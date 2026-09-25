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Expansão do Varejo

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

Novo atacarejo será aberto no dia 29 de setembro, na Avenida Cafezais, no Bairro Paulo Coelho Machado

Welyson Lucas

25/09/2026 - 20h26
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Campo Grande ganhará uma nova unidade do Frama Atacadista na próxima terça-feira (29). O empreendimento será inaugurado na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado, ampliando as opções de compras no formato de atacarejo na Capital.

A nova unidade será instalada no imóvel onde anteriormente funcionava uma loja da rede de Supermercados Pires, na Avenida Cafezais. Com a mudança, o espaço passa a operar sob a bandeira de atacarejo do próprio Grupo Pires.

A nova loja chega com a proposta de atender tanto consumidores que fazem compras para casa quanto comerciantes que buscam produtos em maior quantidade. Segundo a divulgação da empresa, a unidade foi estruturada para reunir variedade, economia e praticidade em um único espaço.

O empreendimento funcionará em uma região populosa de Campo Grande e amplia a presença do segmento atacadista na cidade, mercado que atende desde famílias em busca de preços competitivos até pequenos e médios comerciantes.

A inauguração está marcada para o dia 29 de setembro. O novo Frama Atacadista fica na Avenida Cafezais, nº 1.341, no Bairro Paulo Coelho Machado.

Até o momento, a divulgação da empresa não detalhou informações sobre o tamanho da nova unidade, número de empregos gerados, investimento realizado ou horário de funcionamento.

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista.

A empresa

O Frama Atacadista pertence ao Grupo Pires, rede sul-mato-grossense com mais de quatro décadas de atuação no setor supermercadista e que reúne 38 lojas em Mato Grosso do Sul, incluindo supermercados e unidades de atacarejo.

A empresa entrou no segmento de atacarejo em novembro de 2024, com unidades em Campo Grande e Vicentina. Em abril deste ano, a bandeira chegou também a Nova Alvorada do Sul.

Agora, o grupo amplia novamente a operação com a segunda unidade do Frama Atacadista em Campo Grande. A nova loja, na Avenida Cafezais, se juntará à unidade da Avenida Guaicurus, inaugurada em novembro de 2024.

Infiltração na polícia

Policiais da Denar traficaram 20% de apreensão recorde de cocaína em MS, diz Gaeco

Investigação aponta que ex-chefe e agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) desviaram 120 kg de cocaína de apreensão histórica em MS, comercializando a fração por até R$ 18 mil o quilo

25/09/2026 18h50

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Delegado Hoffmann D'Ávila apresenta carga recorde de cocaína em maio de 2024; 20% desta apreensão foi desviada, diz Gaeco

Delegado Hoffmann D'Ávila apresenta carga recorde de cocaína em maio de 2024; 20% desta apreensão foi desviada, diz Gaeco Marcelo Victor

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A investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) no bojo da Operação Infiltrados, desencadeada na quinta-feira (24), aponta o desvio de parte da carga de cocaína apreendida no município de Bela Vista em maio de 2024. A apreensão de 643 quilos de cocaína foi a maior já registrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. 

A representação do GAECO à Justiça afirma que “há indicativos de que os policiais apreenderam mais droga) de 643 kg (seiscentos e quarenta e três quilos) de cocaína ocorrida no Município de Bela Vista. As equipes do Gaeco identificaram um desvio, pelos policiais, de 120 kg da droga apreendida para a organização criminosa. 

Segundo o Ministério Público, a venda dessa fração da droga, comercializada entre R$ 15 mil e R$ 18 mil o quilo, gerou rendimento de “ao menos R$ 2 milhões” aos envolvidos na transação, incluindo os agentes públicos.

Apreensão recorde

Em 21 de maio de 2024, uma ação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) no município de Bela Vista (MS) resultou na descoberta de um entreposto de drogas e caminhões de calcário equipados com fundos falsos, culminando na época na prisão em flagrante de três pessoas. 

A ocorrência, oficializada sob o Boletim de Ocorrência nº 89/2024/DENAR com o registro de 643 quilos de cocaína, foi apresentada à sociedade como um feito sem precedentes na repressão ao narcotráfico em Mato Grosso do Sul. 

Na época, a imprensa noticiou a apreensão como um “recorde histórico”, ressaltando a magnitude do carregamento avaliado no mercado em cerca de R$ 50 milhões conforme avaliação da época.

Os áudios de WhatsApp interceptados pelo Gaeco, contudo, indicavam que os agentes da Denar receberam a informação de que no local havia mais de 1 tonelada de cocaína, volume que não foi confirmado após a apreensão. 

O combinado entre os compradores da droga e a equipe da Denar envolvida no esquema era de um repasse de 30% do total se o peso passsasse de 1 tonelada e de 20%, se fosse inferior. 

As negociações entre agentes e intermediários do tráfico

As interceptações telemáticas anexadas ao processo registram a pactuação de percentuais de desvio. Em áudios atribuídos a Lucas da Silva dos Santos, o LK, o investigado, apontado como comprador da droga desviada, relata o contato com equipes de policiais: 

“Então, mané, foi igual que eu te falei, a minha equipe lá não vai, os caras querem pagar 20%, aí a equipe do Neguinho quer pagar 30%”. Sobre a recusa da proposta, o interlocutor afirma: “o chefe da equipe lá falou que ia pagar 30%, ele falou com o Delegado geral lá, e o Delegado geral não quer. Falou que não vira não”, consta na representação do Gaeco. 

Em outra gravação referente ao lote de Bela Vista, LK descreve a divisão do material: “Dá 30 quilos pra cada um, mano, mas vai dividir, 120 dividido pra 4, vai dar 30”. Ele declara também: “Se tivesse menos do que uma tonelada de 100, que nem lá tinha 600 e pouco, 643, eles que arredondaram lá pra 650, era 20%”, comentou.

Balcão de negócios e diálogos explícitos com o tráfico

As investigações do Ministério Público escancaram que a delegacia funcionava como um verdadeiro balcão de suprimentos para os traficantes.

Interceptações telemáticas revelam a intimidade entre policiais e operadores do crime como Lucas da Silva dos Santos, o LK, e Edimilson Santos Pereira.

Em uma das investidas em dezembro de 2022, logo após a chegada de 326 kg de cocaína à sede da DENAR, o Edimilson pedia expressamente que LK intercedesse junto aos investigadores Neverson Vieira de Araújo, Nilton Cesar Sales dos Santos e Roberto Palmeira da Silva, o Beto Palmeira:

“Vê se eles não pega dessa que chegou hj (...) Vamos pegar sim”, disse, em mensagem de WhatsApp interceptada pelo Gaeco. 

LK confirmou a transação sem qualquer acanhamento:

“Nos consegue uns 40 até amanhã pra pegar (...) Dá pra nós ganhar um lucrinho entendeu? Girar dinheiro pó, pra depois pagar os caras”. Relatos colhidos pelo GAECO apontam que os policiais da DENAR costumavam cooptar criminosos detidos na própria unidade para fechar acordos escusos: “chega aí, vamo trabalhar”.


Em outras ocasiões, o investigador Douglas Tobias entregava fardos de entorpecentes apreendidos diretamente a LK, agindo sob o aval e autorização do próprio delegado titular Hoffman D Ávila, segundo a representação do Gaeco.

A farra patrimonial e os crimes imputados aos agentes

A evolução patrimonial discrepante dos envolvidos caminhou no mesmo ritmo das cargas desviadas da delegacia. 

No mesmo ano da apreensão de Bela Vista, o delegado Hoffman D Ávila adquiriu um terreno de alto padrão em condomínio fechado por R$ 400.000,00 e realizou repasses financeiros de R$ 75.000,00 para a empresa Ateliê Raro, de propriedade do seu subordinado Douglas Tobias, em manobras identificadas como dissimulação de valores do tráfico.

Por causa da gravidade das condutas, o Gaeco pediu e a Justiça concedeu  a prisão preventiva dos policiais e detalhou o enquadramento penal de cada um no esquema:

  • O delegado Hoffman D Ávila Cândido e Sousa foi enquadrado nos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção passiva, peculato, lavagem de capitais e violação de sigilo funcional.
  • O investigador Roberto Palmeira da Silva (Beto Palmeira) responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e corrupção passiva.
  • O investigador Neverson Vieira de Araújo foi enquadrado por organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção passiva e peculato.
  • O investigador Douglas Tobias foi enquadrado nos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção passiva.
  • Os agentes de segurança encarregados do vazar dados confidenciais dos sistemas oficiais SIGO e Córtex para o bando, como o cabo PM Alison Lemes Bezerra e o policial penal Vitor Ribeiro Venâncio dos Santos, foram enquadrados por organização criminosa, violação de sigilo funcional e favorecimento ao tráfico, respondendo o cabo PM Alison também por lavagem de capitais, segundo o Gaeco. 


 

CENSO ESCOLAR 2026

MS perde 1,4 mil matrículas na rede pública de ensino em um ano

Redes estadual e municipais somam 560,6 mil matrículas em 2026, queda de 0,26% na comparação com o ano anterior.

25/09/2026 18h08

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Mato Grosso do Sul supera 560 mil matrículas presenciais nas redes estadual e municipais de ensino em 2026, segundo dados preliminares do Censo Escolar.

Mato Grosso do Sul supera 560 mil matrículas presenciais nas redes estadual e municipais de ensino em 2026, segundo dados preliminares do Censo Escolar. Foto: Governo de MS.

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Mato Grosso do Sul registrou queda no número de matrículas da rede pública de ensino em 2026. Dados preliminares mostram que as redes estadual e municipais somam 560.637 matrículas presenciais, 1.438 a menos que as 562.075 contabilizadas em 2025, uma redução de aproximadamente 0,26% em um ano.

Os números fazem parte dos resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Apesar da redução em relação ao ano anterior, o levantamento mostra a dimensão da rede pública de ensino em Mato Grosso do Sul. O ensino fundamental concentra a maior parcela das matrículas: somados, os anos iniciais e finais reúnem 344.002 registros, o equivalente a cerca de 61% das 560.637 matrículas contabilizadas.

Os resultados de 2026 ainda são preliminares e correspondem às matrículas presenciais efetivas da educação básica nas redes estadual e municipais. Por isso, os 560,6 mil registros não representam a totalidade das matrículas da educação básica no Estado, já que o recorte não inclui as redes privada e federal.

Ensino fundamental reúne mais de 344 mil

A maior concentração está no ensino fundamental. Nos anos iniciais, o levantamento contabiliza 201.599 matrículas, enquanto os anos finais reúnem 142.403.

Somadas, as duas etapas chegam a 344.002 matrículas. Na prática, aproximadamente seis de cada dez registros contabilizados no levantamento estão no ensino fundamental.

A educação infantil também representa uma parcela expressiva da rede pública. Mato Grosso do Sul registra 53.951 matrículas em creches e outras 65.385 na pré-escola.

Juntas, as duas etapas destinadas às crianças menores somam 119.336 matrículas nas redes consideradas pelo levantamento.

Já o ensino médio regular reúne 89.869 matrículas. Nessa etapa, a oferta registrada está concentrada na rede estadual, responsável prioritariamente pelo atendimento aos estudantes do ensino médio.

Os dados ainda contemplam a Educação de Jovens e Adultos. Na modalidade presencial, são *5.924 matrículas na EJA do ensino fundamental e 1.506 na EJA de nível médio.

Capital concentra mais de 151 mil

Campo Grande aparece como o principal polo da educação pública sul-mato-grossense. A Capital reúne 151.490 matrículas, considerando as diferentes etapas apresentadas no levantamento.

O contingente representa aproximadamente 27% das 560.637 matrículas das redes estadual e municipais. Em outras palavras, pouco mais de uma em cada quatro matrículas contabilizadas em Mato Grosso do Sul está em Campo Grande.

Na Capital, são 13.888 matrículas em creches e 16.788 na pré-escola. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o número sobe para 53.892, enquanto os anos finais concentram 38.305 estudantes.

O ensino médio regular possui 27.041 matrículas em Campo Grande, o equivalente a cerca de 30% das 89,8 mil registradas nessa etapa em todo o Estado.

A Capital contabiliza ainda 1.542 matrículas na EJA presencial do ensino fundamental e 34 na EJA presencial de nível médio, segundo o resultado preliminar.

Dourados aparece em segundo lugar

Apesar de Campo Grande concentrar mais de um quarto das matrículas, os dados mostram uma rede distribuída pelos municípios do interior.

Dourados ocupa a segunda posição, com 46.879 matrículas, seguida por Três Lagoas, com 26.867; Ponta Porã, com 23.893; e Corumbá, com 19.957.

Na sequência aparecem Sidrolândia, com 11.128; Naviraí, com 10.486; Aquidauana, com 10.360; Nova Andradina, com 9.925; e Amambai, com 9.652 matrículas.

A distância entre Campo Grande e as demais cidades é significativa. As 151,4 mil matrículas da Capital representam mais de três vezes o contingente registrado em Dourados, segundo município com maior número no levantamento.

Campo Grande também possui, isoladamente, mais matrículas do que Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá somados. As quatro cidades totalizam 117.596 registros, aproximadamente 33,9 mil a menos que a Capital.

Cinco cidades concentram quase metade

Outro dado que evidencia a distribuição dos estudantes é a participação dos cinco municípios com os maiores contingentes.

Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá somam 269.086 matrículas. O número corresponde a aproximadamente 48% de todas as 560.637 contabilizadas no Estado.

Isso significa que quase metade das matrículas das redes estadual e municipais está concentrada em apenas cinco dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Apesar dessa concentração, mais de 291 mil matrículas estão distribuídas pelas outras 74 cidades, mostrando a dimensão do atendimento educacional fora dos maiores centros urbanos.

Dados ainda são preliminares

Os números integram os resultados preliminares das matrículas presenciais efetivas da educação básica de 2026. Por se tratar de uma divulgação preliminar, os totais ainda podem sofrer alterações até a consolidação definitiva.

O levantamento também deve ser interpretado dentro de seu recorte. Os 560.637 registros correspondem às redes estadual e municipais consideradas na base, e não ao universo completo da educação básica sul-mato-grossense.

Ainda assim, os dados oferecem um retrato da dimensão da rede pública mantida pelo Estado e pelos municípios: são mais de meio milhão de matrículas, com predominância do ensino fundamental e forte concentração populacional em Campo Grande.

Matrículas influenciam repasses do Fundeb

Além de dimensionar o tamanho da rede pública de ensino, o número de matrículas também influencia o financiamento da educação.

Os dados do Censo Escolar são utilizados como um dos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) entre estados e municípios.

O cálculo, porém, não depende apenas da quantidade de estudantes, já que as matrículas recebem pesos diferentes conforme fatores como etapa de ensino, modalidade e jornada escolar.

Como os números de 2026 apresentados no levantamento ainda são preliminares, eles não devem ser confundidos com a base já utilizada para definir os repasses do Fundeb deste exercíci

 

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