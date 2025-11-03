Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

Centenas de professores que trabalham no prédio central da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (3) com a informação de que perderam parcela significativa de seus vencimentos em decorrência do decreto que reduziu de oito para seis horas diárias o horário de funcionamento dos órgãos municipais, que começou a vigorar hoje.
Conforme o presidente da ACP (Assciação Campo-Grandense dos Professores), Gilvano Bronzoni, cerca de 400 educadores atuam na sede da Semed. Até o começo da tarde ele não havia sido informado oficialmente sobre os cortes e por conta disso preferiu ser cauteloso sobre os impactos da medida.
"Na reunião que tivemos na sexta-feira com a prefeita Adriane Lopes recebemos a garantia de que não haveria cortes nas escolas. Informaram somente que seria publicado um decreto determinando corte de 20% nos gastos em todas as secretarias. Ninguém falou em corte de gasto com servidores. Hoje à tarde vamos tentar falar com o secretário de Educação em um evento que teremos na Câmara", afirmou Gilvano.
Na Semed, porém, a maior parte dos professores foi liberada do trabalho a partir das 11:20 horas desta segunda-feira. Ficaram somente os professores concursados com carga horária de 40 horas semanais, que cumpririam expediente até 13:20 horas, novo horário de fechamento de praticamente todos os órgãos municipais.
Professores concursados com apenas 20 horas e que foram contratados para aulas complementares foram dispensados às 11:20 horas e a partir de agora ficarão sem esta renda complementar, conforme informações que receberam nesta segunda-feira.
Educadores sem concurso nenhum e contratados para trabalharem durante 32 ou 40 horas semanais na sede da Semed também foram dispensados no fim da manhã e a partir de agoram receberão por apenas 20 horas semanais, conforme informações que receberam de suas chefias imediatas.
O presidente da ACP disse não saber quantos são os profissionais que tiveram perdas salariais, mas acredita que a medida tenha afetado o bolso da maior parte dos 400 educadores lotados na sede da Semed.
Por conta da crise financeira que atinge a prefeitura de Campo Grande, o decreto publicado em edição extra do Diogrande na sexta-feira prevê redução de 20% no salário da prefeita, que é de R$ 26,9 mil, do vice, secretários e adjuntos das secretarias. A medida vale por 120 dias e pode ser prorrogada por igual período.