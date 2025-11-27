Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"GATILHO"

Delegacia da Mulher "contrata" gato para dar suporte emocional a vítimas de violência doméstica

"Gatilho" foi apresentado como novo integrante da equipe da DAM de Paranaíba e irá dar assistência para vítimas e testemunhas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/11/2025 - 16h15
Continue lendo...

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba tem um novo integrante, um gato, que foi "contratado" para ser apoio emocional a testemunhas e vítimas de violência doméstica.

O gato foi apresentado nesta quinta-feira (27), nas redes sociais da delegacia. Ele recebeu o nome de Gatilho.

"Resgatado e acolhido com carinho, Gatilho agora tem um novo lar e uma nova missão: acolher, confortar e oferecer um pouco de leveza aos momentos difíceis vivenciados por quem nos procura, especialmente as crianças vítimas ou testemunhas de violência", diz a postagem da Polícia Civil.

De acordo com a DAM, a presença de Gatilho na delegacia tem um efeito transformador no ambiente, pois ajuda a aliviar o medo, reduzir a tensão emocional e facilitar o diálogo, sobretudo quando se tratam de vítimas ou testemunhas crianças.

"Muitas vezes, o primeiro sorriso de uma criança dentro da delegacia vem justamente após um carinho ou brincadeira com ele", afirma a postagem.

O nome, Gatilho, foi escolhido com propósito de ressignificar o tema, segundo a Polícia Civil.

"Aqui, o Gatilho não remete à dor, mas sim ao afeto, à escuta e ao acolhimento. Ele é um lembrete de que, mesmo em espaços marcados por histórias difíceis, é possível semear empatia, cuidado e esperança", explica.

Gato foi apresentado como novo integrante da DAM de ParanaíbaGato foi apresentado como novo integrante da DAM de Paranaíba (Foto: Reprodução / Instagram)

Benefícios de um animal para assistência emocional

Animais de assistência emocional, também conhecidos como animais de apoio emocional são animais de que desempenham um importante papel no tratamento e suporte de pessoas que enfrentam desafios emocionais e psicológicos.

Diferente dos animais de serviço, que são treinados para realizar tarefas específicas, os animais de assistência emocional também são considerados pets terapeutas, sendo seu principal papel oferecer presença, companhia e afeto, ajudando a tranquilizar o humano em diferentes momentos e ajudar a melhorar o bem-estar emocional.

Embora cães e gatos sejam os animais de assistência emocional mais comuns, qualquer animal de estimação pode desempenhar esse papel, desde que seja capaz de proporcionar conforto e apoio emocional. 

A presença de um animal de assistência emocional pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e emocional, como:

  • Redução do estresse e da ansiedade: o ato de acariciar um animal de estimação libera ocitocina, o “hormônio do amor”, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
  • Alívio da depressão: A companhia de um animal de estimação podem ajudar a combater sentimentos de solidão e tristeza, comuns em quadros depressivos.
  • Aumento da autoestima e da confiança: cuidar de um animal e receber seu carinho pode fortalecer o senso de responsabilidade e autoestima, além de promover a interação social.
  • Melhora da saúde física: estudos mostram que a interação com animais de estimação pode reduzir a pressão arterial, diminuir o risco de doenças cardíacas e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.
  • Estímulo à atividade física: cães, em particular, incentivam seus tutores a se movimentarem, seja através de caminhadas, corridas ou brincadeiras no parque.

Proposta

Projeto de Lei autoriza venda de spray como instrumento de legítima defesa para mulheres de MS

O produto deverá ter concentração máxima de 20% e poderá ser comercializado para maiores de 18 anos

27/11/2025 16h33

Projeto autoriza comercialização para maiores de 18 anos

Projeto autoriza comercialização para maiores de 18 anos Divulgação

Continue Lendo...

O Projeto de Lei 315/2025, do deputado Lidio Lopes, apresentado nesta quinta-feira (27) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) traz uma proposta para o acesso a spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa para mulheres no Estado. 

Segundo a proposta, o spray deve ter concentração máxima de 20%, considerado um instrumento de legítima defesa e não letal. 

A venda só poderá ser realizada em estabelecimentos farmacêuticos, mediante a apresentação de documento de identidade com foto, apenas para mulheres maiores de 18 anos de idade. 

O direito à compra do produto se estende às mulheres com 16 anos ou mais, desde que seja autorizado pelos responsáveis legais. 

Entre as especificações também fica autorizado ao governo estadual a fornecer, gratuitamente, o spray para mulheres vítimas de violência doméstica protegidas por medida protetiva, sendo os custos do fornecimento do spray sendo arcado pelo agressor, enquanto a medida protetiva estiver em vigor. 

“A proposta se inspira em legislação já aprovada no Estado do Rio de Janeiro, que reconhece esse equipamento como meio eficaz de proteção imediata em situações de risco”, afirmou o deputado na justificativa do projeto.

O parlamentar afirma que, apesar do avanço das políticas públicas que visam a proteção à mulher, dados em todo o País, inclusive no Estado, revelam um cenário “grave de agressões físicas, psicológicas, importunação sexual e feminicídios” e que muitas agressões ocorrem nos momentos em que a vítima está sozinha. 

É o caso de uma tentativa de estupro que aconteceu no Parque dos Poderes, em Campo Grande, na manhã da última quarta-feira (26), quando uma mulher praticava corrida nas ruas do Parque e foi abordada por um homem que tentou arrastá-la para a mata. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida quando o suspeito a puxou pelo braço, apalpou seus seios, mandou que ficasse quieta e fingiu estar armado.

Enquanto ele tentava levá-la à força para uma área de mata fechada, a moça percebeu que o homem estava apenas com um pedaço de madeira, e não arma de fogo, momento que gritou por socorro chamando atenção de pessoas que estavam próximas, assustando o agressor que fugiu. 

Lidio afirmou que o projeto é uma medida concreta de “proteção da vida e da dignidade das mulheres sul-mato-grossenses” de baixo custo, com o objetivo de evitar “um mal maior”. 

“O spray de extratos vegetais oferece à mulher uma ferramenta prática, portátil, de fácil manuseio e baixo custo, capaz de neutralizar temporariamente o agressor, permitindo sua fuga e a busca imediata por ajuda. Trata-se de instrumento não letal, amplamente utilizado em diversos países, que soma uma camada de proteção à integridade física e à liberdade das mulheres”, alegou. 

O projeto segue em tramitação. Após o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Considerado constitucional, o projeto continua tramitando com votações nas comissões de mérito e no plenário.

Números

Em sessão na última quarta-feira (26), a deputada estadual Mara Caseiro usou a tribuna para debater, mais uma vez, a necessidade de ações e conscientização pelo fim da violência de gênero. 

Segundo a deputada, estima-se que há mais de 3 mil medidas protetivas concedidas em todo o Estado, e que é preciso, também, dar acesso ao histórico criminal, pois muitas se relacionam com pessoas com diversas denúncias e não sabem. 

Recentemente, Mato Grosso do Sul também ganhou um Dia Estadual de Reflexão e Memória de Vítimas de Feminicídio, de autoria de Mara, instituído para o dia 16 de fevereiro, aniversário de Vanessa Ricarte, jornalista morta pelo ex-namorado Caio Nascimento no início do ano, que motivou a mudança de protocolos na Segurança Pública Estadual. 

Além de Vanessa, outras 36 mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano, sete somente no mês de novembro, sendo o mês mais letal de 2025. O número total já ultrapassou as vítimas de 2024. 

“Por isso sigo firme nessa tribuna cobrando políticas eficazes e defendendo que nenhuma seja silenciada pela violência. O feminicídio não é estatística, é urgência, é dor, precisa ser enfrentada com coragem, rapidez e responsabilidade”, destacou a deputada. 


 

Cidades

Operação 'limpa' mais de 15 mil metros de fiação irregular no Centro

Plano da Prefeitura é expandir o projeto para outros bairros da Capital

27/11/2025 16h00

Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) e a concessionária Energisa, a retirada de 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande na última noite.

Foram atendidos 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras. Em média, foram removidos cabos de 12 pontos por poste. As equipes iniciaram os trabalhos às 22h, horário escolhido para minimizar impactos no trânsito e na circulação de pedestres.

“A gente preza pela segurança, e o período foi escolhido estrategicamente para evitar interferências no trânsito e garantir que a mobilidade urbana não seja afetada durante o horário de maior fluxo”, explicou a Adriana de Vito Ros Ortiz, representante da Agems.

A operação teve início no quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras. Também foram incluídas ruas internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

De acordo com a Energisa, as 144 empresas cadastradas na região foram previamente notificadas.

O projeto piloto Rede Limpa tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e organização visual na região, já que anos de instalações clandestinas causaram acúmulo de cabos, sobrecarga nos postes e riscos à população.

“O acúmulo de cabos instalados de forma irregular ao longo dos anos tem causado riscos elétricos, acidentes, prejuízos à mobilidade e comprometimento da estética do Centro. Na ação desta noite, foram removidos fios clandestinos, partidos, abandonados ou sem identificação, preservando-se apenas as fibras ópticas devidamente regularizadas”, destacou o secretário especial de Articulação Regional, Darci Caldo.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas pelas forças de segurança para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo da rede e a possibilidade de ampliação para outros bairros da capital, consolidando o Rede Limpa como um modelo permanente de gestão e organização da fiação aérea em Campo Grande.

A operação foi coordenada por um Grupo de Trabalho formado por vários órgãos públicos e técnicos. Participam a Agems, a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), além da Energisa. As equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também estiveram no local. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) forneceu caminhões para retirada dos descartes.

