Crianças e adolescentes são principais alvos de violência

Verba federal

Em todo o Estado, valor repassado será de R$ 116 milhões

O Ministério da Saúde por meio da Ministra Nísia Trindade, destinou um repasse de R$ 46 milhões para que o município de Campo Grande possa cumprir com os pagamentos do piso salarial dos profissionais da enfermagem.

A oficialização da verba foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (19) e discrimina os valores a serem destinados a todos os municípios sul-mato-grossenses, além dos valores que seguem ao Governo do Estado.

O montante total do repasse é de R$ 116 milhões. Segundo o Ministério da Saúde, os pagamentos se iniciam já neste mês, e cada município contará com um repasse fracionado em nove parcelas iguais, sendo que, de acordo com o Ministério, os dois últimos pagamentos em dezembro deste ano. Conforme o valor de cada parcela, o município deve receber R$ 5.191.069,62 já neste período. Somadas, as 27 unidades federativas do país receberão R$ 7,3 bilhões.

O cálculo sobre as verbas destinadas a cada uma das federações foi realizado a partir da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), considerando os impactos para o setor público, para as entidades filantrópicas, bem como para os prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), verba advinda do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Além do montante destinado a Campo Grande, Dourados receberá R$ 20,5 milhões; Três Lagoas (R$ 5,4 milhões); Corumbá R$ 6,2 milhões e Ponta Porã R$ 1 milhão.

Caberá aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal aditivar o contrato, convênio ou instrumento congênere vigente ou firmar novo instrumento contratual com os estabelecimentos de saúde.

Após o pagamento da primeira parcela, os pagamentos das parcelas subsequentes ocorrerão de forma regular e automática.

As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores dos estados, municípios ou Distrito Federal.

Fica estabelecido o prazo de 30 dias, após o Fundo Nacional de Saúde creditar nas contas bancárias dos Fundos de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para que os respectivos entes efetuem o pagamento dos recursos financeiros correspondentes.

Cabe destacar que os valores fixos do piso nacional dos enfermeiros estão em R$ 4.750, referência para o cálculo da remuneração mínima de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).

A reestruturação foi confirmada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite do último dia 15.

Na ocasião, o ministro estipulou que os estados, municípios e autarquias devem pagar os profissionais somente nos limites dos recursos repassados pela União.

Barroso observou, contudo, que o valor de R$ 7,3 bilhões reservado pela União não parece ser capaz de custear a integralidade dos recursos necessários para implementação do piso salarial.

Informações apresentadas na ação apontam que o impacto financeiro da implementação, no primeiro ano, seria de R$ 10,5 bilhões somente para os municípios.

Segundo ele, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença salarial, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, que é cláusula pétrea da Constituição.

Confira a lista

Localidade Âmbito Parcela (R$) Valor total (R$) MATO GROSSO DO SUL ESTADUAL 1.104.711,78 9.942.406,02 ÁGUA CLARA MUNICIPAL 17.305,42 155.748,78 ALCINÓPOLIS MUNICIPAL 22.122,55 199.102,95 AMAMBAI MUNICIPAL 39.075,65 351.680,85 ANASTÁCIO MUNICIPAL 11.756,01 105.804,09 ANAURILÂNDIA MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 ANGÉLICA MUNICIPAL 9.840,51 88.564,59 ANTONIO JOAO MUNICIPAL 8.699,48 78.295,32 APARECIDA DO TABOADO MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 AQUIDAUANA MUNICIPAL 235.598,78 2.120.389,02 ARAL MOREIRA MUNICIPAL 13.333,23 119.999,07 BANDEIRANTES MUNICIPAL 20.956,81 188.611,29 BATAGUASSU MUNICIPAL 8.999,61 80.996,49 BATAYPORÃ MUNICIPAL 34.903,57 314.132,13 BELA VISTA MUNICIPAL 20.955,79 188.602,11 BODOQUENA MUNICIPAL 34.129,15 307.162,35 BONITO MUNICIPAL 23.826,20 214.435,80 BRASILÂNDIA MUNICIPAL 21.060,14 189.541,26 CAARAPÓ MUNICIPAL 22.717,12 204.454,08 CAMAPUÃ MUNICIPAL 17.600,15 158.401,35 CAMPO GRANDE MUNICIPAL 5.191.069,62 46.719.626,58 CARACOL MUNICIPAL 9.623,28 86.609,52 CASSILÂNDIA MUNICIPAL 64.839,03 583.551,27 CHAPADÃO DO SUL MUNICIPAL 125.911,80 1.133.206,20 CORGUINHO MUNICIPAL 8.602,89 77.426,01 CORONEL SAPUCAIA MUNICIPAL 70.129,87 631.168,83 CORUMBÁ MUNICIPAL 689.565,84 6.206.092,56 COSTA RICA MUNICIPAL 95.593,65 860.342,85 COXIM MUNICIPAL 157.114,33 1.414.028,97 DEODÁPOLIS MUNICIPAL 5.237,46 47.137,14 DOIS IRMAOS DO BURITI MUNICIPAL 23.972,39 215.751,51 DOURADINA MUNICIPAL 22.233,53 200.101,77 DOURADOS MUNICIPAL 2.288.857,06 20.599.713,54 ELDORADO MUNICIPAL 26.086,99 234.782,91 FÁTIMA DO SUL MUNICIPAL 18.584,28 167.258,52 FIGUEIRÃO MUNICIPAL 7.937,90 71.441,10 GLÓRIA DE DOURADOS MUNICIPAL 9.746,85 87.721,65 GUIA LOPES DA LAGUNA MUNICIPAL 6.261,52 56.353,68 IGUATEMI MUNICIPAL 12.976,38 116.787,42 INOCÊNCIA MUNICIPAL 14.468,63 130.217,67 ITAPORÃ MUNICIPAL 21.267,53 191.407,77 ITAQUIRAÍ MUNICIPAL 10.843,40 97.590,60 IVINHEMA MUNICIPAL 65.170,39 586.533,51 JAPORÃ MUNICIPAL 6.152,10 55.368,90 JARAGUARI MUNICIPAL 9.596,07 86.364,63 JARDIM MUNICIPAL 46.817,37 421.356,33 JATEÍ MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 JUTI MUNICIPAL 14.808,74 133.278,66 LADÁRIO MUNICIPAL 68.325,84 614.932,56 LAGUNA CARAPÃ MUNICIPAL 25.427,19 228.844,71 MARACAJU MUNICIPAL 118.496,59 1.066.469,31 MIRANDA MUNICIPAL 5.639,95 50.759,55 MUNDO NOVO MUNICIPAL 10.041,92 90.377,28 NAVIRAÍ MUNICIPAL 57.413,18 516.718,62 NIOAQUE MUNICIPAL 38.072,85 342.655,65 NOVA ALVORADA DO SUL MUNICIPAL 23.222,94 209.006,46 NOVA ANDRADINA MUNICIPAL 307.643,13 2.768.788,17 NOVO HORIZONTE DO SUL MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 PARAISO DAS AGUAS MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 PARANAÍBA MUNICIPAL 291.648,32 2.624.834,88 PARANHOS MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 PEDRO GOMES MUNICIPAL 43.376,68 390.390,12 PONTA PORÃ MUNICIPAL 118.836,67 1.069.530,03 PORTO MURTINHO MUNICIPAL 16.435,46 147.919,14 RIBAS DO RIO PARDO MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 RIO BRILHANTE MUNICIPAL 75.734,98 681.614,82 RIO NEGRO MUNICIPAL 33.500,13 301.501,17 RIO VERDE DE MATO GROSSO MUNICIPAL 20.647,48 185.827,32 ROCHEDO MUNICIPAL 12.187,05 109.683,45 SANTA RITA DO PARDO MUNICIPAL 23.116,05 208.044,45 SÃO GABRIEL DO OESTE MUNICIPAL 43.497,39 391.476,51 SETE QUEDAS MUNICIPAL 24.400,17 219.601,53 SELVÍRIA MUNICIPAL 15.042,57 135.383,13 SIDROLÂNDIA MUNICIPAL 74.934,45 674.410,05 SONORA MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 TACURU MUNICIPAL 8.869,77 79.827,93 TAQUARUSSU MUNICIPAL 4.750,00 42.750,00 TERENOS MUNICIPAL 50.551,28 454.961,52 TRES LAGOAS MUNICIPAL 609.821,59 5.488.394,31 VICENTINA MUNICIPAL 22.233,53 200.101,77

Assine o Correio do Estado