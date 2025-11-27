Delegacia da Mulher "contrata" gato para dar suporte emocional a vítimas de violência doméstica

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba tem um novo integrante, um gato, que foi "contratado" para ser apoio emocional a testemunhas e vítimas de violência doméstica.
O gato foi apresentado nesta quinta-feira (27), nas redes sociais da delegacia. Ele recebeu o nome de Gatilho.
"Resgatado e acolhido com carinho, Gatilho agora tem um novo lar e uma nova missão: acolher, confortar e oferecer um pouco de leveza aos momentos difíceis vivenciados por quem nos procura, especialmente as crianças vítimas ou testemunhas de violência", diz a postagem da Polícia Civil.
De acordo com a DAM, a presença de Gatilho na delegacia tem um efeito transformador no ambiente, pois ajuda a aliviar o medo, reduzir a tensão emocional e facilitar o diálogo, sobretudo quando se tratam de vítimas ou testemunhas crianças.
"Muitas vezes, o primeiro sorriso de uma criança dentro da delegacia vem justamente após um carinho ou brincadeira com ele", afirma a postagem.
O nome, Gatilho, foi escolhido com propósito de ressignificar o tema, segundo a Polícia Civil.
"Aqui, o Gatilho não remete à dor, mas sim ao afeto, à escuta e ao acolhimento. Ele é um lembrete de que, mesmo em espaços marcados por histórias difíceis, é possível semear empatia, cuidado e esperança", explica.
Benefícios de um animal para assistência emocional
Animais de assistência emocional, também conhecidos como animais de apoio emocional são animais de que desempenham um importante papel no tratamento e suporte de pessoas que enfrentam desafios emocionais e psicológicos.
Diferente dos animais de serviço, que são treinados para realizar tarefas específicas, os animais de assistência emocional também são considerados pets terapeutas, sendo seu principal papel oferecer presença, companhia e afeto, ajudando a tranquilizar o humano em diferentes momentos e ajudar a melhorar o bem-estar emocional.
Embora cães e gatos sejam os animais de assistência emocional mais comuns, qualquer animal de estimação pode desempenhar esse papel, desde que seja capaz de proporcionar conforto e apoio emocional.
A presença de um animal de assistência emocional pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e emocional, como:
- Redução do estresse e da ansiedade: o ato de acariciar um animal de estimação libera ocitocina, o “hormônio do amor”, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
- Alívio da depressão: A companhia de um animal de estimação podem ajudar a combater sentimentos de solidão e tristeza, comuns em quadros depressivos.
- Aumento da autoestima e da confiança: cuidar de um animal e receber seu carinho pode fortalecer o senso de responsabilidade e autoestima, além de promover a interação social.
- Melhora da saúde física: estudos mostram que a interação com animais de estimação pode reduzir a pressão arterial, diminuir o risco de doenças cardíacas e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.
- Estímulo à atividade física: cães, em particular, incentivam seus tutores a se movimentarem, seja através de caminhadas, corridas ou brincadeiras no parque.