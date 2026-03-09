Defesa de Sérgio Assis nega prisão por fraude milionária

Por meio de nota, a defesa do ex-deputado estadual Sérgio Assis esclareu os fatos noticiados sobre a "Operação AgroFantasma", realizada na última quarta-feira (4), a qual investigava um grupo suspeito de fraudes milionárias envolvendo compra e revenda de grãos no Mato Grosso (MT).
De acordo com o advogado João Paulo Zampieri Salomão, "Sérgio Pereira Assis não possui qualquer relação jurídica, societária ou comercial com a empresa Imaculada Agronegócios Ltda". Ele nega a narrativa do mandado de prisão por envolvimento em supostos golpes ou estelionato ligados à empresa.
Ainda segundo o advogado, Sérgio Assis esteve na delegacia em razão do achado de algumas munições de "uso permitido em sua residência". O ex-deputado foi imediatamente liberado após o pagamento de fiança. Confira a nota abaixo.
Nota de esclarecimento
A defesa técnica do Sr. Sérgio Pereira Assis, por meio de seus advogados legalmente constituídos, vem a público e, em especial, aos parceiros comerciais e fornecedores vinculados a seus negócios, prestar os devidos esclarecimentos acerca dos fatos noticiados na denominada "Operação AgroFantasma".
Com o escopo de restabelecer a verdade e evitar prejuízos reputacionais infundados, esclarecemos que:
1. Da Absoluta Inexistência de Vínculo com a Empresa Imaculada Agronegócios Ltda. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a clara separação e autonomia entre a pessoa jurídica e terceiros (art. 49-A do Código Civil). O Sr. Sérgio Pereira Assis não possui qualquer relação jurídica, societária ou comercial
com a empresa Imaculada Agronegócios Ltda.
2. Da Inexistência de Mandado de Prisão por Fraude ou Estelionato
É falsa a narrativa de que o Sr. Sérgio estaria sob mandado de prisão por envolvimento em supostos golpes ou estelionato. Não há contra ele nenhuma ordem de segregação cautelar ligada às operações comerciais da Imaculada Agronegócios, evidenciando a sua total desvinculação dos fatos investigados
no âmbito empresarial.
3. Do Motivo Estritamente Pessoal da Condução à Autoridade Policial
O comparecimento do Sr. Sérgio à delegacia deu-se, única e exclusivamente, em razão do achado fortuito de algumas munições de uso permitido em sua residência. Trata-se de uma intercorrência de natureza estritamente pessoal, já resolvida com o pronto recolhimento da fiança legal. O Sr. Sérgio foi imediatamente liberado e encontra-se em sua residência, em pleno gozo de sua liberdade. Este fato isolado não possui absolutamente nenhuma relação com a atividade empresarial de terceiros.
O Sr. Sérgio repudia a tentativa de vinculação de seu nome a litígios comerciais dos quais não faz parte e reitera que está à inteira disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários. A defesa tomará as medidas judiciais cabíveis contra quem propagar desinformação que atente contra a honra e a imagem do Sr. Sérgio.