fechamento desta reportagem, a vítima ainda não tinha sido identificada.

Um corpo carbonizado é um cadáver que sofreu queimaduras em grau máximo, com exposição prolongada a altas temperaturas e chamas. Esse processo resulta na completa ou quase completa destruição dos tecidos moles e órgãos, tornando a identificação visualmente impossível.

NO BOLSO

Mensalidade nas escolas sobe 10% com justificativa de cobrir perdas da pandemia

Particulares afirmam que tiveram perdas que chegaram a 60% durante o período e por isso a alta está acima da inflação

06/10/2025 08h30

Compartilhar
Escolas particulares deverão ter acréscimo acima da inflação nas mensalidades no ano que vem

Escolas particulares deverão ter acréscimo acima da inflação nas mensalidades no ano que vem Paulo Ribas

Continue Lendo...

A mensalidade das escolas particulares de Campo Grande deve ter uma alta de cerca de 10% no próximo ano, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Mato Grosso do Sul (SinepeMS). O aumento, que está bem acima da inflação, seria motivada para recompor perdas que o setor teve durante a pandemia de Covid-19, que durou de 2020 a 2022.

Apesar de já terem se passado três anos desde o período crítico da doença, segundo o presidente do Sinepe-MS, Audie Andrade Salgueiro, o setor ainda não teria conseguido recuperar totalmente o que teria sido perdido naquela época, principalmente durante o período em que a presença de crianças em escolas estava proibida por decreto municipal.

“As perdas foram imensuráveis, inclusive o número de alunos. Está havendo [uma recuperação], mas é muito lenta, levando inclusive em consideração a dificuldade econômica das famílias”, afirmou o presidente do Sinepe-MS.

Em março de 2020, o então prefeito Marquinhos Trad instituiu decreto de distanciamento social após os diversos casos da doença na Capital. Entre as medidas estava a proibição de aulas presenciais nas escolas públicas e particulares. 

A situação seguiu até setembro daquele ano, quando os alunos puderam retornar ao ambiente escolar nas escolas particupares, porém, ainda com um número menor de estudantes por sala de aula e regras rígidas de distanciamento social.

A situação só foi completamente normalizada em 2022, após boa parte da população ter recebido, ao menos, uma dose de vacina contra a Covid-19.

Segundo Salgueiro, durante este período algumas escolas chegaram a ter perdas de 60% no faturamento, além de outras que fecharam.

“O universo é muito adverso, mas podemos cravar 30% [de perda], isso pós-pandemia. Durante a pandemia na casa de 60% em alguns casos mais”, contou o presidente do Sinepe-MS.

O aumento tem se mantido nesta média nos útimos anos, ainda segundo Salgueiro, sempre acima da inflação do período “para podermos corrigir as perdas da pandemia ainda”.

O aumento deste ano, que deve ficar entre 5 e 10%, fica acima dos 4,68% do acumulado dos últimos 12 meses da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), divulgado no mês passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PESQUISA

Conforme a última pesquisa realizada pelo Procon Municipal, em janeiro deste ano, sobre a variação de preços das mensalidades, foram encontradas variações entre R$ 488 a R$ 3,6 mil.

Do 1º ao 5º ano escolar (geralmente crianças de 5 a 10 anos), os menores e maiores preços encontrados para cada período foram: integral – R$ 730,00 (Colégio Rui Barbosa Unidade CDA) e R$ 3.011,59 (Escola Paulo Freire – Colégio Master); meio período – matutino: R$ 699,00 (Colégio Novo Século) e R$ 2.153,00 (Colégio Alexandre Fleming); meio período – vespertino: R$ 488,97 (Escola Mace Elite) e R$ 2.153,00 (Colégio Alexandre Fleming); período intermediário – apenas a Escola Paulo Freire – Colégio Master oferece (a partir do 2º ano), com preço de R$ 2.624,31.

Já do 6º ao 9º ano (pré-adolescentes de 11 a 14 anos), os menores e maiores valores observados para cada período foram: Integral – R$ 1.388,00  (Colégio Novo Século) e R$ 3.642,58 (Colégio Harmonia Bilíngue Unid. III); meio período – matutino: R$ 770,00 (Colégio Novo Século) e R$ 2.400,00 (Colégio Bionatus); e meio período – vespertino: R$ 488,97 (Escola Mace Elite) e R$ 2.324,00 (Colégio Alexandre Fleming);

No Ensino Médio, que vai do 1º ao 3º ano, os preços aumentam ainda mais: Integral – R$ 1.262,50 (Escola do Sesi) e R$ 3.605,88 (Colégio Harmonia Bilíngue Unid. III); meio período – Matutino: R$ 1.157,00 (Funlec Prof. Lourival M. Fagundes) e R$ 3.222,63 (Colégio Paulo Freire); e meio período – vespertino: apenas o Colégio Nova Geração oferece, com preço de R$ 1.743,72.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você