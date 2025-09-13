Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

CPI sugere indiciamento de todos os ex-gestores do consórcio

Segundo o relatório, gestores permitiram deterioração do sistema, com indícios de improbidade administrativa, peculato e prevaricação

Alison Silva

Alison Silva

13/09/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande concluiu seu trabalho sugerindo o indiciamento de todos os diretores e ex-diretores do Consórcio Guaicurus desde 2012, além de ex-gestores da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos). Eles são acusados, segundo o relatório, de omissão e de permitir a deterioração do sistema, com indícios de improbidade administrativa, peculato e prevaricação.

O documento final, aprovado por unanimidade, será encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que decidirá se arquiva, pede diligências ou oferece denúncia. Nomeados no documento, os ex-diretores da Agetran, Luís Carlos Alencar Filho e Janine de Lima Bruno, e os ex-diretores da Agereg, Odilon de Oliveira Júnior e Vinícius Leite Campos, foram responsabilizados por não fiscalizar o contrato de concessão firmado em 2012.

Os ex-gestores indiciados reagiram às acusações. Odilon de Oliveira Júnior classificou sua responsabilização como política: “Ao meu ver, trata-se de uma interpretação mais política do que técnica dos fatos. Sempre atuei com seriedade. Tanto é verdade que participei de duas gestões do Executivo. Minha atuação sempre esteve atrelada às limitações institucionais da Agereg, mas foram graças aos estudos que fizemos que a CPI logrou êxito em indicar pelo indiciamento de diretores do Consórcio”.

Vinícius Leite Campos também contestou. “Não conheço o relatório final, mas estou bem tranquilo com relação a minha gestão na Agereg”, afirmou, em referência à acusação de prevaricação e improbidade por não realizar a revisão tarifária em 2019. Já Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar disseram não ter lido o relatório. Alencar informou que irá pessoalmente à Câmara para retirar uma cópia.

Em nota, o Consórcio Guaicurus declarou desconhecer as conclusões da CPI: “O Consórcio Guaicurus esclarece que não recebeu qualquer comunicação ou documento oficial referente ao relatório em questão”.

A CPI, presidida pelo vereador Dr. Lívio (União Brasil) e relatada por Ana Portela (PL), apontou que a frota está em situação crítica: 197 ônibus circulam acima da idade contratual, e a média da frota é de 8,59 anos, contra o limite legal de 5 anos. Foram identificados ainda veículos sem seguro obrigatório, falhas de acessibilidade, atrasos constantes, quebras frequentes e superlotação. O relatório exige a troca imediata dos veículos e a criação de um plano rigoroso de manutenção.

A comissão também levantou operações financeiras suspeitas. Entre elas, a venda do imóvel da Viação Cidade Morena e uma movimentação de R$ 32 milhões da Viação Cidade dos Ipês, empresa que não integra o consórcio. As despesas não operacionais chamaram atenção: saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021. Para os vereadores, há indícios de fraude contra o erário, retiradas disfarçadas de lucros e possíveis desvios para empresas do mesmo grupo.

A relatora Ana Portela afirmou que o Consórcio deixou de investir na frota mesmo com recursos disponíveis. “O que vimos é que o dinheiro existe, mas foi destinado a empresas ligadas ao quadro societário. Não dá para aceitar que a população fique sem ônibus novos enquanto se prioriza outros pagamentos”, disse.

O presidente Dr. Lívio reforçou: “Foi um trabalho longo, técnico e transparente. Agora cabe às instituições fiscalizadoras e à prefeitura agir. A substituição imediata dos 197 ônibus é imprescindível”.

Durante seis meses, a comissão recebeu 644 denúncias via canal de ouvidoria, realizou inspeções técnicas e audiências públicas. Entre as recomendações finais, estão a atualização imediata da Matriz Origem-Destino, a regularização das pendências contratuais, a aplicação de sanções como multas e intervenção e, em último caso, a caducidade da concessão. Também foi sugerido concurso público para reforçar a fiscalização das agências reguladoras.

Para os vereadores, o município tem negligenciado o transporte público, ao não modernizar a legislação e ao deixar de investir em infraestrutura e fiscalização. O relatório cita a Cláusula Décima Quinta do contrato de concessão, que autoriza a prefeitura a intervir em situações graves. “Na hipótese de insucesso desse procedimento, devem ser adotadas medidas mais severas, como a intervenção na concessão ou, em última instância, a declaração de caducidade do contrato”, aponta o texto final.

Linha do tempo

2012 

  • Assinatura do contrato de concessão nº 330/2012 entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus.

  • Definido limite de idade média da frota em 5 anos.

  • Início das obrigações de manutenção preventiva, seguro obrigatório e acessibilidade.

2013–2016 

  • Primeiros atrasos na renovação da frota.

  • Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) deixam de aplicar sanções contratuais, segundo a CPI.

  • Indícios de descumprimento contratual passam sem medidas efetivas.

2017–2019 

  • Frota envelhece acima do limite legal, mas ainda sem substituição em escala necessária.

  • CPI aponta omissão da fiscalização.

  • 2019: não realizada a revisão tarifária ordinária prevista no contrato (a cada 7 anos), responsabilidade da Agereg.

2020–2021

  • Situação da frota se agrava, com média acima de 8 anos.

  • Crescem denúncias de superlotação, quebras e atrasos.

  • Operações financeiras suspeitas:

    • Venda de imóvel da Viação Cidade Morena.

    • Movimentação de R$ 32 milhões envolvendo a Viação Cidade dos Ipês (fora do consórcio).

    • Despesas não operacionais saltam de R$ 250 mil para R$ 11 milhões.

  • CPI vê indícios de fraude, retiradas disfarçadas de lucro e possível desvio de recursos.

2022–2023 

  • Persistem falhas na manutenção da frota, ausência de seguro obrigatório e problemas de acessibilidade.

  • Reclamações da população aumentam: CPI registra 644 denúncias em canal de ouvidoria.

  • Prefeitura continua sem promover concurso público para reforçar equipes de fiscalização na Agetran e Agereg.

2024 

  • CPI do Transporte Coletivo é instalada na Câmara Municipal.

  • Após seis meses de investigações, relatório final é aprovado de forma unânime.

  • Principais recomendações:

    • Substituição imediata de 197 ônibus fora da idade contratual.

    • Plano rigoroso de manutenção preventiva.

    • Atualização da Matriz Origem-Destino.

    • Aplicação de multas, possibilidade de intervenção municipal e até caducidade da concessão.

  • Indiciamento de:

    • Todos os diretores e ex-diretores do Consórcio Guaicurus (2012–2024).

    • Ex-dirigentes da Agetran: Luís Carlos Alencar Filho e Janine de Lima Bruno.

    • Ex-dirigentes da Agereg: Odilon de Oliveira Júnior e Vinícius Leite Campos.

Colaboraram Eduardo Miranda e Felipe Machado**

Assine o Correio do Estado

 

MATO GROSSO DO SUL

Megafábrica e Senai investem na capacitação para o setor da celulose em MS

Estudantes que devem terminar a capacitação em fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio, de R$ 1,5 mil em incentivo aos estudos

13/09/2025 12h59

Compartilhar
Canteiro da Arauco em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo

Canteiro da Arauco em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo Divulgação

Continue Lendo...

Começaram nesta última semana as aulas da Arauco, responsável pelas obras do Projeto Sucuriú, em Inocência, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para capacitação e qualificação da mão de obra para fortalecer a indústria da celulose em Mato Grosso do Sul. 

Distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, a megafábrica da gigante chilena é erguida às margens do Rio Sucuriú, batizando o novo projeto da Arauco que deve entrar em operação ao final de 2027. 

Batizado de "Abrace este Projeto", a previsão é capacitar mais de 500 pessoas para trabalharem no setor de papel e celulose no Estado, com aulas nos municípios de: 

  • Três Lagoas, 
  • Paranaíba e 
  • Inocência

Valorização e incentivo

Com foco na formação de qualidade, os estudantes que devem terminar a capacitação no fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio de R$1,5 mil em incentivo aos estudos, uma vez que as aulas são ministradas nos períodos integral e noturno, na unidade Senai de cada localidade. 

Ampliando a mão de obra, Rosangela Soares, de 52 anos, por exemplo, é técnica em Segurança do Trabalho nas obras do projeto Sucuriú e, após ter exercido a mesma função em uma fábrica do Rio Grande do Sul, espera alçar novos vôos por meio do "Abrace esse projeto". 

"Busco agora aprofundar meu conhecimento sobre a área. Participei de todas as seleções e fiquei muito feliz em ter conseguido chegar até aqui. Espero que todos os meus colegas cheguem até o final, e que essa fábrica siga contribuindo com ações como estas, que visam o crescimento profissional regional, gerando conhecimento e agregando com o bem-estar social", diz.

Além de dar novos horizontes para quem já trilha a jornada no mercado de trabalho, a ação é ainda alicerce para aqueles que querem qualificação para construírem uma carreira, como no caso da estudante Ana Mel Rodrigues. 

Aos 19 anos, ela faz questão de ressaltar a realidade vivida no interior de Mato Grosso do Sul, que têm se diversificado com as referências do setor de papel e celulose. 

"acredito que esta capacitação irá agregar para meu currículo, abrindo novas possibilidades no mercado de trabalho. O curso representa para mim um novo ciclo que se inicia, embora eu ainda seja muito jovem, eu já viso mergulhar em uma carreira profissional sólida, e esta é uma oportunidade incrível", disse.

Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade & Relações Institucionais da Arauco, durante as aulas inaugurais nesta semana, foi claro em apontar o apoio a ser recebido por parte do Senai-MS. 

"Técnico e de aprendizado mas é uma jornada que depende de cada um de vocês também. É necessário ter foco.  "A indústria precisa de profissionais que buscam alternativas, que se interessam e correm atrás de conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então aproveitem cada minuto, e todo o suporte do SENAI-MS. Espero encontrá-los em 2027 dentro da nossa planta, dentro da nossa operação logística, e da nossa operação Florestal", complementa ele em nota enviada pela companhia. 

Segundo o próprio prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com o município cada vez mais perto de receber a megafábrica, a realidade econômica local foi transformada. 

"Antes os maiores empregadores em Inocência eram o laticínio, com cerca de 120 pessoas, e também a prefeitura, com 500 funcionários, e a população precisava se deslocar, ir embora de nossa cidade para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E hoje, atraímos profissionais de todas as partes do país para trabalharem aqui, e fazerem parte do crescimento e desenvolvimento de Inocência".

Megafabrica

Esse projeto da Arauco em Inocência, abastecido com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado. 

Vale lembrar que somente os alojamentos locais, como abordado pelo Correio do Estado, já consomem 300% mais energia que toda Inocência, conforme revelado por Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS. 

Segundo o diretor, enquanto Inocência consome 2.5 megawatts de energia, só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts e a fábrica está sendo erguida com base em parâmetros que prevêem capacidade de geração superior a 400 MW e aproximadamente 200 MW destinados à demanda de consumo interno.

Cabe lembrar também, conforme publicado no Correio do Estado, que Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários da megafábrica, uma vez que, contrário ao previsto na concessão da licença de instalação, os trabalhadores estão alojados a cerca de 40 km de distância. 

Além disso, os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões) na primeira etapa para US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões) no projeto Sucuriú

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo. 

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

 

Assine o Correio do Estado

NOVIDADE NO JUDICIÁRIO

Mato Grosso do Sul pode ter 6 novas varas federais

As novas instalações devem ampliar estrutura judiciária no estado

13/09/2025 12h30

Compartilhar
6 novas varas federais serão criadas em MS

6 novas varas federais serão criadas em MS Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Com possível criação de novas 6 varas federais, a justiça de Mato Grosso do Sul deve ampliar e otimizar sua estrutura judiciária. Aprovada na última sexta-feira, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), o anteprojeto indica a criação das novas unidades em cidades no interior do estado.

A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seguirá para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), depois passará novamente pelo Conselho e por fim tramitará no Congresso Nacional. 

Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Bonito e Corumbá são as cidades citadas para a instalação das unidades.

A medida busca sanar uma demanda antiga que solucionará as dificuldades enfrentadas por advogados e pela população sul-mato-grossense.

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, junto com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia trataram recentemente o assunto com uma comitiva do CJF e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), liderada pelo ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, e pelo desembargador federal Carlos Muta.

“O objetivo é estar presente em um dos estados que mais cresce no país, conhecer os problemas que desafiam o Judiciário e, no caso da Justiça Federal, visitar locais onde pretendemos criar novas varas. Queremos que essa iniciativa seja um cartão de visita da magistratura federal brasileira”, disse Herman no mês passado, durante visita ao Estado.

Já para a procuradora, o sistema de Justiça de Mato Grosso do Sul está em avanço importante não só para ela, mas também para a sociedade que poderá utilizar dos serviços.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 1 dia

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

2

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 1 dia

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

3

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 1 dia

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

4

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 1 dia

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

5

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos
Bolsão

/ 23 horas

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?