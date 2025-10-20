Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Corumbá espera faturar R$ 14 milhões com leilão da folha de pagamento

Prazo de recebimento das propostas para disputa em ampla concorrência está aberto desde às 07h30 desta segunda-feira (20) e vai até 09h29min do próximo dia 04 de novembro

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

20/10/2025 - 13h01
Conforme exposto no aviso de repetição de licitação, publicado hoje (20) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o município de Corumbá pretende faturar aproximadamente R$14 milhões com o "leilão da folha de pagamento". 

Distante cerca de 427 quilômetros da Capital, a Cidade Branca estima que a contratação de instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá saia por R$14.084.583,22, com o contrato "celebrado sem ônus financeiro direto para o Município". 

Desde que autorizada pelo Banco Central do Brasil, em caráter de exclusividade, a empresa realizará os serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense. 

Nesse "leilão", o prazo de recebimento das propostas para disputa em ampla concorrência está aberto desde às 07h30 desta segunda-feira (20) até 09h29min do próximo dia 04 de novembro, e deve ser feito através do portal BLL Compras (CLICANDO AQUI) 

Com isso, o valor mínimo estimado da contratação a ser pago pela futura contratada é R$ R$14 milhões com o critério de julgamento sendo "maior oferta", para o período de 60 meses. 

Nesse sentido, fica descrito que o intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances deverá ser de 500 reais.

Entenda

Com 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, os servidores possuem uma média salarial de R$2.563,63, o Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano. 

O município quer evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira, por isso a contratação com antecedência para garantir a segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento. 

Como a prestação de serviços acontecerá sem custos ao contratante, a prefeitura de Campo Grande, o município aponta para uma economicidade já que não precisará de uma infraestrutura tecnológica específica ou de pessoal especializado para essa finalidade.

Com exceção das execuções voltadas ao Fundo de Previdência Serviço Municipal Corumbá, que remunera 995 aposentados e pensionistas, o restante do corpo de funcionários somam R$31.465.451,70 em valores brutos movimentados mensalmente entre efetivos; comissionados/temporários; estagiários e aposentados das agências e fundações de Corumbá. 

O edital com seus respectivos anexos, como termo de referência e demais apêndices, estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (neste link). 

 

Cidades

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

Executivo Municipal cancelou contratos com escritórios de advocacia particulares, após recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

20/10/2025 15h44

Após recomendações feitas em maio pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Prefeitura Municipal de Ladário rescindiu contratos considerados irregulares com escritórios de advocacia, no valor de R$ 500 mil.

A orientação da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da Comarca de Corumbá apontou que os contratos jurídicos foram terceirizados aos dois escritórios sem necessidade, já que os próprios advogados do Executivo Municipal poderiam realizar o trabalho.

Outro ponto levantado pelo MPMS foi que a contratação foi realizada sem passar por um processo licitatório,  situação admitida apenas em casos excepcionais, quando é demonstrada de forma objetiva a necessidade de conhecimento técnico especializado não disponível no quadro de profissionais da Prefeitura.

A rescisão foi publicada na última quinta-feira (16) no Diário Oficial da Assomasul, onde a Prefeitura frisou a importância de priorizar a estrutura jurídica que o município já possui, o que não justifica a contratação de escritórios externos.

O Promotor de Justiça, no caso de Ladário, explicou que as atividades descritas nos contratos eram típicas e rotineiras da Procuradoria Municipal, motivo pelo qual a contratação externa não se justificaria.

Além disso, o MPMS reforçou que eventuais novas contratações devem respeitar os critérios legais e constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

Inocência

Prefeitura investiga funcionário por desvio de dinheiro público em MS

Polícia de São Paulo prendeu um servidor procurado pelo crime de peculato, relacionado ao desvio de mais de R$ 5 milhões da administração pública

20/10/2025 15h20

A Prefeitura de Inocência, interior do Estado, confirmou um desvio de recursos financeiros detectado em uma conta bancária do município.

O caso veio à tona após investigações internas apontarem movimentações bancárias atípicas, que começaram com valores pequenos, mas evoluíram para cifras elevadas, permitindo o rastreamento e a confirmação dos desvios.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (20), a administração informou que, assim que reuniu provas suficientes, tomou todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades e comunicou o caso às autoridades competentes, incluindo Polícia Civil, Ministério Público, instituições bancárias e a empresa responsável pelo sistema contábil do município. O fato também foi informado à Câmara Municipal de Inocência.

De acordo com a  Polícia  Civil de Mato Grosso do Sul, o investigado foi preso em São Paulo, procurado pelo crime de peculato, relacionado ao desvio de mais de R$ 5 milhões da administração pública.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Impacto, conduzida por equipes do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário, em Jales (SP).

O homem, não identificado, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária da cidade, onde o caso foi registrado.

A Prefeitura destacou que, junto à assessoria contábil, realiza um levantamento minucioso das contas municipais para identificar eventuais novos indícios de irregularidades.

A Administração Municipal reafirma seu inegociável compromisso com a legalidade, transparência e correta aplicação dos recursos públicos. Não haverá tolerância com a corrupção, diz a nota oficial.

O município garantiu ainda que acompanhará de perto o andamento das investigações para assegurar que os valores desviados sejam ressarcidos aos cofres públicos e que os responsáveis sejam punidos conforme a lei.

