PREVISÃO DO TEMPO

É esperado um acúmulo de 30 mm de chuva nas próximas 24 horas nas regiões sul e sudoeste do Estado a partir deste domingo

O avanço de mais uma frente fria provoca mudanças no cenário climático de Mato Grosso do Sul nesta semana. Depois de dias com alerta para a baixa umidade do ar, a previsão de chuvas no Estado chega para dar um alívio.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (CEMTEC), o avanço de uma frente fria combinado ao intenso transporte de ar quente e úmido, além da movimentação de cavados (regiões de baixa pressão atmosférica) favorece a formação de chuvas sobre a região.

As áreas previstas para maior concentração de chuva são as regiões sul, sudoeste e sudeste do Estado, podendo ocorrer tempestades acompanhadas de rajadas de vento forte em áreas pontuais. São esperados 30 mm acumulados em 24 horas nessas regiões.

Com a passagem da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas em MS, especialmente no amanhecer e durante a noite.

Em Campo Grande, as mínimas previstas para este domingo e segunda-feira ficam entre 16ºC e 20ºC e as máximas podem variar entre 24ºC e 30ºC.

Em Corumbá, as mínimas variam entre 20ºC e 24ºC, e as máximas podem chegar a 30ºC hoje (3), mas caem para 25ºC nesta segunda-feira (4).

As menores mínimas poderão ser sentidas nas regiões sul e Grande Dourados, que podem chegar aos 14ºC.

Na região norte e no bolsão, que engloba Três Lagoas e Paranaíba, o tempo continua abafado e sem previsão de chuvas, com máximas podendo chegar a 32ºC e mínimas de 27ºC.

Baixa umidade

Neste sábado (2), mais da metade do Estado esteve em alerta para os baixos níveis de umidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com quantidade de vapor de água na atmosfera entre 30% e 20%, considerado perigoso para a saúde humana.

Em cenários como este, a orientação é que a população adote algumas medidas, como a ingestão constante de líquidos, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, além de atenção redobrada quanto ao manejo de fogo e atividades que possam gerar chamas ou faíscas.

Na sexta-feira (1º), oito cidades sul-mato-grossenses registraram umidade relativa do ar igual ou abaixo dos 20%, foram os casos de: Sidrolândia, Sonora, Água Clara, Aquidauana, Maracaju, Campo Grande, Costa Rica e Coxim.