De dentro da cadeia, quadrilha aplicava o golpe do "falso advogado" em MS

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como "falso advogado", com integrantes que atuavam de dentro e fora dos presísidios e participação de uma advogada, regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS).
De acordo com a Polícia Civil, o esquema criminoso consistia em entrar em contato com as vítimas através de aplicativos de mensagens.
Os criminosos se passavam por advogados responsáveis por um processo judicial real da vítima e, como nome e foto do verdadeiro profissional, convenciam as vítimas de que havia obrigações financeiras urgentes que deveriam ser cumpridas para a conclusão do processo.
Em um dos casos, a vítima, uma pessoa idosa, foi levada a realizar transferências para contas controladas pelo grupo. Os autores chegaram a tentar obter um segundo repasse de valor ainda maior, mas a tentativa foi frustrada quando a fraude foi descoberta.
Um dos elementos mais graves apurados é o fato de que parte das comunicações criminosas foi realizada de dentro de um presídio em Dourados.
Segundo as investigações, uma advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também participou do esquema criminoso, atuando como elo central na dissimulação da origem ilícita dos valores obtidos com a fraude.
Seis pessoas foram identificadas e indiciadas pelos crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas máximas podem alcançar 26 anos de reclusão.
A operação contou com apoio operacional da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e das Delegacias de Polícia de Caarapó e de Juti, com diligências cumpridas nas cidades de Dourados e Juti.
Golpe do falso advogado
O golpe do falso advogado é uma prática fraudulenta em que um estelionatário entra em contato com pessoas que têm processos em andamento na Justiça, se passando pelos advogados ou funcionários dos escritórios contratados por elas.
Geralmente são processos de pessoas que devem receber indenizações, que não tramitam em segredo de Justiça. As quadrilhas descobrem o suficiente para enganar a vítima.
Nesta prática criminosa, os golpistas usam as informações para persuadir a vítima a fornecer dados pessoais, como chaves de acesso ao Pix, senhas ou informações de contas bancárias.
Há ainda a suspeita de vazamento de dados, que pode inclusive partir do próprio defensor ao clicar em uma mensagem, link ou propaganda enganosa e preencher cadastros.
Embora o envio de mensagens de um número desconhecido pareça suspeito, os fraudadores usam fotos dos profissionais ou das logomarcas dos escritórios de advocacia para enganar as vítimas.
Os criminosos também forjam documentos do Tribunal de Justiça e utilizam termos difíceis, para as vítimas não entenderem do que está acontecendo com o processo, afirmando que só falta o depósito para a liberação da indenização.
A recomendação é que a pessoa verifique a situação do processo no tribunal onde tramita, confira se o seu nome está entre as partes e se assegure de que o advogado ou o escritório que a procurou é realmente o que está cuidando da causa.
Em várias situações, mesmo em se tratando de um processo real, foi constatado que os supostos advogados nem sequer constavam nos autos, o que evidenciou tratar-se de fraude.
A principal orientação é que, caso receba contato de alguém se passando pelo advogado, não passe informações via mensagens ou telefone e entre em contato com seu advogado ou no cartório de distribuição do processo.
Caso tenha sido vítima do golpe, procure uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.