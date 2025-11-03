Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

REDE PÚBLICA

Com mais de 200 mil vagas espalhadas pelo Estado, para quem deseja iniciar ou se manter no ensino público, pré-matrícula é indispensável para garantir vaga

Secretaria Estadual de Educação disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público do estado Gerson Oliveira

Começa hoje, a primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE). Para quem deseja estudar em uma das unidades escolares do Estado ou continuar os estudos em uma, deve ser realizada a fase para garantir uma vaga no ano letivo de 2026.

Espalhado pelos 79 municípios do Estado, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas para ingressar no ensino público. O preenchimento do cadastro estará disponível até o fim do ano, no dia 31 de dezembro.

É necessário que os pais ou responsáveis legais que desejam colocar seus filhos ou mantê-los em escolas públicas, forneçam algumas informações pessoais, bem como informações escolares anteriores. O mesmo vale para alunos maiores de 18 anos que também desejam continuar ou iniciar o ensino na rede pública.

A pré-matrícula pode ser realizada de forma presencial, ou online pelo Painel do Estudante. Quem estiver preenchendo os dados deverá escolher até 3 opções de unidades escolares e os campos da ficha de cadastro.

Hélio Daher, secretário de Estado de Educação, reforça que o objetivo para 2026 é ampliar as ofertas de turmas em tempo integral nos ensinos fundamental e médio. Atualmente engloba 213 escolas da rede Estadual.

“Outro foco é no aumento da oferta de cursos da Educação Profissional, que hoje conta com mais de 45 mil estudantes matriculados e tem como destaque iniciativas como o PAP – Programa de Aprendizagem Profissional”, disse.

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);

Ensino Médio;

Educação Profissional;

E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);

Ensino Fundamental – Anos Finais;

Ensino Médio;

Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

o Ensino Fundamental – Anos Finais;

Ensino Médio;

Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).

Certidão de Nascimento ou Casamento.

Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.

Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.

Ementa Curricular, se aplicável.

Guia de Transferência original, se for o caso.

Histórico Escolar original, se for o caso.

Carteira de Vacinação atualizada.

Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).

Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.

Cartão do SUS, se houver.

Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.

Comprovante de guarda legal, se aplicável.

Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.

Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.

Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Para realizar a pré-matrícula será necessário escolher entre as opções de aluno da Rede, se já for, ou aluno novo; o município desejado; a modalidade ou nível escolar que irá cursar; selecionar o curso e o ano ou fase; preencher as informações da matrícula e imprimir o comprovante de pré-matrícula.

É possível acessar o site da matrícula digital em: www.matriculadigital.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas ou outros problemas para acessar, o contato deve ser feito pelo número 0800-647-0028 ou 3314-1212. Ainda pelo site da Matrícula Digital, a SED disponibiliza outros números para contato.

O atendimento presencial, em Campo Grande, é na Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no bairro Itanhangá Park. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Caso necessário, os interessados podem procurar atendimento na escola estadual mais próxima.