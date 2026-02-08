Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Covid-19 mata 29 pessoas em janeiro no Brasil

Principais vítimas foram homens com mais de 65 anos

Agência Brasil

08/02/2026 - 13h00
Ao menos 29 brasileiros morreram em janeiro deste ano por complicações em decorrência da Covid-19, segundo o informativo Vigilância das Síndromes Gripais. A informação coloca o SarsCov-2 como o vírus mais mortal entre os identificados para os brasileiros nesse mês. Os números podem aumentar, pois parte das investigações sobre causas de óbito ainda está em andamento ou pode não estar atualizada. 

Das 163 mortes causadas por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) nas primeiras quatro semanas deste ano, 117 não tiveram o principal vírus causador identificado.

A mais letal, com 29 casos, foi a Covid-19, seguida pela Influenza A H3N2, com sete casos, pelo Rinovírus, com sete casos, e pela Influenza A não subtipada, com seis casos.

Vírus

Os demais vírus - H1N1, Influenza B e VSR - somaram cinco mortes. Ao todo, 4.587 casos, incluídos os não letais, foram registrados no período, dos quais 3.373 não tiveram os vírus causadores identificados. O estado com mais mortes confirmadas foi São Paulo: 15 óbitos em 140 casos registrados.

As mortes atingiram principalmente os idosos com mais de 65 anos: 108 no total. Entre os casos com identificação de SarsCov-2, 19 tinham mais de 65 anos. Dados de vacinação indicam que a cobertura está abaixo do considerado ideal.

Desde 2024, a vacina contra a Covid-19 foi incluída no calendário básico de vacinação de três grupos: crianças, idosos e gestantes. 

Além disso, pessoas que fazem parte de grupos especiais devem reforçar a imunização periodicamente. No entanto, cumprir esse calendário tem sido um desafio no Brasil.

Vacinas

A cobertura, no entanto, está longe do ideal. Em 2025, de cada dez doses distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e municípios, menos de quatro foram utilizadas. Foram, ao todo, 21,9 milhões de vacinas, e apenas oito milhões aplicadas.

Dados da plataforma Infogripe - da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - que monitora a ocorrência da chamada síndrome respiratória aguda grave (SRAG), mostram que, em 2025, pelo menos 10.410 pessoas adoeceram com gravidade após a infecção pelo coronavírus, com cerca de 1,7 mil mortes.

Previsão do Tempo

Semana será de calor e pancadas de chuva em MS

Clima deve seguir abafado em grande parte do Estado

08/02/2026 10h40

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A previsão do tempo para os próximos dias indica calor, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo os órgãos meteorológicos, a semana será marcada por condições típicas de verão, com temperaturas elevadas e formação de áreas de instabilidade, principalmente no período da tarde e noite. A combinação de calor e umidade favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas devem permanecer altas em todo o estado. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir valores próximos ou acima dos 30°C. Nas regiões norte, pantaneira e sudoeste, o calor também predomina, com sensação térmica elevada ao longo dos dias.

Ainda conforme o Cemtec, a instabilidade pode ocorrer de forma irregular, com chuva em algumas áreas e tempo firme em municípios vizinhos à Capital. Há possibilidade de acumulados mais significativos em pontos isolados, especialmente nas regiões centro-norte e leste do estado.

O Inmet também alerta para a ocorrência de temporais típicos desta época do ano, com pancadas intensas em curto período, o que pode provocar alagamentos pontuais, descargas elétricas e ventos fortes. Apesar disso, não há indicativo, até o momento, de eventos climáticos extremos de grande abrangência.

A segunda-feira (9) começa com céu carregado e chuva em várias cidades, sobretudo em Campo Grande com possibilidade de chuva. Nessa região, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas em torno dos 32°C mínimas próximas dos 21°C. 

Na terça-feira (10), o cenário pouco muda, e a instabilidade segue presente, especialmente à tarde e à noite, quando são esperadas novas pancadas de chuva e trovoadas, mantendo o tempo abafado.

Já no interior, o tempo fica mais firme, com variação de nebulosidade, e as temperaturas sobem, podendo alcançar a faixa dos 33°C e 34°C em diversos municípios como Sonora e Cassilândia. 

Já na sexta-feira e no sábado, o sol aparece com mais frequência, mas o calor e a umidade favorecem a formação de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. As máximas seguem elevadas, variando entre 32°C e 34°C, enquanto as mínimas ficam acima dos 23°C, mantendo a sensação de tempo abafado.

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 23 °C e 33 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Três Lagoas e Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 23°C e 32°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 35°C.

Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 23 °C e 31 °C.

Saiba*

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol. 

Cidades

Ex-deputado e ex-conselheiro do TCE-MS, Paulo Saldanha morre aos 84 anos

Velório ocorre neste domingo na Câmara Municipal de Ponta Porã

08/02/2026 09h00

Foto: Divulgação / TCE

O ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, morreu na noite de sábado (7), aos 84 anos, em Ponta Porã. O velório ocorre neste domingo (8), a partir das 8h, na Câmara Municipal do município. O sepultamento está previsto para as 16h.

Figura histórica da política sul-mato-grossense, Saldanha teve atuação marcante tanto no Legislativo quanto no Tribunal de Contas. Ele foi eleito deputado estadual por dois mandatos consecutivos pela Arena. O primeiro ocorreu em 1974, quando Mato Grosso do Sul ainda não havia sido criado e ele integrou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Já em 1978, após a divisão territorial, foi eleito para compor a primeira legislatura da Assembleia Legislativa sul-mato-grossense.

Em nota oficial, o TCE-MS lamentou a morte do conselheiro aposentado e destacou a importância de sua trajetória para a consolidação da Corte de Contas. Segundo o tribunal, Saldanha foi o último representante do grupo fundador da instituição e o conselheiro que permaneceu por mais tempo no cargo. Ainda conforme a nota, sua atuação foi marcada por compromisso com a responsabilidade pública e fortalecimento institucional.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) também manifestou pesar pela morte. O presidente da entidade, Bitto Pereira, lamentou o falecimento do advogado e ressaltou a contribuição dele para a vida pública e jurídica do Estado.

