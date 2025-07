Defesa de homem que matou família em acidente pede prisão domiciliar para tratamento de saúde

ÚLTIMAS HORAS

A seleção dos candidatos será feita com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), considerando edições a partir de 2010

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil - (FIES), referente ao segundo semestre de 2025 terminam nesta sexta-feira (18). Em Mato Grosso do Sul, são 1.046 vagas em diversos cursos e os interessados devem se inscrever até às 22h59 de hoje (Horário de Mato Grosso do Sul), na página do programa (https://acessounico.mec.gov.br/).

Vale lembrar que, o Fies é um programa de financiamento para estudantes em instituições de ensino superior privadas, mas diferente do Programa Universidade para Todos - (Prouni), o FIES não oferece bolsas de estudos, e sim um "empréstimo". Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 29 de julho. Confira o calendário completo:

Inscrições: 14 a 18 de julho

Resultados (pré-selecionados): 29 de julho

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 30 de julho a 1º de agosto

Convocação da lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro

FIES SOCIAL

Cabe ressaltar que, metade das vagas do programa é reservada para o Fies Social, modalidade criada para beneficiar estudantes de baixa renda. Nessa categoria, é possível conseguir até 100% de financiamento. Podem participar os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

A ordem de prioridade para concessão do financiamento leva em conta o histórico do candidato com o ensino superior e o próprio Fies. Terão preferência aqueles que nunca cursaram uma graduação nem utilizaram o financiamento. Estudantes com dívidas pendentes no programa não poderão se inscrever.

As inscrições, o resultado e todas as etapas do processo seletivo devem ser acompanhados exclusivamente pela plataforma Acesso Único, do Ministério da Educação - (MEC).

