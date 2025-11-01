Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

Curso gratuito de artesanato natalino é opção de renda extra em Campo Grande

Podem participar pessoas a partir de 16 anos. É uma oportunidade de aprender técnicas de artesanato e ajudar no orçamento de casa

Laura Brasil

01/11/2025 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Faltando 54 dias para o Natal, quem deseja ganhar um dinheiro extra no fim do ano pode se inscrever no curso totalmente gratuito de Arranjos Natalinos oferecido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande.

O aulão é voltado para pessoas a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. A oficina pretende capacitar e qualificar os interessados, ensinando técnicas de artesanato com temática natalina.

Com vagas limitadas, 20 para cada turma, a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, destaca que o curso é uma oportunidade de oferecer novas perspectivas aos participantes.

“Nosso foco é proporcionar conhecimento e ferramentas para que essas pessoas possam transformar o talento em uma fonte de renda, especialmente neste período do ano, em que o artesanato natalino tem grande procura”, afirma Adir.

No total, serão quatro turmas, com 20 vagas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, conforme o cronograma:

  • Turma 1 (matutino): 3 a 7 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 2 (vespertino): 3 a 7 de novembro, das 13h às 17h
  • Turma 3 (matutino): 10 a 14 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 4 (vespertino): 10 a 14 de novembro, das 13h às 17h

As aulas acontecem na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000 – Vila Carvalho.

Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 2020-1361.

Além do aprendizado prático, o curso busca incentivar o empreendedorismo e valorizar o trabalho manual como instrumento de transformação social.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Mulher é encontrada morta às margens de córrego em MS

Populares acionaram a polícia no final da tarde de sexta-feira (31), que identificou a vítima, de 30 anos. A causa da morte está sendo investigada

01/11/2025 14h46

Compartilhar

Reprodução Polícia Civil

Continue Lendo...

Uma mulher identificada como Carla Andrieli Ribeiro Martins, de 30 anos, foi encontrada sem vida no bairro Vila do Ovídio, em Maracaju, município localizado a 159 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia no final da tarde de sexta-feira (31) de que havia um corpo próximo ao Córrego dos Bugres.

O corpo estava caído em meio a uma mata que ladeia o córrego.
 

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas constatou que ela apresentava sinais de rigidez cadavérica, conforme informou o site local Maracaju Em Foco.

Na ocorrência, não consta se o corpo apresentava sinais de violência. Diante dos fatos, a polícia acionou a equipe de perícia criminal para determinar as circunstâncias da morte.

Caso a polícia confirme que o crime configura feminicídio, a morte de Carla poderá ser o 33º caso de violência contra a mulher.

O feminicídio é caracterizado pelo assassinato de uma mulher por questões de gênero, ou seja, quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídios em MS

Conforme já citado, esse foi o 32° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul, desde o dia 1° de janeiro de 2025, faltando ainda, pouco mais de dois meses para o ano acabar. 

Recentemente, o Correio do Estado informou que, em 10 meses, MS já ultrapassou feminicídios registrados no mesmo período de 2024. Isso porque, o ano passado, de 1° de janeiro a 31 de dezembro, foram 35 feminicídios no total no Estado.

Nesse cenário, se os crimes dessa natureza continuarem acontecendo na mesma velocidade, até o fim do ano, o número total deve ser o mesmo, ou até maior do que o registrado em 2024.

Veja a cronologia dos casos

primeiro caso de 2025 sendo a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano em MS foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sexto caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

O sétimo aconteceu em Nioaque e trata-se do feminicídio de Alessandra da Silva Arruda, em 29 de março, morta aos 30 anos por Venilson Albuquerque Marques, preso em flagrante horas depois convertida posteriormente para preventiva.

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

Na sequência da estatística dos feminicídios registrados desde o início, a 20.ª vítima foi a professora Cinira de Brito, morta por Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, que esfaqueou a companheira com dois golpes na perna, três no abdômen e depois tirou a própria vida. 

Já a 21ª vítima de feminicídio em 2025 foi Salvadora Pereira, de 22 anos, assassinada com tiro no rosto pelo então companheiro, José Cliverson Soares, 32 anos, na frente de cerca de cinco crianças com idades entre dois e oito anos. 

Depois, o 22° caso de feminicídio foi a morte de Dahiana Ferreira Bobadilla, morta aos 24 anos por Dilson Ramón Fretes Galeano, de 41 anos, que fugiu após enterrar o corpo em cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista. 

Já a 23ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul foi Letícia Araújo, de 25 anos, atropelada de propósito pelo marido, Vitor Ananias, 25, como registrado pelas câmeras de segurança da região. 

Após ser mantida em cárcere privado pelo entção marido, Érica Regina Mota, de 46 anos, foi a 24ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul, morta a facadas por Vagner Aurélio, de 59 anos, preso em flagrante poucas horas depois. 

O 25° feminicídio registrado foi o de Dayane Garcia, de 27 anos, que morreu na Santa Casa de Campo Grande depois de passar 77 dias internada, após ser ferida a tiros pelo ex-marido Eberson da Silva, de 31 anos, ainda em 18 de junho. 

O 26° caso foi o de Iracema Rosa da Silva, morta aos 75 anos em Dois Irmão do Buriti, por defender a filha do genro que cometia violência doméstica.

Caso confirmado, o 27° feminicídio será o de Gisele da Silva Saochine, morta aos 40 anos pelo marido no quintal de casa. Em seguida, ele a arrastou para o quarto e a incendiou. Depois, foi para o carro que estava na garagem, e colocou fogo em si mesmo, morrendo carbonizado.

28° foi o de Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 25 anos, morta em Bela Vista, pelo ex que não aceitava o fim do namoro. Inconformado com o fim da relação, ele passou a insistir em uma reconciliação, até que encontrou a vítima e agrediu com golpes de faca e também com um pedaço de madeira, causando ferimentos graves que resultaram em sua morte.

A 29ª vítima foi  Erivelte Barbosa Lima de Souza, de 48 anos, que foi esfaqueada pelo marido Adenilton José da Silva Santos, de 30 anos, em Paranaíba. Adenilton José da Silva Santos foi preso em flagrante e levado à delegacia do município. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e contou que não conseguia lembrar o que o levou à prática, já que estava embriagado.

A 30ª vítima foi Andreia Ferreira, de 40 anos, assassinada a tiros pelo marido Carlos Alberto da Silva. Irritado após discussão do casal, Carlos usou arma que tinha em casa para disparar contra a mulher. O homem esteve foragido, mas foi preso uma semana após o ocorrido do dia 12 de outubro.

Solene Aparecida Ferreira Corrêa, de 46 anos, foi a 31ª vítima de feminicídio. Ela foi encontrada morta no chão de sua casa, com marcas de violência e sinais de enforcamento. O caso aconteceu em Três Lagoas e a suspeita pela morte era sua companheira, identificada como Laura Rosa Gonçalves, que foi presa em flagrante.

Agora, Luana Cristina Ferreira Alves, faz parte da estatística, sendo a 32ª vítima de feminicídio no Estado.

** Colaborou Leo Ribeiro 

Assine o Correio do Estado


 

TEMPO

Desacreditado, instituto prevê chuva pra valer em Campo Grande

Previsões parecidas foram feitas para as semanas anteriores, mas elas não se confirmaram. No dia em que choveu, 26 de outubro, não havia previsão

01/11/2025 11h30

Compartilhar
Campo Grande prevê mais 100mm de chuva em novembro, mas previsão dos institutos não têm sido certeiras

Campo Grande prevê mais 100mm de chuva em novembro, mas previsão dos institutos não têm sido certeiras Paulo Ribas

Continue Lendo...

Previsões o instituto de meteorologia Climatempo apontam 106 milímetros de chuva na para a primeira quinzena de novembro. Prognósticos parecidos foram feitos nas últimas semanas, mas, na prática, a chuva não chega. A única chuva significativa da atual temporada que chego à Capital, no dia 26 de outubro, não estava prevista em nenhum instituto. 

Para novembro, a previsão para a primeira semana do mês que se inicia hoje é de 72,4 milímetros em Campo Grande, até o próximo sábado (8). Conforme o Climatempo, a chuva está prevista para quase todos os dias na primeira quinzena do mês.

Estão previstos 105,9 milímetros até o dia 15 de novembro, com tempo nublado na maioria dos dias. A previsão, segundo o Climatempo, é de que apenas no dia 9, domingo, e 12, quarta-feira, não chova.

Institutos prometem, mas chuva não tem dado as caras com a frequência planejada. No mês passado, em outubro, a previsão era de média histórica, com 150 milímetros de chuva no mês todo. Mas foram registrados apenas 87 milímetros, segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS)

Em setembro, conhecido por ser o primeiro mês da estação das chuvas, a situação foi ainda pior comparada com outubro. Somente 23 milímetros foram registrados, sendo que o esperado era de 77.

Com dois meses apenas para o fim de 2025, a média do ano até agora está um pouco acima da metade da média histórica anual que é 1.455 milímetros. Nos dez primeiros meses do ano foram apenas 786 milímetros.

 Agora, se comparado ao ano passado, ano que o meteorologista Vinicius classificou como “ano desastroso”, a quantidade registrada esse ano está um pouco melhor. Em 2024, em doze meses foram apenas 780 milímetros em Campo Grande.  

O único jeito de Campo Grande não fechar mais um ano com volume abaixo da média, é se ocorrerem chuvas excepcionalmente fortes até o fim do ano. Nos últimos cinco anos, apenas em 2023 a média foi superada.

ALERTAS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande está previsto para hoje (01) tempestade com alerta amarelo e laranja – perigo potencial e perigo, respectivamente.

Para essa manhã, a previsão é que o céu estaria com muitas nuvens, e a chuva viria com pancadas isoladas, porém até o momento não há registro de chuva em nenhum local da capital.

Para a tarde deste sábado a previsão é que a chuva chegue mais intensa, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo se mantém para a noite.

TEMPERATURAS

Para a primeira quinzena, as temperaturas variam na maioria dos dias entre 22º na mínima e não ultrapassam de 31º. O dia com a menor mínima de 18º é o domingo, em que não há previsão de chuva. Já o dia mais quente dentre os 15 dias, será hoje, com máxima de 33º.

(Colaborou Neri Kaspary)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)

3

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil
PESCA

/ 2 dias

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil

4

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias
Campo Grande

/ 1 dia

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias

5

Prefeitura garante que 13&ordm; será pago em dia aos servidores
vai ter dinheiro?

/ 1 dia

Prefeitura garante que 13º será pago em dia aos servidores

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público