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Corumbá e Ladário

Crise climática em cidades de MS vira objeto de fiscalização do MPF

A região pantaneira, principalmente nas cidades de Corumbá e Ladário, é conhecida pelas altas temperaturas ao longo do ano, as quais ultrapassam os 40ºC

João Pedro Flores

31/05/2026 - 16h30
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O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar a implementação de políticas públicas municipais, estaduais e federais para "adaptação e resiliência" das cidades de Corumbá e Ladário às mudanças climáticas e eventos extremos.

O órgão ministerial quer garantir que os Poderes Executivos estejam integrados no enfrentamento da crise climática e na redução das desigualdades socioterritoriais. O MPF quer vistoriar também se as medidas estão em conformidade com as diretrizes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) e do Plano Nacional de Adaptação.

No ano passado, a COP30, realizada em Belém (PA), consolidou a adaptação climática como eixo central das negociações, aprovando o Objetivo Global de Adaptação (Global Goal on Adaptation – GGA), e reforçou a noção de continuidade obrigatória das políticas públicas de adaptação, vinculando os compromissos internacionais às legislações nacionais.

De acordo com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), que institui diretrizes para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, é obrigação do Poder Público formular e implementar planos de ação.

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) estabelece normas de ordem pública e interesse social para o
uso da propriedade urbana, impondo ao município o dever de integrar sustentabilidade e adaptação climática em seus planos diretores.

O procurador da República em Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Delfino de Almeida, destacou uma série de considerações para instaurar o procedimento administrativo.

Para ele, a adaptação das cidades às mudanças climáticas exige a promoção de um novo modelo de desenvolvimento urbano, que seja mais justo, sustentável e responsável, requerendo obras de mitigação de riscos, como o remanejamento de populações em áreas vulneráveis, a recuperação de fundos de vale, a arborização urbana, a criação de áreas verdes e a adoção de soluções baseadas em natureza, como o conceito de “cidades esponja”, que ampliam a permeabilidade do solo e reduzem enchentes.

Impactos das altas temperaturas

Entre as considerações, o MPF destacou o estudo “Análise multiescala de seca, ondas de calor e eventos compostos no Pantanal brasileiro em 2019–2021”, publicado na revista Climatologia Teórica e Aplicada, o qual evidencia a ocorrência simultânea de secas severas e ondas de calor prolongadas na região pantaneira, configurando eventos compostos de alta intensidade. 

Tais fenômenos impactaram diretamente a biodiversidade, a dinâmica hidrológica e as atividades econômicas locais, incluindo turismo e pesca, além de aumentar a vulnerabilidade das populações residentes em Corumbá e Ladário, o que reforça a urgência de políticas públicas de adaptação e resiliência específicas para este território.

As altas temperaturas médias anuais entre 31°C e 33°C e a ocorrência de ondas de calor, que ultrapassam os 40°C, tornam essas cidades altamente vulneráveis a enchentes, estiagens e queimadas, afetando diretamente o meio ambiente, a economia local e a população.

As projeções científicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e por estudos internacionais apontam para um aumento médio de 2°C a 4°C nas temperaturas da região Centro-Oeste até meados do século XXI, com maior frequência e intensidade de ondas de calor superiores a 40°C.

Tais perspectivas agravam os riscos de secas prolongadas, incêndios florestais e impactos severos sobre a biodiversidade, o turismo e a qualidade de vida da população local.

 

INTERIOR

Homem descumpre ordem judicial e destrói bens, carro e imóveis da ex

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante a madrugada deste domingo e foi registrado como violência doméstica

31/05/2026 17h30

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O caso foi registrado na Depac-Dourados como violência doméstica

O caso foi registrado na Depac-Dourados como violência doméstica Foto: Divulgação/PCMS

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Um homem de 33 anos descumpriu ordem judicial e invadiu a casa da ex-companheira em Dourados, destruindo diversos bens, como móveis, eletrodomésticos e carro.

De acordo com informações do jornal Dourados News, o caso aconteceu por volta das 2h da madrugada deste domingo (31), no Bairro Harrison Figueiredo. A vítima, uma mulher de 41 anos, denunciou à Polícia Militar que seu ex-parceiro estaria na sua casa danificando o imóvel, tendo sido avisada pela vizinha.

Ao chegar no endereço indicado, diversos policiais encontraram uma série de danos. Primeiro, o portão da casa estava arrombado, o que indicou que a residência realmente foi invadida. O veículo da mulher também foi danificado, com o vidro traseiro quebrado e danos na lataria.

Na parte interna da casa, a situação era ainda pior. Conforme o registro policial, havia alimentos espalhados pelo chão, dois refrigeradores derrubados, além de danos em mesa de jantar, cadeiras e armários da cozinha. 

No quarto da vítima, o autor teria quebrado os vidros do guarda-roupa e uma televisão de 50 polegadas, além das roupas da mulher também terem sido encontradas rasgadas e espalhadas pelo local.

Diante da situação avistada, a equipe policial que esteve presente na ocorrência emitiu boletim e encaminhou o caso à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Na repartição, a mulher demonstrou querer representar criminalmente contra o ex-companheiro, além de ter solicitado medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como dano no contexto de violência doméstica e descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência.

Dados

Segundo o Monitor da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), 8.458 medidas protetivas de urgência foram solicitadas este ano no estado, sendo que 90,22% foram concedidas. No ano passado, o estado obteve recorde no quesito, com 18.187 solicitações e 14.856 concedidas.

Sobre os números de violência doméstica, 8.864 mulheres já foram vítimas este ano, sendo a faixa etária dos 30 a 59 anos a mais comum. Em 2025, Mato Grosso do Sul também registrou recorde neste crime, com 22.250 vítimas.

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Assassinato

Homem é morto a facadas durante briga em Campo Grande

Câmeras de segurança registraram o crime; suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

31/05/2026 17h01

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Foto: Divulgação

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Uma briga generalizada registrada na manhã deste domingo (31), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, terminou com a morte de Aelisson Ferreira dos Santos, de 40 anos. A vítima foi atingida por golpes de faca durante a confusão ocorrida em via pública.

O crime aconteceu na Rua Cerejeira do Norte e foi registrado por câmeras de segurança de uma residência da região. As imagens foram recolhidas pela polícia e devem auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, o vídeo mostra o momento em que Aelisson e o suspeito iniciam uma discussão que evolui para uma luta corporal. Durante o confronto, o agressor desfere vários golpes de faca contra a vítima.

As imagens também registram a presença de uma mulher que tenta interromper a briga, gritando à distância para que os envolvidos encerrassem o desentendimento. Apesar da tentativa de intervenção, a agressão continuou.

Moradores relataram ter ouvido gritos e uma intensa discussão envolvendo várias pessoas nas primeiras horas da manhã. Uma testemunha entregou aos policiais um vídeo gravado pelo celular, que também mostra parte da confusão e será incorporado ao inquérito.

Inicialmente, não havia confirmação sobre a autoria do homicídio. No entanto, informações repassadas por moradores levaram à identificação do principal suspeito do crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado.

A motivação da briga e as circunstâncias que levaram ao homicídio continuam sendo investigadas. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob apuração da Polícia Civil.

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