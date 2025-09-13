CPI sugere indiciamento de todos os ex-gestores do consórcio

MATO GROSSO DO SUL

Estudantes que devem terminar a capacitação em fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio, de R$ 1,5 mil em incentivo aos estudos

Canteiro da Arauco em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo Divulgação

Começaram nesta última semana as aulas da Arauco, responsável pelas obras do Projeto Sucuriú, em Inocência, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para capacitação e qualificação da mão de obra para fortalecer a indústria da celulose em Mato Grosso do Sul.

Distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, a megafábrica da gigante chilena é erguida às margens do Rio Sucuriú, batizando o novo projeto da Arauco que deve entrar em operação ao final de 2027.

Batizado de "Abrace este Projeto", a previsão é capacitar mais de 500 pessoas para trabalharem no setor de papel e celulose no Estado, com aulas nos municípios de:

Três Lagoas,

Paranaíba e

Inocência

Valorização e incentivo

Com foco na formação de qualidade, os estudantes que devem terminar a capacitação no fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio de R$1,5 mil em incentivo aos estudos, uma vez que as aulas são ministradas nos períodos integral e noturno, na unidade Senai de cada localidade.

Ampliando a mão de obra, Rosangela Soares, de 52 anos, por exemplo, é técnica em Segurança do Trabalho nas obras do projeto Sucuriú e, após ter exercido a mesma função em uma fábrica do Rio Grande do Sul, espera alçar novos vôos por meio do "Abrace esse projeto".

"Busco agora aprofundar meu conhecimento sobre a área. Participei de todas as seleções e fiquei muito feliz em ter conseguido chegar até aqui. Espero que todos os meus colegas cheguem até o final, e que essa fábrica siga contribuindo com ações como estas, que visam o crescimento profissional regional, gerando conhecimento e agregando com o bem-estar social", diz.

Além de dar novos horizontes para quem já trilha a jornada no mercado de trabalho, a ação é ainda alicerce para aqueles que querem qualificação para construírem uma carreira, como no caso da estudante Ana Mel Rodrigues.

Aos 19 anos, ela faz questão de ressaltar a realidade vivida no interior de Mato Grosso do Sul, que têm se diversificado com as referências do setor de papel e celulose.

"acredito que esta capacitação irá agregar para meu currículo, abrindo novas possibilidades no mercado de trabalho. O curso representa para mim um novo ciclo que se inicia, embora eu ainda seja muito jovem, eu já viso mergulhar em uma carreira profissional sólida, e esta é uma oportunidade incrível", disse.

Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade & Relações Institucionais da Arauco, durante as aulas inaugurais nesta semana, foi claro em apontar o apoio a ser recebido por parte do Senai-MS.

"Técnico e de aprendizado mas é uma jornada que depende de cada um de vocês também. É necessário ter foco. "A indústria precisa de profissionais que buscam alternativas, que se interessam e correm atrás de conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então aproveitem cada minuto, e todo o suporte do SENAI-MS. Espero encontrá-los em 2027 dentro da nossa planta, dentro da nossa operação logística, e da nossa operação Florestal", complementa ele em nota enviada pela companhia.

Segundo o próprio prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com o município cada vez mais perto de receber a megafábrica, a realidade econômica local foi transformada.

"Antes os maiores empregadores em Inocência eram o laticínio, com cerca de 120 pessoas, e também a prefeitura, com 500 funcionários, e a população precisava se deslocar, ir embora de nossa cidade para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E hoje, atraímos profissionais de todas as partes do país para trabalharem aqui, e fazerem parte do crescimento e desenvolvimento de Inocência".

Megafabrica

Esse projeto da Arauco em Inocência, abastecido com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado.

Vale lembrar que somente os alojamentos locais, como abordado pelo Correio do Estado, já consomem 300% mais energia que toda Inocência, conforme revelado por Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS.

Segundo o diretor, enquanto Inocência consome 2.5 megawatts de energia, só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts e a fábrica está sendo erguida com base em parâmetros que prevêem capacidade de geração superior a 400 MW e aproximadamente 200 MW destinados à demanda de consumo interno.

Cabe lembrar também, conforme publicado no Correio do Estado, que Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários da megafábrica, uma vez que, contrário ao previsto na concessão da licença de instalação, os trabalhadores estão alojados a cerca de 40 km de distância.

Além disso, os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões) na primeira etapa para US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões) no projeto Sucuriú

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo.

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

