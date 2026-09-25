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No Pelo 360º

De volta a Campo Grande, Hugo e Guilherme fazem show hoje

Cantores realizam Festival 'No Pelo 360º' com participação do grupo de pagode Menos é Mais, a dupla sertaneja VH & Alexandre e a dupla sul-mato-grossense Rafa & Júnior

Noysle Carvalho e Alicia Miyashiro

25/09/2026 - 12h30
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Em mais um retorno à Cidade Morena, onde gravaram um dos seus álbuns de maior sucesso, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme chegou em Campo Grande nesta sexta-feira (25) para mais um show do festival "No Pelo 360º", que acontecerá hoje (26), no Shopping Bosque dos Ipês.

Donos de hits como 'Vazou na Braquiara', 'Coração na Cama', 'Mágica' e 'Oi Deus', em coletiva durante a última sexta-feira, os cantores elencaram a música 'Conveniência' como a que marca a cidade.

"Acabou a energia bem na hora da 'Conveniência', o gerador parou, tudo parou. E a galera ligou o flash, continuou cantando conveniência. A gente saiu do show extasiado, assim, eu e o Guilherme, a gente nunca tinha vivido aquilo na vida", relata o cantor Hugo.

Com um vínculo afetuoso forte entre o festival, cantores e a Capital devido a gravação do terceiro álbum ao vivo intitulado "No Pelo em Campo Grande", quando a dupla trouxe grandes nomes do sertanejo como Marília Mendonça e Henrique & Juliano, em 2018, Guilherme descreve o sentimento de retornar à cidade.

"Toda vez que viemos pra cá da um frio na barriga, é uma cidade que temos um carinho muito grande, temos muitos amigos e laços afetivos aqui, principalmente fazendo o evento 'No Pelo' que nós temos um carinho muito grande. A gente se dedica bastante e da um friozinho na barriga até hoje. Aqui em Campo Grande dá mais ainda, porque fica a esperança de o público ter o mesmo carinho que temos com a cidade e de sermos recebido como a primeira vez que tocamos aqui. É uma aventura e uma responsabilidade muito grande pra nós".

Relembrando episódios especiais antes da gravação em 2018, os cantores reforçam que desde então Campo Grande ocupa um espaço especial na carreira e na vida deles. A dupla retornou diversas vezes ao Estado com o Festival, com frequência quase anual desde 2023, com a apresentação de que dura cerca de três horas.

Com a tradição de trazer outros artistas para participarem do show, dessa vez, os convidados para a apresentação deste sábado também dividem outros sucessos musicais com a dupla, como 'Ele e Ela', em parceria com o grupo Menos é Mais, 'Porta de Bar' com a dupla VH & Alexandre e ainda 'Ama Um Maloqueiro' de Rafa & Júnior, que tem a participação da dupla.

Idealizado por Hugo e Guilherme, o show possui uma estrutura que condiz com o nome, com a montagem de um palco 360º, que busca proporcionar uma conexão intensa entre artistas e público, com possibilidade do público acompanhar o show de diferentes ângulos.

Durante a coletiva, os cantores goianos receberam o título de visitante ilustre da cidade, concecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB).

O evento de hoje possui cinco opções de setores diferentes, que vão de R$ 90 a R$ 8 mil a depender do lugar, e estão disponíveis para compra no Guiche Web. A previsão de início é às 16h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

>> Serviço

Festival No Pelo 360º 

Data: 26 de setembro - hoje
Horário: a partir das 16h
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados
Ingressos: Guiche Web e pontos de venda físicos, a partir de R$ 90
Classificação: 16 anos (acompanhada de responsável legal)

Em Campo Grande

Acusado de matar homem com carro após briga recebe pena de 11 anos

Sentença também determinou a perda e a destruição do veículo, além do pagamento de R$ 10 mil à família da vítima

26/09/2026 11h30

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Foto: Divulgação / MPMS

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Um motorista foi condenado a 11 anos de reclusão, pelo homicídio de um homem, o caso ocorreu em agosto de 2019, na cidade de Campo Grande. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Capital, após a atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), sustentando a tese de que o acusado agiu com intenção de matar. 

De acordo com as provas apresentadas no processo, o acusado e a vítima consumiram bebidas alcoólicas e se envolveram em uma briga. Após o confronto, o motorista entrou no carro e utilizou o veículo para atropelar o outro rapaz, que já estava caído no chão. 

Segundo os depoimentos e os laudos periciais apresentados, o acusado atropelou a vítima e, em seguida, realizou uma manobra de marcha ré, passando diversas vezes sobre o corpo. 

Depois do ocorrido, o réu fugiu do local sem prestar socorro. A vítima sofreu politraumatismo, traumatismo cranioencefálico e lesões torácico-abdominais, ferimentos estes que provocaram a morte do rapaz. 

Reclassificação 

Inicialmente, o episódio havia sido registrado pelas autoridades como homicídio culposo na direção, alegando que o motorista não tinha intenção de matar. Porém, no decorrer das investigações e do processo, o MPMS demonstrou que o motorista teria atuado com dolo, ou seja, com intenção de matar. 

A materialidade do crime foi comprovada por meio dos boletins de ocorrência, prontuários médicos, laudos necroscópicos e exame pericial realizado no veículo. A perícia identificou amassados e manchas de sangue no para-choque, no espelho retrovisor e na lateral da carroceria. 

No julgamento, a defesa pediu a absolvição do réu com o argumento de legítima defesa. Também tentou desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo de trânsito. 

De forma alternativa, também foi solicitado a redução da pena por homicídio privilegiado, alegando que o acusado teria agido sob forte emoção ou para proteger familiares de supostas ameaças. 

No entanto, o promotor de Justiça Francisco de Salles Bezerra Farias Neto rebateu os argumentos, conforme a acusação, a sequência dos atos demonstrou premeditação e revelou que o ataque foi desproporcional, especialmente porque a vítima já estava caída no chão. 

Na sentença, o juiz fixou a pena-base em 12 anos de prisão, considerando a gravidade do dolo e o abalo provocado aos familiares da vítima. Mas por cauda da confissão, houve redução de um ano, resultando na pena definitiva de 11 anos de reclusão.

A decisão determinou a execução imediata da pena e estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da condenação. O réu também foi inabilitado para dirigir, perdeu o veículo utilizado no crime e deverá pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais à família da vítima.

CAMPO GRANDE

Obra para fechar cratera em ciclovia começará em outubro, diz secretário

André Brandão explicou que a obra é rápida e ficará pronta em semanas

26/09/2026 11h15

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Cada cratera tem três metros de profundidade e quatro metros de largura

Cada cratera tem três metros de profundidade e quatro metros de largura Paulo Ribas / Arquivo

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Será fechada em breve a cratera que se abriu, mais uma vez, na ciclovia da avenida Wilson Paes de Barros, bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Ao Correio do Estado, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Brandão, revelou que os serviços de reparo começarão em outubro.

“A nossa previsão é de que no mês de outubro, agora, nós consigamos entrar com a intervenção efetiva para poder fazer a recuperação do local”, afirmou.

Cada cratera tem três metros de profundidade e quatro metros de larguraAndré Brandão, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Foto: Marcelo Victor

Ele ainda explicou que a obra é rápida e o que demora é para começar, por conta do monitoramento do lençol freático.

“Não vai demorar. Ali é um reparo, ali é rápido. A maior demora mesmo é para iniciar, porque eu preciso que o lençol freático recue para que a gente possa acessar a rede de drenagem com segurança, aí a partir daí a gente faça a recuperação. A partir do momento que a gente conseguir acessar ali, é questão de semanas que a gente consegue fazer e recuperar a via”, explicou.

Além do mais, detalhou o porquê as crateras se abriram duas vezes. “Nós temos ali duas situações de afundamento. Ali houve uma movimentação da rede de drenagem daquele local e aí ocasionou um afundamento da ciclovia. Nós estamos com monitoramento ali já há alguns meses, mas o lençol freático ali naquela região é muito raso e ele está acima da rede de drenagem”, detalhou.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, máquinas da empresa Equipe Engenharia já estão no local para começar os reparos.

Com isso, a expectativa é que ciclistas trafeguem normalmente na ciclovia, sem precisar desviar e acessar a avenida, a partir de novembro de 2026.

Cada cratera tem três metros de profundidade e quatro metros de larguraCiclistas precisam desviar de cratera. Foto: Paulo Ribas/arquivo

DE NOVO

Esta é a segunda vez que a cratera reabre no local. Em abril de 2025, o asfalto cedeu, abriu-se um buraco gigantesco e a ciclovia teve que ser interditada.

Meses depois, foi fechada e reparada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Porém, em junho de 2026, a cratera reabriu de novo, dessa vez, com aproximadamente três metros de profundidade e quatro metros de largura. Além disso, são duas crateras que se abriram, uma próximo a outra.

Agora, o local está interditado novamente e ciclistas precisam desviar da ciclovia para não cair no buraco.

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