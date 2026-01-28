Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Corumbá ativa plano emergencial após pior chuva dos últimos 14 anos

Prefeitura prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos e roupas

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

28/01/2026 - 11h00
Continue lendo...

Distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a popular Cidade Branca de Corumbá registrou ontem (27) a maior chuva observada pelo menos nos últimos 14 anos, responsável por causar alagamentos e deixar um rastro de destruição no município que ativa agora um plano de emergência para lidar com os reflexos dessa intempérie climática. 

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência em razão dos danos provocados pela forte chuva registrada na terça-feira (27).

"A medida tem como objetivo agilizar a aquisição de equipamentos, a contratação de serviços e a realização de compras emergenciais para atender as famílias afetadas e acelerar as ações de recuperação da cidade", expôs o Executivo em nota. 

No mesmo encontro, foi definida a criação de uma comissão especial para centralizar informações e decisões relacionadas às ações de resposta e reconstrução. O grupo será formado por secretários municipais e representantes da Defesa Civil e terá a função de organizar as prioridades e garantir maior eficiência no atendimento às ocorrências.

Nessa etapa está sendo feito o levantamento detalhado, por parte da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para elencar os prejuízos em um relatório técnico que servirá de base para a formalização deste decreto, definindo entre outros pontos as áreas e famílias com prioridade de atendimento. 

Chuva histórica

Em balanço repassado pelo superintendente da Defesa Civil, capitão bombeiro Silvanei Coelho, em um intervalo menor que uma hora o município já havia registrado um acúmulo que passava dos 106 milímetros de chuva. 

"É um volume que não era observado havia mais de 14 anos e causou enxurradas e alagamentos em diversos bairros”, evidenciou Silvanei Coelho, capitão bombeiro da Defesa Civil. 

Mesmo com a tempestade em curso, é apontado que as equipes já estavam pelas ruas da Cidade Branca em busca de identificar aqueles pontos mais críticos, além de prestar atendimentos imediatos e orientações à população corumbaense. 

Importante frisar que, apesar do intenso volume de chuva, não houve o registro de qualquer vítima fatal. Entretanto, os prejuízos desalojaram famílias e destruíram grande parte dos bens daqueles moradores de pontos mais críticos no município. 

Nesse momento a equipe técnica do Executivo busca equilibrar o atendimento simultâneo, balanceando o atendimento das demandas individuais com a lida das necessidades coletivas. 

Entre as ações, o Executivo de Corumbá prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos, roupas, jogos de cama e produtos de higiene, estendendo o convite por apoio às igrejas e entidades sociais do município. 

Dos estragos, por exemplo, está o desabamento de parte do acostamento da rodovia Ramon Gomez, que fica no trecho entre a Escola Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) e o Parque Marina Gattass.

Com a força da enxurrada, parte do barranco foi arrastada e quase atingiu o trecho de pista da região, cenário que levou à interdição preventiva após tratativas entre o Executivo de Corumbá e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Justamente essa interdição atrapalha inclusive o acesso à Bolívia que, segundo a diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat), Mariana Ricco Ortiza, está sendo realizado exclusivamente pela rua Gonçalves Dias, sentido AGESA/BR-262.
 

CAMPO GRANDE

'Garageiro' é preso após pelo menos 30 golpes em cerca de dois meses

Empresário afirmava já ter compradores, pegava veículos da vítima com a promessa de "liberação de cartas de crédito ou financiamentos" que nunca aconteciam

30/01/2026 11h01

Como apontado pelas mais de 30 vítimas, esse pagamento era adiado por diversas vezes, sendo

Como apontado pelas mais de 30 vítimas, esse pagamento era adiado por diversas vezes, sendo "deixando para depois" sem jamais ser concretizado Reprodução/PCMS

Em Campo Grande um "garageiro" foi preso de forma preventiva nesta semana, pelos agentes da  Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários (Dedfaz), após investigações apontarem pelo menos 30 golpes no intervalo de aproximadamente dois meses. 

Conforme divulgado pela Polícia Civil, em nota, as investigações começaram com o início de janeiro, quando uma série de pessoas passaram a procurar a Polícia Civil indicando terem sido vítimas do empresário, dono de três estabelecimentos comerciais voltados para compra e venda de veículos em Campo Grande. 

Diante dos supostos estelionatos cometidos, que ocorreram em um intervalo de pouco mais de 60 dias, e com o avanço das investigações, a Delegacia Especializada representou pela decretação da prisão preventiva do indivíduo, identificado até o momento somente pelas iniciais (H.S.R.). 

Tal medida ainda contou com parecer favorável inclusive do Ministério Público, deferida posteriormente pelo Poder Judiciário.

Entenda

Sobre o modus operandi, segundo esclarece a própria Polícia Civil, aquelas pessoas que demonstravam interesse em vender seus veículos eram atraídas por esse empresário, com o "garageiro" prometendo falsamente de que haveriam compradores interessados nos respectivos automóveis. 

Com isso, essas vítimas eram induzidas a entregar seus automóveis, inicialmente pontuando que os veículos passariam ainda por vistorias, para "liberação de cartas de crédito ou financiamentos". 

Entretanto, como apontado pelas mais de 30 vítimas, esse pagamento era adiado por diversas vezes, sendo "deixando para depois" sem jamais ser concretizado. 

Nesse tempo, a polícia aponta que os automóveis já na posse do "garageiro" eram repassados para terceiros, com esse empresário ficando com todos os valores integrais dessa venda, dando assim um verdadeiro "calote" nas vítimas. 

O homem acusado dessa série de estelionatos foi preso preventivamente na última quarta-feira (28), após um acordo para que se apresentasse de forma espontânea, firmado entre os advogados do investigado e a autoridade policial da especializada.

"As investigações prosseguem com o objetivo de reunir novos elementos de prova quanto à autoria, materialidade e destinação dos valores obtidos ilicitamente, visando à reparação dos danos às vítimas e à responsabilização criminal do investigado", conclui a PCMS.

 

MATO GROSSO DO SUL

Vagas para emissão do Novo RG estão disponíveis, saiba como agendar

Agenda para fevereiro está aberta para todos os 79 municípios do estado

30/01/2026 10h45

Compartilhar
Vagas para emissão do Novo RG estão disponíveis, saiba como agendar Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul abriu, nesta sexta-feira (30), o agendamento on-line para emissão do novo Registro Geral (RG), agora denominado Carteira de Identidade Nacional (CIN). O sistema já disponibiliza horários para atendimentos ao longo do mês de março, mas ainda há diversas vagas abertas para fevereiro, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

O agendamento é feito exclusivamente pela internet e a primeira via do documento é gratuita. Ao todo, são oferecidas 2.842 vagas por dia em Mato Grosso do Sul, sendo 1.000 em Campo Grande e 1.842 nos municípios do interior.

Atualmente, o atendimento é realizado em 93 postos de identificação distribuídos pelo Estado. Somente em 2025, já foram confeccionadas 342.170 Carteiras de Identidade Nacional. Desde o início da produção do novo modelo, em janeiro de 2024, o total chega a 651.247 documentos emitidos, o que reflete o aumento da procura e a ampliação da capacidade operacional.

Atendimento em casos urgentes

Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos postos de identificação. Nesses casos, é necessário apresentar a documentação exigida e justificar a necessidade imediata da emissão do documento.

Documento unificado e mais seguro

O novo RG segue um modelo unificado em todo o país e utiliza o CPF como número único de identificação. A Carteira de Identidade Nacional conta ainda com QR Code e código MRZ, padrão internacional utilizado em passaportes, o que amplia a segurança e permite a verificação eletrônica da autenticidade do documento.

De forma opcional, também podem ser incluídas informações complementares, como tipo sanguíneo e dados de saúde, desde que autorizadas pelo titular.

Validade do documento

A validade do novo RG varia conforme a faixa etária do cidadão:

  • Crianças de 0 a 11 anos: validade de 5 anos

  • Pessoas de 12 a 59 anos: validade de 10 anos

  • Cidadãos a partir de 60 anos: validade indeterminada

O RG no modelo antigo continua válido até 2032, não sendo obrigatória a substituição imediata. A gratuidade da primeira via da Carteira de Identidade Nacional também está garantida até esse prazo, conforme regulamentação federal.

Como fazer o agendamento

O agendamento deve ser realizado pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br. O cidadão deve:

  1. Acessar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”;

  2. Escolher o posto de atendimento;

  3. Selecionar data e horário disponíveis;

  4. Preencher os dados solicitados;

  5. Confirmar o agendamento, que será enviado ao e-mail cadastrado.

