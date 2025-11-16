Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LATROCÍNIO

Criminosos sumiam com o corpo de padre, enquanto adolescentes limpavam cena do crime

O corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um lençol branco, ao lado de uma área de mata, no Distrito Industrial

João Pedro Flores

16/11/2025 - 18h12
Segundo as diligência do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Leanderson de Oliveira Júnior, de 18 anos, foi até a casa do padre Alexsandro de Souza Lima na sexta-feira (14), com a intenção de roubar o carro, modelo Jeep Renegade, além do dinheiro e joias. Além disso, o jovem utilizou um martelo encontrado no imóvel para desferir os golpes e também utilizou uma faca para concluir o assassinato. 

A apuração indica que, após o assassinato, duas adolescentes e um segundo jovem de 18 anos foram até a residência do padre para limpar o local, ocultar vestígios e retirar objetos da casa.

Após limparem a cena do crime, os suspeitos seguiram até a região do Distrito Industrial, onde deixaram o corpo. No início da tarde de sábado (15), o corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um lençol branco, ao lado de uma área de mata. A vítima tinha marcas de facadas e ferimentos provocados por golpes de martelo. 

A polícia apreendeu a marreta e a faca no porta-malas. Os investigadores recuperaram o veículo e o celular da vítima, coletaram objetos furtados e pediram a extração de dados dos aparelhos apreendidos. O caso é tratado como latrocínio.

Despedida

As cerimônias, organizadas pela Diocese de Dourados, em homenagem ao padre Alexsandro da Silva Lima começaram ainda na madrugada deste domingo (16) e seguiram ao longo de todo o dia, envolvendo fiéis de Douradina e Dourados, além de lideranças religiosas de toda a região.

O corpo do sacerdote chegou a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Douradina, às 00h30, onde foi realizado o primeiro momento de velório. Às 8h, ocorreu a Santa Missa com corpo presente, presidida por Dom Henrique, reunindo a comunidade local para as primeiras homenagens públicas.

Cortejo do padre no caminhão do Corpo de Bombeiros Militar 

Às 10h aconteceu a saída do cortejo em direção à Paróquia Santa Teresinha, em Dourados. Por volta das 15h, um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar fez o cortejo com o caixão até o Cemitério Santo Antônio, onde foi sepultado.

Avanços

Educação pública de MS é reconhecida em honraria pelo Governo Federal

O secretário de Educação de MS, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o prêmio mais alto concedido na área da educação no País

16/11/2025 13h45

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14)

Secretário recebeu o prêmio na última sexta-feira (14) Divulgação/ASCOM

O esforço do governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a educação pública estadual foi oficialmente reconhecido em Brasília.

Na última sexta-feira (14), o Secretário de Educação do Estado, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria concedida pelo Brasil na área da educação. 

A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, destacou as contribuições excepcionais de diferentes personalidades para o ensino no país. 

O reconhecimento reflete uma série de ações promovidas por Mato Grosso do Sul para melhorar a qualidade do ensino.

Entre essas iniciativas estão programas como MS Alfabetiza e MS Matemática, valorização salarial dos professores (com um dos maiores salários nacionais), expansão de infraestrutura tecnológica (laboratórios de ciências, robótica, lousas digitais) e investimentos em conectividade por meio de “infovias digitais”. 

Também foram realizados grandes investimentos em reformas escolares, que já atingem 80% da rede estadual, num total de cerca de R$ 1 bilhão. 

Segundo dados apresentados, 62% da rede estadual já oferece ensino em tempo integral. No ranking nacional de alfabetização, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em crescimento e 45% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionais. 

Além disso, 298 escolas da rede estadual têm sistema de videomonitoramento e botão de emergência, e a alimentação escolar soma 50 milhões de refeições por ano. 

Os investimentos também têm impactado positivamente os indicadores de desempenho: entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto a reprovação caiu de 8,46% para 6,57%. Já a evasão escolar reduziu de 0,22% para 0,11%. 

Sobre a comenda

A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada em 1955 e regulamentada em 2003 para homenagear pessoas nacionais e estrangeiras que têm prestado serviços relevantes à educação. A honraria tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Além de Hélio Daher, outras figuras de destaque nacional foram agraciadas nessa cerimônia, como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet. 

 A escolha dos homenageados é feita pelo Ministro da Educação e oficializada por decreto presidencial, após avaliação de um conselho da Ordem. 

A solenidade também faz parte das comemorações dos 95 anos do Ministério da Educação, que incluem atividades como uma corrida, caminhada e exposições históricas sobre a pasta. 


Para Hélio Daher, a comenda simboliza “o compromisso assumido por Mato Grosso do Sul com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da educação pública”. 

"Esta comenda simboliza o compromisso que Mato Grosso do Sul assumiu com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da Educação Pública. É um reconhecimento que compartilho com cada professor, gestor e servidor da nossa rede, que trabalha todos os dias para transformar realidades", destacou Daher.
 

Esporte

Quarta edição da Corrida da Advocacia reúne 800 participantes

O evento ocorreu neste domingo (16) em Campo Grande, com modalidades de 5 km, 10 km, 21 km e caminhada

16/11/2025 13h10

Evento está na 4ª edição e reuniu advogados e toda a comunidade

Evento está na 4ª edição e reuniu advogados e toda a comunidade Divulgação/OAB-MS

O fato da corrida ser um dos esportes em maior ascensão em Campo Grande não é nenhuma novidade, já que os diversos eventos promovidos para este fim têm tido números expressivos de participantes. 

É o caso da quarta edição da Corrida da Advocacia que aconteceu neste domingo (16) no Parque dos Poderes, na Capital. Promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o evento reuniu mais de 800 inscritos. 

Entre advogados, praticantes do esporte, profissionais ou não, os competidores disputaram nas categorias feminino e masculino para os percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além da modalidade de caminhada, que também reuniu um número expressivo de participantes. 

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, participou da prova de 5 km e reforçou a importância da prática esportiva, principalmente com acompanhamento e incentivo. 

"A advocacia merece uma corrida que já está se tornando tradicional como um evento esportivo no cenário do Mato Grosso do Sul. Temos uma atividade profissional estressante e é necessária uma atividade para cuidar do bem-estar, da saúde física e mental. Esse é um evento que veio para ficar,” declarou.

A Secretária-Geral Adjunta da OAB/MS, Letícia Arrais Miranda Guimarães, participou do percurso de 21 km e conquistou o segundo lugar na categoria. Para ela, o evento foi um sucesso absoluto, com os 800 competidores transformando a corrida em mais do que uma competição, mas em uma confraternização. 

“A OAB/MS, graças ao apoio do Presidente Bitto Pereira, consegue hoje entregar um evento que já é tradicional no Estado e estamos pensando nas próximas edições. Agradeço a presença de todos, das empresas parceiras, da Bolt que esteve junto conosco na organização e a toda diretoria da OAB/MS por proporcionar um evento tão magnífico e tradicional para a nossa advocacia,” afirmou Letícia.

A participação da comunidade também foi destacada pelo Diretor-Geral da Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), João Paulo Sales Delmondes. 

“A ESA/MS entende que esse momento proporciona ao advogado, que vive em uma rotina intensa de trabalho e estudo, um pouco de lazer e que permite a reunião com outros amigos, sendo um excelente espaço de descontração. Os números superaram as expectativas e a cada ano a corrida vem se consolidando como um sucesso absoluto,” disse Delmondes.

Todos os participantes tiveram assistência integral durante todos os percursos e receberam medalhas de participação. 

Confira a lista dos cinco primeiros colocados de cada categoria:

21 km feminino advogado:
1. Gisele Amaral
2. Letícia Arrais Miranda Guimarães
3. Líbera Copetti de Moura Truzzi
4. Ketellen Aparecida da Silva Hostiano
5. Alessandra Duarte dos Santos

21 km masculino advogado:
1. Marcelo Francisco Assis Filho
2. Tiago Marras de Mendonça
3. Heitor Miranda Guimarães
4. Marco Valério da Silva Júnior
5. Rafael Miranda da Silva

10 km feminino advogado:
1. Jordana Pereira Lopes Goulart
2. Maira Nunes Farias Portugal
3. Laisa Carneiro Fernandes Urder de Andrade
4. Renata Pereira Domingos
5. Edilana Hirle da Silva

10 km masculino advogado:
1. Luciano Barbosa de Campos
2. Cássio Simabuco Tibana
3. Bruno Rafael da Silva Taveira
4. Guilherme Vieira de Barros
5. Bruno Colombo Figueiredo

05 km feminino advogado:
1. Juliana Rodrigues
2. Franciele Costa Leite
3. Érica dos Santos Kubota
4. Jhenny Andrade Viana Mugart
5. Fernanda Soares Longuinho Alves

05 km masculino advogado:
1. Victor Marcelo Acosta Cocian
2. Maycon Junio Munhol Costa dos Santos
3. Ioron de Lima Mugart
4. Pedro Maurício Comunello dos Santos
5. Tiago Perosa

Na classificação geral, receberam a premiação: 

05 km feminino geral:
1. Evelin Lima Eich
2. Ana Carolina da Silva Matias
3. Maria Fernanda Brandão
4. Janaína Bittencourt
5. Cláudia Aquino Cavalcante Fonseca

05 km masculino geral:
1. Pedro Antônio Fróes Teixeira
2. Vilmar Roberto Dias
3. Claudemir Gomes da Silva
4. Diego Silva
5. Jair Soares dos Santos

10 km feminino geral:
1. Thais Delazari
2. Alayne Michelli Almeida Gomes
3. Mariana Cabriotti Rodrigues
4. Beatriz Lopes Cox
5. Larissa Regina Souza Valdiovino

10 km masculino geral:
1. Maicon Dieferson Gomes
2. Nelício da Silva Antônio
3. Diego Garcia Baumgardt
4. Weslley Batista Rolon
5. Lucas Leandro dos Santos

21 km feminino geral:
1. Danielle Lemoigne
2. Patrícia Donida
3. Vanessa de Oliveira Cortez
4. Cláudia Ferreira Nunes
5. Lilian Dornelas

21 km masculino geral:
1. Alan Ferreira Araújo da Silva
2. Ederson Rodrigo de Jesus
3. Bruno Alves Silva
4. Luiz Felipe Samuel Ferreira
5. Samuel Souza


 

