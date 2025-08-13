Curso preparatório para adoção terá mais 200 vagas no próximo mês

O Curso de Preparação à Adoção, “Nasce uma Família”, promovido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, iniciou uma turma esse mês e já se prepara para a nova edição ao final do mês de setembro com 200 vagas.
Realizado no formato EaD, a primeira turma iniciou na primeira semana de agosto, com acolhimento, orientação e esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos programados e os procedimentos necessários para a habilitação à adoção.
Com duração de dois meses e carga horária de 40 horas, a capacitação foi organizada em quatro turmas, somando 200 vagas.
Assim que encerrar essa edição, serão abertas mais 200 vagas, ampliando o alcance da formação e possibilitando que novos interessados participem dessa importante etapa do processo de habilitação.
O curso é um passo fundamental para informar e preparar aqueles que desejam acolher uma criança ou adolescente, incentivando uma adoção responsável e afetuosa. Além disso, atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina a preparação prévia dos adotantes.
O curso é proporcionado apenas para adotantes residentes em Mato Grosso do Sul, a iniciativa busca contribuir para que os participantes compreendam os aspectos emocionais, jurídicos e sociais envolvidos no processo, fortalecendo o compromisso com a paternidade e maternidade responsáveis.
As inscrições para a próxima turma será realizada através desse link.
Inspiração em forma de fotografia
Em maio desse ano, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promoveu a exposição fotográfica “Nasce uma família, a história continua...”, marcando a continuidade da campanha que teve início em 2019, quando a primeira edição da exposição destacou dez famílias formadas por meio da adoção.
A exposição levou sete totens com fotos, sendo seis de famílias que participaram da primeira mostra e cinco novas, trazendo à tona suas histórias de amor e resiliência em diversos pontos públicos de Campo Grandem como shoppings, supermercados, universidades, entre outros.
Cada totem tinha um QR Code que reproduzia vídeos criados pela Secretaria de Comunicação do TJMS, oferecendo ao público uma visão mais íntima do cotidiano dessas famílias.
Os fotógrafos envolvidos, incluindo Alexis Prappas, Aniela Paes, Antônio Arguello, Beatriz Terra, Beto Nascimento e Fabrinny Piell, trazem uma perspectiva única, capturando a essência das famílias que tiveram suas vidas transformadas pela adoção. Para alguns deles, esta foi uma oportunidade de reencontrar as famílias que fotografaram na primeira edição. As famílias, inclusive, foram convidadas para estarem na abertura da exposição.
Os índices de violações aos direitos das crianças e adolescentes no Brasil são alarmantes, e a exposição pretende, de maneira leve e afetuosa, contribuir para a mudança da cultura de adoção no país, enfatizando que a adoção é uma forma poderosa de amor que vai além dos laços de sangue.