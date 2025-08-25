Inscrições para curso gratuito de careira encerra dia 31; saiba como participar

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro - Foto: Divulgação

Universitários de Campo Grande têm até 31 de agosto para se inscrever no Carreira de Excelência 2025, programa gratuito do Na Prática, organização de educação profissional que conecta jovens ao mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Na Prática.

Voltado para alunos de todas as áreas, incluindo pós-graduação e mestrado, o curso oferece bolsas integrais em formato híbrido, a formação acontece em duas etapas: uma presencial e outra online.

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro, quando os jovens terão a oportunidade de vivenciar dinâmicas, reflexões sobre carreira e iniciar projetos práticos.

A proposta é acelerar o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado e ampliar a rede de contatos estratégicos dos participantes.

“O Carreira de Excelência é um ponto de virada para jovens que querem acelerar o desenvolvimento e conquistar mais segurança em seus próximos passos profissionais. Nosso objetivo é que cada participante saia não apenas com novas ferramentas, mas com a confiança e o direcionamento necessários para impulsionar sua carreira”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

Ao longo do processo, serão desenvolvidas habilidades como ambição, protagonismo, execução e networking diferenciais cada vez mais exigidos pelo mercado de trabalho.

Além da Capital, o programa chega a outras 17 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em cada local, os participantes terão a chance de mergulhar em um ambiente de aprendizado intensivo e troca de experiências.

Na Prática

Desde 2012, impulsionando a carreira de jovens do estágio à primeira liderança, Na Prática foi criado pela Fundação Estudar, como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

A organização trabalha com orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado de trabalho, através de cursos online e presenciais, conteúdo digital gratuito e eventos de recrutamento.