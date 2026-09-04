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MATO GROSSO DO SUL

Cultura de MS abre o cofre libera R$ 1,2 milhão às vésperas da eleição

Show do cantor Gabriel Sater em Congresso Jurídico no Zagaia, em Bonito; da dupla Bruninho & Davi na Festa do Ovo em Terenos e da banda Rosa de Saron estão entre maiores recebedores do montante

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

04/09/2026 - 13h13
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Há exatamente um mês da realização do primeiro turno das Eleições 2026, através de publicações de extratos de dispensas de licitação publicados hoje (04) no Diário Oficial Eletrônico do Estado, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul "soltou a chave do cofre" com a liberação de mais de R$1 milhão para shows às vésperas da popular "Festa da Democracia". 

Somente na edição desta sexta-feira (04) foram publicados 20 extratos das chamadas "inexigibilidades" de licitação, modelo de contratação sem disputa comumente adotado pela Pasta da Cultura estadual por tratar-se de viabilização de apresentações específicas de artistas. 

Na ponta do lápis, os 20 extratos de contratação de artistas somam a liberação de um monte de R$ 1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo, Campeonato de Pesca, até congresso jurídico no Zagaia, um dos empreendimentos imobiliários mais renomados de Bonito. 

Confira a lista

Alguns nomes aparecem repetidos entre os recebedores desse montante, como no caso da cantora "Fiorella" Noemy Gimenez Ayala, que deve receber um total de R$160 mil para duas apresentações de três horas e meia, no valor de 80 mil reais cada. 

A primeira trata-se de duas horas de show na "Exponan Rodeio Show 2026", amanhã (05) no parque de Exposições Henrique Martins, no município de Nova Andradina. A segunda apresentação, de apenas uma hora e meia, acontece no dia seguinte, na Festa do Peão de Boiadeiro de Paraíso das Águas. 

Dos valores específicos de cada extrato, a maior quantia única é voltada para a contratação da banda Rosa de Saron, contratada por R$140 mil para uma hora e meia de show neste sábado (05), durante a Jornada Diocesana da Juventude que acontece a partir das 19h no município de Corumbá. 

Entre os maiores recebedores aparece também Gabriel Sater, com R$136 mil sendo pagos por 1 hora e 30 minutos de duração de seu show durante o evento "Congresso de Precedentes Jurídicos – Diretrizes que orientam caminhos", marcado para o dia 18 de setembro no Zagaia Eco Resort, em Bonito, que já chegou a ser eleito como um dos melhores eco resorts do país no Prêmio Melhores Destinos.

Logo em seguida no ranking de maiores recebedores aparece a dupla Bruninho e Davi, que deverá receber R$130.000,00 para também se apresentar durante uma hora e meia como atração, neste caso, da Festa do Ovo de Terenos no próximo dia 12 de setembro. 

Também o nome do cantor "Loubet" aparece nesta lista de quantias  liberadas, sendo pago com 110 mil reais para uma hora e meia de apresentação durante o "Campeonato de Pesca Esportiva de Coxim", que estava marcado para acontecer entre 04 e 07 de setembro, Dia da Independência inclusive no qual ele deveria se apresentar. 

Este evento, vale lembrar, já foi adiado para acontecer entre 09 e 12 do mês de outubro, suspensão causada por um entrave administrativo que impediu a prefeitura de Coxim de efetuar repasse de recursos financeiros para a Associação Esportiva Galera do Taquari, que é a entidade encarregada de organizar a competição.

Desses maiores valores cabe destacar ainda as quantias de R$100.000,00, liberado para a dupla João Gustavo e Murilo, para 1h30 de show na Festa do Peão de Boiadeiro 2026 de Paraíso das Águas; e outros R$ 90 mil por 90 minutos de apresentação da cantora Soraya Moraes durante a Marcha para Jesus 2026 do município de Batayporã. 

Ainda foram contemplados com a liberação: 

  • R$90.000,00 = Soraya Moraes | "Marcha para Jesus 2026", em 05 setembro/ Batayporã | 1h30 de show 
     
  • R$85.000,00 = Grupo Tradição | Exponan Rodeio Show, em 06 de setembro/ Nova Andradina | 1h40 
     
  • R$55.000,00 = João Lucas e Walter Filho | “7ª Edição da Festa do Peixe do Distrito de Palmeiras" em 06 de setembro | 1h40 de show
     
  • R$50.000,00 = Bruno Roques | “Marcha para Jesus 2026”, em 19 de setembro/Itaporã | 1h30 de show
     
  • R$45.000,00 = Victor Gregório & Marco Aurélio | "60 anos da Paróquia Cristo Luz dos Povos” em 13 de setembro/Capital | 1h30m de show
     
  • R$ 30.000,00 = Nani Azevedo | 10º Aniversário da Rádio Liberdade Gospel, em 12 de setembro/ Dourados | 1h30 
      
  • R$20.000,00 = Jonavo | "Circuito Universitário Jonavo-UFMS", em 13 de setembro/ Três Lagoas | 1h30 de show 
     
  • R$15.000,00 = Banda de Ontem | Formatura dos Aspirantes da Turma Canindé em 04 de setembro/ Capital| 1h30
     
  • R$12.000,00 = “Uirapuru” | Rodeio Sertanejo do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora/ em 12 de setembro/Bodoquena| 2h de show
     
  • R$10.000,00 = Banda Integração | 1º Evento Garota ACCITA em 11 de setembro/Iguatemi | 3h de show
     
  • R$10.000,00 = Sambra Caramelo | "Trail Run Serra da Bodoquena- Edição 10 anos”, em 12 de setembro| 2h de show
     
  • R$10.000,00 = Leandro e Galeano | "23° Amistoso da Diversidade 2026", em 06 de setembro/ Corumbá | 1h30 de show
     
  • R$ 8.000,00 = Marcelo Markes |  “Um Só Povo Uma só Nação”, em 12 de setembro/ Santa Rita do Pardo | 1h30 de show

 

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independência

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil irá cair em uma segunda-feira, emendando com o fim de semana e gerando um feriadão de três dias

04/09/2026 14h30

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Comércio está autorizado a abrir no feriado de 7 de setembro

Comércio está autorizado a abrir no feriado de 7 de setembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em uma segunda-feira, emendando com o fim de semana e gerando um feriadão de três dias.

Na data, muitos estabelecimentos não funcionam, enquanto em outros haverá alteração no horário de funcionamento.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão, das 10h às 22h. 

  • Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza,o funcionamento será das 10h às 22h.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 10h às 22h para lojas, quiosques e praça de alimentação. Já o Detran e o Fácil não abrem.

  • Pátio - O Shopping do Centro

O Pátio abritá das 9h às 16h.

Feira Central

A Feira Central não abre às segundas-feiras.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrirão no feriado da Independência.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não abrirão no feriado.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

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PATRIMÔNIO PÚBLICO

MPMS exige fim de penduricalhos para servidores de câmara de vereadores

Salário de um segurança da câmara de vereadores de Ribas do Rio Pardo supera os R$ 13 mil, aponta investigação da promotoria

04/09/2026 12h49

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Câmara de Ribas do Rio Pardo para mais de R$ 14 mil a agente administrativo e mais de R$ 11 mil para zeladores

Câmara de Ribas do Rio Pardo para mais de R$ 14 mil a agente administrativo e mais de R$ 11 mil para zeladores

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul publicou, nesta sexta-feira (4) recomendação para que a câmara de vereadores de Ribas do Rio Pardo suspenda uma série penduricalhos salariais pagos a parte dos servidores e que acabavam recebendo mais que o dobro do salários dos próprios vereadores.

De acordo com esta recomendação emitida para a presidente da Câmara, a vereadora Tânia Maria Ferreira da Souza, a casa de leis deve deixar de pagar adicional de confiança aos servidores que ocupam somente cargos comissionados.

Além, disso, a promotoria exige que em 30 dias sejam estabelecidos critérios objetivos para o pagamento dos acréscimos salariais no município que tem em torno de 25 mil habitantes e localizado a 90 quilômetros de Campo Grande. 

Conforme documentos anexados à investigação, agentes administrativos da câmara recebem acima de R$ 14,3 mil por mês. O salário de agentes de segurança supera os R$ 13,3 mil e pessoas responsáveis por serviços-gerais têm renda mensal bruta da ordem de R$ 11,1 mil. Os valores estão bem acima do salário dos próprios vereadores, que em 2024 recebiam R$ 7,55 mil.

E conforme admite a própria procuradoria jurídica da câmara em justificativa enviada ao Ministério Público, não existem critérios objetivos para definir quem deve receber as gratificações. Os critérios, segundo este documento, são a proatividade e produtividade.

Mas, conforme a apuração da promotoria, as gratificações eram repassadas pelo valor máximo todos os meses e inclusive para servidores comissionados, para os quais, em tese, não existe amparo legal para pagamento.

Agora, a Câmara recebeu prazo de 30 dias para adoção de “critérios objetivos de avaliação e controle individualizado de produtividade, complexidade e demais circunstancias a respeito do exercício de funções especiais pelos servidores públicos de modo a justificar os percentuais atribuídos nos pagamentos”.

As vantagens salariais “estão sendo pagas aos servidores públicos integrantes do quadro funcional da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, durante todos os meses, nos seus patamares máximos, sem a existência prévia de procedimentos administrativos que documentem as análises individualizas a respeito da produtividade e complexidade das funções extraordinárias desempenhadas por cada um dos servidores mês a mês”, ressalta o promotor responsável  pela investigação.  

Em julho, os cerca de 230 integrantes da ativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul receberam, em média, R$ 28,7 mil por conta dos chamados penduricalhos, que chegaram a quase R$ 7 milhões. Além disso, receberam uma média de R$ 38 mil a título de salário-base, totalizando média de quase R$ 67 mil. 

E em meio a este cenário, a promotoria não faz menção sobre suposto exagero nos valores pagos a servidores sem qualquer tipo de formação e ocupantes de cargos que normalmente são remunerados com valores menores, tanto na iniciativa privada quanto em órgãos públicos. Porém, deixou claro que a exigência para a restrição de penduricalhos tem por objetivo a defesa do patrimônio público.

Se o comando da casa de leis não atender às exigências, a promotoria deixa claro vai recorrer à Justiça. “O descumprimento injustificado da presente Recomendação acarretará o manejo da ação judicial cabível para anulação/adequação dos atos lesivos ao patrimônio publico”.  

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