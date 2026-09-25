De volta a Campo Grande, Hugo e Guilherme fazem show hoje

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Em mais um retorno à Cidade Morena, onde gravaram um dos seus álbuns de maior sucesso, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme chegou em Campo Grande nesta sexta-feira (25) para mais um show do festival "No Pelo 360º", que acontecerá hoje (26), no Shopping Bosque dos Ipês.

Donos de hits como 'Vazou na Braquiara', 'Coração na Cama', 'Mágica' e 'Oi Deus', em coletiva durante a última sexta-feira, os cantores elencaram a música 'Conveniência' como a que marca a cidade.

"Acabou a energia bem na hora da 'Conveniência', o gerador parou, tudo parou. E a galera ligou o flash, continuou cantando conveniência. A gente saiu do show extasiado, assim, eu e o Guilherme, a gente nunca tinha vivido aquilo na vida", relata o cantor Hugo.

Com um vínculo afetuoso forte entre o festival, cantores e a Capital devido a gravação do terceiro álbum ao vivo intitulado "No Pelo em Campo Grande", quando a dupla trouxe grandes nomes do sertanejo como Marília Mendonça e Henrique & Juliano, em 2018, Guilherme descreve o sentimento de retornar à cidade.

"Toda vez que viemos pra cá da um frio na barriga, é uma cidade que temos um carinho muito grande, temos muitos amigos e laços afetivos aqui, principalmente fazendo o evento 'No Pelo' que nós temos um carinho muito grande. A gente se dedica bastante e da um friozinho na barriga até hoje. Aqui em Campo Grande dá mais ainda, porque fica a esperança de o público ter o mesmo carinho que temos com a cidade e de sermos recebido como a primeira vez que tocamos aqui. É uma aventura e uma responsabilidade muito grande pra nós".

Relembrando episódios especiais antes da gravação em 2018, os cantores reforçam que desde então Campo Grande ocupa um espaço especial na carreira e na vida deles. A dupla retornou diversas vezes ao Estado com o Festival, com frequência quase anual desde 2023, com a apresentação de que dura cerca de três horas.

Com a tradição de trazer outros artistas para participarem do show, dessa vez, os convidados para a apresentação deste sábado também dividem outros sucessos musicais com a dupla, como 'Ele e Ela', em parceria com o grupo Menos é Mais, 'Porta de Bar' com a dupla VH & Alexandre e ainda 'Ama Um Maloqueiro' de Rafa & Júnior, que tem a participação da dupla.

Idealizado por Hugo e Guilherme, o show possui uma estrutura que condiz com o nome, com a montagem de um palco 360º, que busca proporcionar uma conexão intensa entre artistas e público, com possibilidade do público acompanhar o show de diferentes ângulos.

Durante a coletiva, os cantores goianos receberam o título de visitante ilustre da cidade, concecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB).

O evento de hoje possui cinco opções de setores diferentes, que vão de R$ 90 a R$ 8 mil a depender do lugar, e estão disponíveis para compra no Guiche Web. A previsão de início é às 16h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

>> Serviço

Festival No Pelo 360º

Data: 26 de setembro - hoje

Horário: a partir das 16h

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Ingressos: Guiche Web e pontos de venda físicos, a partir de R$ 90

Classificação: 16 anos (acompanhada de responsável legal)