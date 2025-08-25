Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

Inscrições para curso gratuito de careira encerra dia 31; saiba como participar

A iniciativa é para conectar universitários ao mercado de trabalho

Taynara Menezes

25/08/2025 - 15h00
Universitários de Campo Grande têm até 31 de agosto para se inscrever no Carreira de Excelência 2025, programa gratuito do Na Prática, organização de educação profissional que conecta jovens ao mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Na Prática.

Voltado para alunos de todas as áreas, incluindo pós-graduação e mestrado, o curso oferece bolsas integrais em formato híbrido, a formação acontece em duas etapas: uma presencial e outra online.

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro, quando os jovens terão a oportunidade de vivenciar dinâmicas, reflexões sobre carreira e iniciar projetos práticos.

A proposta é acelerar o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado e ampliar a rede de contatos estratégicos dos participantes.

“O Carreira de Excelência é um ponto de virada para jovens que querem acelerar o desenvolvimento e conquistar mais segurança em seus próximos passos profissionais. Nosso objetivo é que cada participante saia não apenas com novas ferramentas, mas com a confiança e o direcionamento necessários para impulsionar sua carreira”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

Ao longo do processo, serão desenvolvidas habilidades como ambição, protagonismo, execução e networking diferenciais cada vez mais exigidos pelo mercado de trabalho.

Além da Capital, o programa chega a outras 17 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em cada local, os participantes terão a chance de mergulhar em um ambiente de aprendizado intensivo e troca de experiências.

Na Prática

Desde 2012, impulsionando a carreira de jovens do estágio à primeira liderança, Na Prática foi criado pela Fundação Estudar, como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

A organização trabalha com orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado de trabalho, através de cursos online e presenciais, conteúdo digital gratuito e eventos de recrutamento.

 

INTERIOR

Motoristas 'desafiam' fogo em carreta carregada com 50 mil litros de alcool

Vídeos mostram carros desviando da situação registrada em trecho da BR-267, no interior de Mato Grosso do Sul, por possível aquecimento de freio em veículo

25/08/2025 12h54

Superaquecimento que pode ter gerado a combustão foi suficiente para queimar os pneus traseiros, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Superaquecimento que pode ter gerado a combustão foi suficiente para queimar os pneus traseiros, porém não teve tempo de alcançar a carga.  Reprodução

Imagens gravadas na manhã desta segunda-feira (25) mostram uma cena curiosa, com motoristas "desafiando" o fogo que tomava conta de uma carreta que estava carregada com 50 mil litros de álcool, em trecho da BR-267 no interior de Mato Grosso do Sul. 

Conforme repassado pelo Capitão Wellinton, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o incidente registrado hoje (25) teve seu incêndio controlado antes mesmo do horário de almoço. 

Porém, antes da chegada dos devidos agentes de socorro, quem passou pelo trecho se espantou com a cena e a fumaça preta que começava na região dos pneus e tomava conta do ar ao redor. 

Fogo em carreta

Conforme o capitão dos bombeiros, a ocorrência envolvendo uma carreta que pegou fogo na BR-267 não levou muito para ser controlada e até por volta de meio dia a situação já havia sido normalizada. 

Das apurações iniciais sobre o que pode ter causado o incêndio, o capitão Wellinton explica que, a princípio, o caso é tratado como um aquecimento de freio. 

Esse superaquecimento que gerou a combustão, como é possível notar nas imagens, foi suficiente para fazer com que os pneus traseiros pegassem fogo, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Sendo um semirreboque responsável pelo transporte de álcool, esse tipo de veículo, que costuma trafegar apenas carregado, têm capacidade para armazenar até 50 mil litros de etanol. 

Além do prejuízo material ao veículo, as chamas não resultaram na explosão da carga e também não deixaram nenhum ferido no incidente. 

 

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista embriagado que matou criança de 7 anos vai continuar preso

Prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25)

25/08/2025 12h00

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do Juri

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do Juri Gerson Oliveira

Marcos Vinícius Francelino, de 39 anos, que se envolveu um acidente de trânsito com morte no sábado (23), continuará preso em Campo Grande.

A prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25).

Ele é acusado de matar Miguel Nunes Alves Bezerra, de 7 anos, na tarde de sábado (23), em um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Conde de Boa Vista x Rio da Prata, Jardim Tijuca, na Capital.

Ele conduzia um Renault Logan, quando furou a preferencial e atingiu o carro em que Miguel estava. Ele estava extramente bêbado. O teste do bafômetro apontou teor alcoólico acima do permitido.

O impacto foi tão forte que arremessou o veículo para o muro de uma residência. Miguel morreu na hora.

Os outros ocupantes do carro (pai, mãe e avó) ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, com suspeita de traumatismo craniano.

Miguel e sua família, que estavam em um Fiat Uno, voltavam da igreja no momento do acidente e iam para uma lanchonete.

Marcos Vinícius foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Ele deve responder por homicídio doloso na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. Com isso, pode pegar de cinco a oito anos de prisão, no mínimo.

Miguel está sendo velado desde 20h30min de domingo (24) e será sepultado às 16h30min nesta segunda-feira (25), no Cemitério Memorial Park, localizado na rua Francisco dos Anjos, número 442, bairro Universitário, em Campo Grande.

Audiência de custódia foi realizada no Tribunal do JuriMomento da colisão. Foto: câmeras de videomonitoramento

