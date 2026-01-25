Medicina na UTI: Universidades têm notas reprovadas no Enamed

Os cursos de Medicina em Mato Grosso do Sul entraram essa semana no centro do debate sobre qualidade do ensino superior após a divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), publicado nesta segunda-feira (19) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Estado, dois cursos receberam conceito 2, considerado insatisfatório pelo Ministério da Educação (MEC).
O desempenho coloca a Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, e a UniCesumar, em Corumbá, sob risco de processo administrativo e eventual aplicação de sanções, como proibição de ampliar vagas, suspensão do Fies e, em casos mais graves, até bloqueio de ingresso de novos estudantes.
Pelo regulamento informado pelo MEC, as instituições com nota baixa terão 30 dias para apresentar defesa e justificar os resultados antes da aplicação de qualquer medida.
Resultado acende alerta sobre formação médica no Estado
Embora apenas duas instituições tenham ficado com conceito 2 em Mato Grosso do Sul, o dado reacende o alerta sobre a qualidade da formação médica em um setor considerado estratégico, especialmente em um Estado que enfrenta desafios históricos na assistência pública e na fixação de profissionais em regiões mais afastadas.
Cenário Nacional:
No cenário nacional, o MEC informou que 99 cursos de Medicina em todo o Brasil obtiveram notas 1 ou 2 e ficaram abaixo de 60% no critério de proficiência, indicador usado para medir o desempenho dos estudantes na avaliação.
A proficiência no Enamed é definida a partir de uma pontuação mínima estabelecida pelo Inep, que serve como parâmetro para indicar se o estudante atingiu o desempenho esperado na formação médica. Quando a instituição apresenta baixa proporção de alunos considerados proficientes, o resultado pode acionar medidas regulatórias e restrições temporárias até nova avaliação.
Universidades públicas lideram desempenho em MS
Em Mato Grosso do Sul, os melhores resultados foram registrados por universidades públicas, que concentraram os conceitos mais altos.
Confira os conceitos atribuídos no Estado:
- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande – conceito 5
- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas – conceito 5
- Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados – conceito 5
- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande – conceito 4
- Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
- Faculdade UniCesumar, em Corumbá – conceito 2
MEC prevê sanções, mas universidades podem recorrer
Segundo o MEC, as instituições que não atingirem o patamar considerado satisfatório poderão ser alvo de medidas administrativas, que variam conforme a gravidade do caso e o histórico do curso.
Entre as sanções possíveis estão:
Proibição de aumento de vagas;
Suspensão do financiamento estudantil (Fies);
Proibição de ingresso de novos estudantes em casos considerados graves.
As restrições podem permanecer até o próximo Enamed, quando a instituição poderá participar novamente da avaliação e tentar reverter o resultado.
Tentativa de barrar divulgação reacende debate sobre transparência
No fim de semana, a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) acionou a Justiça para tentar impedir a divulgação dos resultados do Enamed, mas teve o pedido negado. A iniciativa ampliou o debate sobre transparência na avaliação do ensino médico e provocou críticas de que, em vez de priorizar a correção de falhas na formação, parte do setor buscaria evitar a exposição pública do desempenho.
O que dizem Uniderp e UniCesumar
A reportagem procurou as assessorias da Anhanguera Uniderp e da UniCesumar (polo de Corumbá), mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto e o texto será atualizado em caso de manifestação.
Entenda o Enamed
O Enamed foi criado pelo MEC em abril de 2025, para substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), e passou a ser aplicado anualmente com foco exclusivo na avaliação dos cursos de Medicina.
Nesta edição, 351 cursos em todo o país participaram da prova, e cerca de 30% ficaram na faixa considerada insatisfatória, o que reforça a pressão por fiscalização mais rígida e medidas efetivas para garantir padrão mínimo na formação médica.
Com cursos sob risco de sanções e um cenário nacional de desempenho abaixo do esperado, o resultado acende um sinal vermelho em Mato Grosso do Sul. Para parte das instituições, o diagnóstico é incômodo, mas o recado é direto: quando o assunto é Medicina, a margem para improviso é zero.
Proficiência, o que é?
O Enamed mede, de forma geral, competências como:
Raciocínio clínico e tomada de decisão
Interpretação de casos e exames
Condutas médicas baseadas em evidência
Atenção primária, urgência e emergência
-
Ética e segurança do paciente