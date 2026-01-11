Criminoso rende motoentregadora e rouba motocicleta em Campo Grande

Uma mulher de 32 anos foi cercada por um criminoso quando estacionou a moto para fazer uma entrega, na noite deste sábado (10), e teve o veículo, o celular e a bag roubados em Campo Grande.
A vítima relatou à equipe do Choque que o homem se aproximou armado e anunciou o assalto. O criminoso levou uma moto Mottu/Sport, de cor preta, além de pertences usados pela trabalhadora nas entregas.
O homem, que até o momento não foi identificado, levou também os documentos da mulher.
Por meio de denúncia anônima, a equipe recebeu a informação de que o suspeito entrou em uma área de mata com a moto e a caixa de entrega nas costas.
Os policiais do Choque foram até o local e localizaram a moto abandonada em um terreno baldio, com o capacete e a bag cor-de-rosa.
A equipe fez buscas na região, mas o autor do roubo não foi encontrado. Após o encerramento das buscas, a moto e os pertences da vítima foram entregues na Defurv para o registro de praxe.