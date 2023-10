Acidente

O subtenente André Luiz, de 44 anos, natural do Rio de Janeiro, passou mal durante o exercício, conforme nota divulgada pelo CMO

O militar que morreu durante treinamento foi identificado como André Luiz, de 44 anos. O acidente ocorreu durante um salto de paraquedismo, na tarde de quinta-feira (19), em Porto Murtinho.

Em nota, Comando Militar do Oeste (CMO) lamentou a morte do subtenente e explicou que ocorreu "no decorrer de uma atividade operacional de lançamento paraquedista". O militar chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Porto Murtinho.

Natural do Rio de Janeiro, André Luiz, participava do treinamento relativo à Operação Pantanal e também faria o Programa de Adestramento Avançado (PPA) das Nrigadas, Grandes Comandos e Suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS).

Participam do treinamento militares de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

Veja a nota na íntegra:

"O Comando Militar do Oeste (CMO) informa, com profunda tristeza, o falecimento, hoje, 19 de outubro, de militar do Exército Brasileiro. O referido militar veio a óbito, no decorrer de uma atividade operacional de lançamento paraquedista que ocorria na cidade de Porto Murtinho (MS), durante o Programa de Adestramento Avançado – Operação Pantanal. Informações sobre o ocorrido estão sendo levantadas e medidas administrativas já foram tomadas. O Comandante Militar do Oeste, em nome dos demais integrantes do CMO, solidariza-se com familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências".

Outro caso

Em menos de um mês o Fuzileiro naval, Wilsonsander da Silva Dias, de 35 anos, morreu, durante um treinamento militar, perto da conhecida Estrada Parque, aos arredores de Ladário, cidade de Mato Grosso do Sul, situada em área de fronteira com a Bolívia.

No dia 27 de novembro, conforme levantado pelo Correio do Estado, a temperatura na região girou em torno de 35 graus. O episódio foi confirmado pela Marinha, por meio de nota;.

Silva Dias, que era sargento da Marinha, morava no Rio de Janeiro e tinha ido para Ladário atuar num curso de operações de guerra que exigia forte resistência física. Chama-se Curso Especial de Comandos Anfíbios, o exercício em questão, que pode durar até meses.

Nota emitida pela Marinha não cita o motivo da morte, contudo, já abriu investigação para averiguar o caso. O militar passou mal e foi levado de helicóptero para o hospital da Marinha, em Ladário, onde morreu.

A força naval informou, também, que o corpo do militar seria levado para o Rio de Janeiro.

**Com informações de Celso Bejarano

