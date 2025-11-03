Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

corte de gastos

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

Boa parte dos cerca 400 educadores lotados na sede da Semed foram afetados com o corte de aulas complementares e a redução da carga horária dos contratados

Da redação

Da redação

03/11/2025 - 13h10
Centenas de professores que trabalham no prédio central da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande  (Semed) foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (3) com a informação de que perderam parcela significativa de seus vencimentos em decorrência do decreto que reduziu de oito para seis horas diárias o horário de funcionamento dos órgãos municipais, que começou a vigorar hoje.

Conforme o presidente da ACP (Assciação Campo-Grandense dos Professores), Gilvano Bronzoni, cerca de 400 educadores atuam na sede da Semed. Até o começo da tarde ele  não havia sido informado oficialmente sobre os cortes e por conta disso preferiu ser cauteloso sobre os impactos da medida.

"Na reunião que tivemos na sexta-feira com a prefeita Adriane Lopes recebemos a garantia de que não haveria cortes nas escolas. Informaram somente que seria publicado um decreto determinando corte de 20% nos gastos em todas as secretarias. Ninguém falou em corte de gasto com servidores. Hoje à tarde vamos tentar falar com o secretário de Educação em um evento que teremos na Câmara", afirmou Gilvano. 

Na Semed, porém, a maior parte dos professores foi liberada do trabalho a partir das 11:20 horas desta segunda-feira. Ficaram somente os professores concursados com carga horária de 40 horas semanais, que cumpririam expediente até 13:20 horas, novo horário de fechamento de praticamente todos os órgãos municipais.

Professores concursados com apenas 20 horas e que foram contratados para aulas complementares foram dispensados às 11:20 horas e a partir de agora ficarão sem esta renda complementar, conforme informações que receberam nesta segunda-feira.

Educadores sem concurso nenhum e contratados para trabalharem durante 32 ou 40 horas semanais na sede da Semed também foram dispensados no fim da manhã e a partir de agoram receberão por apenas 20 horas semanais, conforme informações que receberam de suas chefias imediatas.

O presidente da ACP disse não saber quantos são os profissionais que tiveram perdas salariais, mas acredita que a medida tenha afetado o bolso da maior parte dos 400 educadores lotados na sede da Semed. 

Por conta da crise financeira que atinge a prefeitura de Campo Grande, o decreto publicado em edição extra do Diogrande na sexta-feira prevê redução de 20% no salário da prefeita, que é de R$ 26,9 mil, do vice, secretários e adjuntos das secretarias. A medida vale por 120 dias e pode ser prorrogada por igual período. 

REDE PÚBLICA

Pré-matrículas da Rede Estadual iniciaram hoje

Com mais de 200 mil vagas espalhadas pelo Estado, para quem deseja iniciar ou se manter no ensino público, pré-matrícula é indispensável para garantir vaga

03/11/2025 12h15

Secretaria Estadual de Educação disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público do estado

Secretaria Estadual de Educação disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público do estado Gerson Oliveira

Começa hoje, a primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE). Para quem deseja estudar em uma das unidades escolares do Estado ou continuar os estudos em uma, deve ser realizada a fase para garantir uma vaga no ano letivo de 2026.

Espalhado pelos 79 municípios do Estado, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público. O preenchimento do cadastro estará disponível até o fim do ano, no dia 31 de dezembro.

É necessário que os pais ou responsáveis legais que desejam colocar seus filhos ou mantê-los em escolas públicas, forneçam algumas informações pessoais, bem como informações escolares anteriores. O mesmo vale para alunos maiores de 18 anos que também desejam continuar ou iniciar o ensino na rede pública.

A pré-matrícula pode ser realizada de forma presencial, ou online pelo Painel do Estudante. Quem estiver preenchendo os dados deverá escolher até 3 opções de unidades escolares e os campos da ficha de cadastro.

Hélio Daher, secretário de Estado de Educação, reforça que o objetivo para 2026 é ampliar as ofertas de turmas em tempo integral nos ensinos fundamental e médio. Atualmente engloba 213 escolas da rede Estadual.

“Outro foco é no aumento da oferta de cursos da Educação Profissional, que hoje conta com mais de 45 mil estudantes matriculados e tem como destaque iniciativas como o PAP – Programa de Aprendizagem Profissional”, disse.

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional;
  • E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
  • Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

  • o Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

  • Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
  • Certidão de Nascimento ou Casamento.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
  • Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
  • Ementa Curricular, se aplicável.
  • Guia de Transferência original, se for o caso.
  • Histórico Escolar original, se for o caso.
  • Carteira de Vacinação atualizada.
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
  • Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
  • Cartão do SUS, se houver.
  • Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
  • Comprovante de guarda legal, se aplicável.
  • Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
  • Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
  • Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Para realizar a pré-matrícula será necessário escolher entre as opções de aluno da Rede, se já for, ou aluno novo; o município desejado; a modalidade ou nível escolar que irá cursar; selecionar o curso e o ano ou fase; preencher as informações da matrícula e imprimir o comprovante de pré-matrícula.

É possível acessar o site da matrícula digital em: www.matriculadigital.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas ou outros problemas para acessar, o contato deve ser feito pelo número 0800-647-0028 ou 3314-1212. Ainda pelo site da Matrícula Digital, a SED disponibiliza outros números para contato.

O atendimento presencial, em Campo Grande, é na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no bairro Itanhangá Park. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Caso necessário, os interessados podem procurar atendimento na escola estadual mais próxima.

narcotráfico

Motorista fura bloqueiro da PRF no Pantanal e abandona 125 kg de cocaína

Fuga ocorreu na BR-262, no município de Corumbá. Na BR-163, um caminhoneiro foi preso com mais 153 kg de cocaína

03/11/2025 12h00

Motorista da Saveiro conseguiu escapar na vegetação enquanto agentes da PRF prendiam ocupantes de um batedor, que estavam em um Gol

Motorista da Saveiro conseguiu escapar na vegetação enquanto agentes da PRF prendiam ocupantes de um batedor, que estavam em um Gol

Em duas apreensões no último fim de semana (01 e 02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF)apreendeu 278 quilos de cocaína e de pasta basse de cocaína em rodovias federais em Mato Grosso do Sul. Três envolvidos foram presos. 

A primeira interceptação ocorreu na BR-262, próximo a Corumbá, onde agentes da PRF tentaram abordar os condutores de um Gol e de uma Saveiro. Porém, em vez de atenderem à determinação dos policiais, ambos os motoristas fugiram em alta velocidade. 

Os policiais sairam em perseguição e conseguiram interceptar o Gol, que era ocupado por dois homens. Eles não souberam explicar por que fugiram e o que faziam na região de fronteira com a Bolícia e por conta disso foram detidos. 

Na sequência, os policiasi encontraram a Saveiro abandonada à beira da BR-262, única rodovia asfaltada que conecta a Corumbá à região central do Estado. Nenhum ocupante, porém, foi localizado, segundo nota publicada pela PRF.  Na picape foram encontrados 27,8 kg de skunk, 31,6 kg de cloridrato e 93,5 kg pasta-base de cocaína.

Em uma segunda apreensão, desta vez no domingo (2), na BR-163, no município de Bandeirantes, mais 153 quilos de cocaína foram interceptados. 

As drogas estavam na carroceria de uma carreta que seguia de Campo Grande rumo ao Estado de Goiás. De acordo com o caminhoneiro, que foi preso em flagrante, ele assumiu a direção da carreta em Campo Grande e levaria até Aparecida de Goiânia, próximo da capital do estado vizinho de Goiás. 

A PRF não informou por que decidiu fazer a abordagem do caminhão ou se ele transportava alguma mercadoria além das drogas. 


 

