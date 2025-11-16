Criminosos sumiam com o corpo de padre, enquanto adolescentes limpavam cena do crime

Avanços

O secretário de Educação de MS, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o prêmio mais alto concedido na área da educação no País

O esforço do governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a educação pública estadual foi oficialmente reconhecido em Brasília.

Na última sexta-feira (14), o Secretário de Educação do Estado, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria concedida pelo Brasil na área da educação.

A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, destacou as contribuições excepcionais de diferentes personalidades para o ensino no país.

O reconhecimento reflete uma série de ações promovidas por Mato Grosso do Sul para melhorar a qualidade do ensino.

Entre essas iniciativas estão programas como MS Alfabetiza e MS Matemática, valorização salarial dos professores (com um dos maiores salários nacionais), expansão de infraestrutura tecnológica (laboratórios de ciências, robótica, lousas digitais) e investimentos em conectividade por meio de “infovias digitais”.

Também foram realizados grandes investimentos em reformas escolares, que já atingem 80% da rede estadual, num total de cerca de R$ 1 bilhão.

Segundo dados apresentados, 62% da rede estadual já oferece ensino em tempo integral. No ranking nacional de alfabetização, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em crescimento e 45% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionais.

Além disso, 298 escolas da rede estadual têm sistema de videomonitoramento e botão de emergência, e a alimentação escolar soma 50 milhões de refeições por ano.

Os investimentos também têm impactado positivamente os indicadores de desempenho: entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto a reprovação caiu de 8,46% para 6,57%. Já a evasão escolar reduziu de 0,22% para 0,11%.

Sobre a comenda

A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada em 1955 e regulamentada em 2003 para homenagear pessoas nacionais e estrangeiras que têm prestado serviços relevantes à educação. A honraria tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Além de Hélio Daher, outras figuras de destaque nacional foram agraciadas nessa cerimônia, como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet.

A escolha dos homenageados é feita pelo Ministro da Educação e oficializada por decreto presidencial, após avaliação de um conselho da Ordem.

A solenidade também faz parte das comemorações dos 95 anos do Ministério da Educação, que incluem atividades como uma corrida, caminhada e exposições históricas sobre a pasta.



Para Hélio Daher, a comenda simboliza “o compromisso assumido por Mato Grosso do Sul com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da educação pública”.

"Esta comenda simboliza o compromisso que Mato Grosso do Sul assumiu com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da Educação Pública. É um reconhecimento que compartilho com cada professor, gestor e servidor da nossa rede, que trabalha todos os dias para transformar realidades", destacou Daher.

