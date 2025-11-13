Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Da cadeia, traficante rastreava caminhão da cocaína e a própria mulher

Ele subornava policiais penais e por conta disso tinha acesso a celular e permanecia em presídio de baixa segurança, fazendo com que mantivesse seus negócios

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/11/2025 - 14h40
Apontado pelo Ministério Público como chefe de um grande esquema de narcotráfico, que envolvia uma série de servidores públicos estaduais, o traficante Kleyton de Souza Silva rastreava de dentro da prisão de Aquidauana não só o seu caminhão usado para transportar cocaína, mas também sua mulher, Lana da Silva Gonçalves. 

Conforme o Gaeco, que no último dia 7 desencadeou a Operação Blindagem, que teve Kleyton como um dos principais alvos, Lana  era uma espécie de "braço direito" do traficante. Ela "é a principal responsável pela contabilidade da OrCrim, efetuando a maior parte dos pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades criminosas".

Além disso, "cedeu seu nome para o registro de bens de elevado valor, abertura de contas bancárias utilizadas na movimentação de recursos e chegou até a constituir empresa de fachada em seu nome, tudo a fim de ocultar, movimentar e reintegrar ao mercado formal os capitais ilícitos obtidos com os crimes praticados pelo grupo riminoso". Mesmo assim, o traficante fazia questão de monitorar seus movimentos.

Em junho de 2022, quando instalou um rastreador via satélite no caminhão usado para levar cocaína de Campo Grande até São Paulo, ele avisou sua companheira que o HB20 utilizado por ela também passaria a ser vigiado de perto. 

"Você faz parte dessa Frota aí que nós vamos comprar eu tô colocando rastreador no caminhão e no HB20 e você faz parte dessa Frota em você também",  diz transcrição de um áudio que ele mandou para sua companheira em 23 de junho de 2022. 

Isso evidencia, segundo o Gaeco, que ela "também faz parte da “frota” de bens dele". Como estava preso, nem mesmo poderia ter acesso a celular.  Porém, como subornava servidores, tinha aparelho com rastreador via satélite. 

E essa capacidade de rastreamento era utilizada por ele como sendo uma das grandes vantagens do seu negócio, que ele chamava de "frete seguro", conforme apurou o Gaeco. Além de fazer o transporte da cocaína que ele mesmo comercializava, ganhava dinheiro transportando droga para outros. Para isso, cobrava em torno de R$ 150,00 por quilo. 

SUBORNOS

Até a semana passada, Kleyton estava recolhido no presídio de Aquidauana por conta de duas condenações por tráfico. Juntas, somam pouco mais de 20 anos. A primeira ocorrência foi em 2012, quando "caiu" com quase uma tonelada de maconha. 

Depois disso, em agosto de 2019, quando já estava no semi-aberto, foi apontado como comprador dos cerca de 100 quilos de cocaína furtados de dentro da delegacia de Aquidauana. No caso, até um delegado foi cumplice do "sumiço" da droga. O caso foi descoberto e Kleyton voltou para a cadeia. 

Porém, nunca ficou isolado. A investigação do Gaeco apontou que ele subornava até mesmo o diretor presidente do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, Aud de Oliveira Chaves, que foi um dos alvos da Operação Blindagem no último dia 7. 

O ex-diretor, segundo a investigação, impedia que fosse transferido de prisão e ainda garantia que seus desafetos rivais no narcotráfico ou na venda de armas ficassem sem acesso a celular em diferentes presídios do Estado. 

Outro servidor que estava em sua folha de pagamento, conforme o Gaeco, era o policial penal Alírio Francisco do Carmo, que chegou a receber R$ 25 mil pela transferência e isolamento de um concorrente de Klayton e uma caminhonete F-250 avaliada em R$ 75 mil para garantir que ele continuasse em Aquidauana. 

“Mané, eu dei uma F-250 pra ele, pra ele blindar meu primo lá que os caras queriam dar bonde", diz um áudio de um dos integrantes da quadrilha ao evidenciar que o policial penal havia sido pago para impedir a transferência de Kleyton. E foi justamente este áudio que "batizou" a operação desencadeada no dia 7 pelo Ministério Público. 

Mas, apesar de se vangloriar do esquema seguro que havia montado pela levar cocaína até São Paulo, geralmente em junto a cargas de salgadinhos ou papelão carregadas em Campo Grande, o caminhão rastreado de Kleytou acasou sendo interceptado com 280 quilos de cocaína. A carreta estava com um compartimento oculto no qual era possível esconder até 700 quiols de cocaína ou maconha. 

A interceptação ocorreu em outubro de 2022, menos de três meses depois de instalar o rastreador, evidenciando que o monitoramento do caminhão e do HB20 não era dos mais eficazes. 



 

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

13/11/2025 16h15

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento Gerson Oliveira

Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

A 1º JÁ FOI

Gabarito oficial do enem 2025 chega para aliviar (e Aumentar) a ansiedade dos milhões de candidatos

O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas

13/11/2025 15h25

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025 Divulgação

A caneta já secou, o caderno de questões foi fechado e a primeira etapa da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ficou para trás. Mas a verdadeira prova de fogo, a da ansiedade, só termina agora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro domingo de provas, marcando o fim de uma espera angustiante para milhões de candidatos.

Este ano, o Inep inovou ao separar a divulgação das respostas corretas em duas datas, uma para cada domingo de prova, um gesto que tenta gerenciar a montanha-russa emocional dos estudantes.

O momento da verdade: a coerência da TRI

Para o estudante, o gabarito é o primeiro vislumbre do futuro. É o momento de pegar a caneta e o caderno de questões e, com o coração na mão, conferir acerto por acerto.

No entanto, o jornalista sênior precisa alertar: o número de acertos não é a nota final. O Enem utiliza a complexa Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção que valoriza a coerência do desempenho do aluno.


"Se um candidato acerta as questões consideradas muito difíceis, mas erra as fáceis, o sistema detecta uma possível incoerência – ou seja, um 'chute' – e atribui uma nota menor. A TRI premia quem, de fato, demonstrou preparo consistente ao longo da prova."

É por isso que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas finais completamente diferentes. A nota oficial, o veredito final que abrirá ou fechará as portas das universidades, só será revelada em janeiro de 2026.

O tema que tocou a alma: a redação e o envelhecimento

Enquanto a conferência das questões de múltipla escolha é um exercício de matemática e estatística, a Redação é a alma do exame. O tema deste ano, "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", tocou em uma questão social profunda e urgente.

A escolha do tema ganhou um simbolismo ainda maior em 2025, ano em que o Enem registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos: 17.192 participantes, um crescimento de 191% em relação a 2022.

A presença crescente da terceira idade no exame transforma a Redação em um diálogo intergeracional, onde a experiência de vida dos mais velhos se encontra com a capacidade de análise e proposta de intervenção dos mais jovens.

O próximo passo: foco no segundo dia

Com o gabarito do primeiro dia em mãos, a ansiedade se divide. O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas.

Aos milhões de estudantes que agora fazem a conferência, o conselho é: use o gabarito como um termômetro, mas não como um juiz. O resultado final é uma jornada que ainda não terminou.

Confira o gabarito oficial do 1º dia de provas

PROVA VERDE

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova VERDE do 1º dia do Enem 2025

PROVA BRANCA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova BRANCA do 1º dia do Enem 2025

PROVA AZUL

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AZUL do 1º dia do Enem 2025

PROVA AMARELA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AMARELA do 1º dia do Enem 2025

