Corumbá espera faturar R$ 14 milhões com leilão da folha de pagamento

Conforme exposto no aviso de repetição de licitação, publicado hoje (20) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o município de Corumbá pretende faturar aproximadamente R$14 milhões com o "leilão da folha de pagamento".

Distante cerca de 427 quilômetros da Capital, a Cidade Branca estima que a contratação de instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá saia por R$14.084.583,22, com o contrato "celebrado sem ônus financeiro direto para o Município".

Desde que autorizada pelo Banco Central do Brasil, em caráter de exclusividade, a empresa realizará os serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense.

Nesse "leilão", o prazo de recebimento das propostas para disputa em ampla concorrência está aberto desde às 07h30 desta segunda-feira (20) até 09h29min do próximo dia 04 de novembro, e deve ser feito através do portal BLL Compras (CLICANDO AQUI)

Com isso, o valor mínimo estimado da contratação a ser pago pela futura contratada é R$ R$14 milhões com o critério de julgamento sendo "maior oferta", para o período de 60 meses.

Nesse sentido, fica descrito que o intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances deverá ser de 500 reais.

Entenda

Com 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, os servidores possuem uma média salarial de R$2.563,63, o Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano.

O município quer evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira, por isso a contratação com antecedência para garantir a segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento.

Como a prestação de serviços acontecerá sem custos ao contratante, a prefeitura de Campo Grande, o município aponta para uma economicidade já que não precisará de uma infraestrutura tecnológica específica ou de pessoal especializado para essa finalidade.

Com exceção das execuções voltadas ao Fundo de Previdência Serviço Municipal Corumbá, que remunera 995 aposentados e pensionistas, o restante do corpo de funcionários somam R$31.465.451,70 em valores brutos movimentados mensalmente entre efetivos; comissionados/temporários; estagiários e aposentados das agências e fundações de Corumbá.

O edital com seus respectivos anexos, como termo de referência e demais apêndices, estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (neste link).

