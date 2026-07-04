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Cotação da soja melhora, mas produtor não vê a cor do dinheiro

Mesmo com a queda do dólar, exportador está faturando mais neste ano. Para o produtor, porém, o preço em 2026 está menor que em 2025

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/07/2026 - 16h15
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Com aumento de 10,5% na comparação com o ano passado, Mato Grosso do Sul nunca faturou tanto com as exportações como no primeiro semestre de 2026, somando 5,9 bilhões de dólares, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 

O resultado só não é melhor por conta da queda nos preços da celulose e do minério de ferro. Em compensação, verificou-se  significativa melhora nos preços internacionais da soja e da carne bovina.

Por conta disso, a soja voltou a ocupar o primeiro lugar nos produtos de maior relevância nas exportações de Mato Grosso do Sul, com 33,5% do total faturado, somando US$ 2 bilhões. Isso representa aumento de 30,5% ante igual perído do ano anterior. 

Porém, a melhora nos preços não chegou ao bolso dos produtores, que no último ciclo fizeram a maior colheita da história do Estado, com 16,774 milhões de toneladas. No primeiro semestre do ano passado foram exportadas 4,076 milhões de toneladas, ante 4,687 milhões de toneladas em igual período de 2026. 

A diferença, porém, foram os valores faturados. Em 2025, conforme os dados oficiais, as vendas externas renderam US$ 1,51 bilhão, com a tonelada rendendo 372 dólares. Neste ano, o faturamento ficou um pouco acima dos US$ 2 bilhões, ou US$ 427 a tonelada, uma alta de quase 15%. 

Traduzindo: no primeiro semestre do passado a saca de 60 quilos rendeu uma média de R$ 125,00 aos exportadores. Neste ano, o valor saltou para a casa dos R$ 134,00. Estes nove reais por saca faturados a mais pelos exportadores e que não chegaram ao produtor podem não parecer muito.

Mas, levando em consideração que 16,774 milhões de toneladas da última safra equivalem a cerca de 280 milhões de sacas, os exportadores elevaram em cerca de R$ 2,5 bilhões o seu faturamento e os agricultores não viram a cor deste dinheiro. 

Pelo contrário, os produtores receberam menos em 2026 do que no ano anterior. No primeiro semestre do ano passado o preço médio da soja ao produtor em Campo Grande, por exemplo, ficou entre R$ 117,00 e 121,00. Neste ano, o valor médio ficou entre R$ 108,00 e R$ 115,00.

Uma das explicações é a queda na cotação do dólar, que teve uma desvalorização média da ordem de 50 centavos de um ano para outro. No dia 30 de junho do ano passado, a saca em Campo Grande estava em R$ 116,00. Na mesma data deste ano, R$ 114,00. 

CARNE BOVINA

Outro setor fundamental para a economia de Mato Grosso do Sul é a carne bovina, cujas vendas externas renderam 49,3% a mais que no primeiro semestre do ano passado, passando de US$ 759 milhões para US$ 1,1 bilhão. 

Em média, a cotação da tonelada saltou de US$ 5,2 mil para US$ 6,2 mil. E, com preço melhor, o volume também aumentou, passando de 146 mil toneladas para 182 mil toneladas. O setor respondeu por 19,2% das exportações estaduais no primeiro semestre.

E, ao contrário daquilo que ocorreu com os produtores de soja, os pecuaristas estão colhendo os frutos deste bom momento. A cotação média da arroba no primeiro semestre de 2025 oscilou entre RS$ 294,00 e R$ 311,00. Neste ano, os valores melhoraram e oscilaram entre R$ 330,00 e R$ 355,00.

MINÉRIOS

Mas, os setores da agricultura e pecuária têm motivos para comemoração, o setor da mineração está literalmente entrando em apuros. O volume de minérios exportados saltou de 3,94 milhões de toneladas para 5,11 milhões de toneladas. Isso representa aumento da ordem de 30%.

O faturamento, contudo, despencou de US$ 187,5 milhões para apenas US$ 108,8 milhões nos primeiros seis meses. Em média, o vaturamento por toneladas caiu de US$ 46,3 para apenas US$ 21,2, uma queda superior a 50% na cotação. 

Esta retração não significou queda somente no faturamento dos exportadores. A arrecadação dos royalties da mineração registrou queda de 23% no primeiro quadrimestre de 2026, acendendo um alerta sobre a dependência econômica de municípios que tem forte dependência da mineração, como Corumbá e Ladário. 

Entre janeiro e abril, o volume arrecadado pela Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) caiu de R$ 15,3 milhões em 2025 para R$ 11,7 milhões neste ano, segundo dados recentes. 

No ano passado, o faturamento com exportações de minério representaram 3,8% daquilo que o Estado exportou. Neste ano, a participação é de apenas 1,8%. 

CELULOSE

Fenômeno semelhante está ocorrendo com as exportações de celulose. Em 2025, a produção das três indústrias em atividade no Estado equivaleu a 28,9% dos US$ 10,8 bilhões faturados com as exportações. No primeiro semestre dese ano, o setor responde por 24,3%, ficando atrás da soja (33,5%). 

Por conta da queda no preço, as indústrias até reduziram as vendas externas, que passaram de 3,522 milhões de toneladas para 3,187 milhões, uma redução de quase 10%. O faturamento, contudo, teve queda maior, de 16,6%, passando de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,4 bilhão no semestre.

Se Apresentou

Motorista de ônibus se apresenta à polícia após acidente na BR-163

Condutor prestou depoimento à Polícia Civil, que apura as circunstâncias da colisão entre um ônibus de trabalhadores e uma carreta-cegonha em São Gabriel do Oeste

04/07/2026 12h58

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Foto: Divulgação

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O motorista do ônibus envolvido no grave acidente de ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta-cegonha na BR-163, em São Gabriel do Oeste, se apresentou à Polícia Civil nesta sexta-feira (4) para prestar depoimento.

O condutor, de 46 anos, era procurado pelas autoridades desde o acidente, ocorrido na última quarta-feira (1º), e agora passa a integrar formalmente as investigações.

Em depoimento, o motorista afirmou que deixou o local por receio de sofrer agressões. Segundo ele, esse foi o motivo de não ter permanecido na cena do acidente após a colisão.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil.

À polícia, o motorista também declarou que não conseguiu visualizar a carreta-cegonha antes de acessar a rodovia. Conforme seu relato, outro caminhão teria comprometido seu campo de visão, impedindo que percebesse a aproximação do veículo de carga.

Segundo as informações apuradas, o ônibus realizava uma conversão à esquerda para acessar a BR-163, no sentido Bandeirantes para São Gabriel do Oeste, quando foi atingido na traseira pela carreta. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista, e o ônibus acabou capotando.

A apresentação ocorre enquanto a Polícia Civil reúne elementos para esclarecer a dinâmica da colisão e apurar as circunstâncias que levaram o motorista a deixar o local após o impacto.

O depoimento será confrontado com os laudos periciais, imagens e relatos de testemunhas já colhidos durante a investigação.

Conforme a apuração preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus tentava acessar a BR-163 quando foi atingido transversalmente por uma carreta-cegonha que trafegava pela rodovia.

O motorista da carreta permaneceu no local, colaborou com as equipes de atendimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil.

Ao todo, 49 pessoas estavam no ônibus. Trinta e oito vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, sendo que quatro, em estado mais grave, precisaram ser transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. Além do depoimento do motorista, os investigadores aguardam a conclusão dos laudos periciais, que serão fundamentais para definir a dinâmica do acidente e eventual responsabilização dos envolvidos.

Acidente

Colisão frontal na BR-463 deixa três mortos e dois feridos em MS

Acidente entre dois carros mobilizou equipes de resgate, perícia e Polícia Rodoviária Federal; uma criança de colo e um dos motoristas foram socorridos ao Hospital Regional

04/07/2026 12h29

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Foto: Policia Rodoviária Federal.

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Uma colisão frontal entre dois automóveis provocou a morte de três pessoas e deixou outras duas feridas na manhã deste sábado (4), na BR-463, em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai.

O acidente ocorreu por volta das 8h, no quilômetro 80 da rodovia, nas proximidades do Posto Capey, e mobilizou uma grande operação de resgate e atendimento das forças de segurança.

As vítimas fatais morreram ainda no local do impacto. Com a violência da batida, parte dos ocupantes ficou presa às ferragens, exigindo um delicado trabalho de desencarceramento realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Até a publicação desta reportagem, as identidades dos mortos ainda não haviam sido confirmadas oficialmente.

Além das vítimas fatais, uma criança de colo e um dos motoristas sobreviveram ao acidente. Ambos foram socorridos pelas equipes de emergência e encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde deles não havia sido divulgado.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma Ford EcoSport Titanium e uma Chevrolet Zafira.

O impacto foi tão violento que um dos veículos permaneceu sobre a pista, no sentido Ponta Porã para Dourados, enquanto o outro saiu da rodovia e foi parar em uma área de mata às margens da BR-463.

Foto: Policia Rodoviária Federal. 

A ocorrência mobilizou equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML), responsáveis pelos trabalhos de perícia, remoção dos corpos e levantamento das primeiras informações que irão subsidiar a investigação.

Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego no trecho chegou a sofrer restrições para permitir o trabalho das equipes de resgate e da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, o fluxo de veículos foi totalmente liberado.

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades. A perícia técnica deverá indicar fatores como velocidade, condições da pista, possíveis falhas mecânicas ou eventuais invasões de faixa que possam ter contribuído para a colisão.

A BR-463 é uma das principais ligações entre Ponta Porã e Dourados e registra intenso movimento de veículos de passeio e de carga, especialmente nos fins de semana.

Diante do acidente, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a orientação para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando os limites de velocidade e realizando ultrapassagens apenas em locais permitidos.

As investigações seguem em andamento e novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades à medida que o trabalho pericial avançar.


 

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