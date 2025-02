De pipa a crossfit, Festival de verão terá 32 atividades de lazer e cultura

Cidades

Vanessa foi assassinada a facadas pelo seu noivo na última quarta-feira (12), em uma casa localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande

Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura de Três Lagoas, em nome do prefeito Cassiano Maia, decretou luto oficial pela morte da jornalista Vanessa Ricarte.

No decreto n° 1096/2025 consta que Vanessa Ricarte, de 42 anos, era natural de Três Lagoas e servidora pública do Ministério Público do Trabalho – MPT-MS, ‘sendo uma profissional dedicada, respeitada e que trabalhou como jornalista em diversos veículos de comunicação no estado e foi vítima de feminicídio, sendo que sua morte representa uma perda irreparável, não só como pessoa e profissional, mas também pela luta para o fim da violência contra a mulher’, informa.

“Com um texto impecável e ideias sempre inovadoras, Vanessa estava constantemente envolvida em novos projetos. Sua vitalidade era admirável”, destacou a Federação Nacional dos Jornalistas.

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Feminicídio

Jornalista, Vanessa Ricarte, de 42 anos, morreu esfaqueada pelo noivo, Caio Nascimento, na noite desta quarta-feira (12), em uma casa localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Eles namoravam há 4 meses e moravam juntos. Ele tem passagens pela polícia por roubo, tentativa de suicídio, ameaça e violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

A jornalista iria completar mais um ano de vida no próximo domingo (16). Ela era assessora de imprensa do Ministério Público do Trabalho (MPT) e se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Conforme apurado pela reportagem, Vanessa procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) na tarde da última quarta-feira (13) para denunciar o companheiro por violência doméstica e solicitar uma medida protetiva contra ele, mas, ao retornar para casa, deu de cara com Caio na sua própria residência.

Eles discutiram e ele desferiu diversos golpes de faca contra o pescoço, peito e barriga. Os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia.

Viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares se deslocaram até o endereço e encontraram a vítima caída no chão ensaguentada e com perfurações pelo corpo.

Na casa, havia Vanessa, o autor e um amigo da jovem. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A morte foi confirmada por amigos em um grupo de jornalistas do WhatasApp às 23h55min de quarta-feira (12).

Caio se entregou, foi preso e encaminhado à delegacia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Odontologia e Medicina Legal (IMOL) de Campo Grande. Informações sobre o velório serão divulgadas nas próximas horas.

A DEAM convocou uma coletiva de imprensa às 9 horas desta quinta-feira (13) para passar mais detalhes sobre o caso.

Caio é pianista e, nas redes sociais, canta e toca música gospel. "O agir de Deus é lindo! Cantaremos a bondade de Deus, que Jesus nosso senhor e salvador nos abençoe hoje e sempre. Renova-me. Milagres e curas, glória a Deus!!!".

Nas redes sociais, o casal postava fotos, declarações de amor e poesias.

