Delegado abre porta a tiros e salva motorista de carreta em chamas

O outro caminhoneiro envolvido no acidente também foi socorrido e levado para outra unidade hospitalar do município - Divulgação

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A rápida ação de um delegado da Polícia Civil evitou uma possível tragédia na manhã desta sexta-feira (13), na BR-262, a cerca de 15 quilômetros de Água Clara. Para retirar o caminhoneiro que ficou preso dentro da cabine de uma carreta em chamas após uma colisão, o delegado precisou disparar contra o vidro da porta do veículo para conseguir resgatá-lo.

O delegado Thiago José Passos da Silva, assessor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), chegou ao local instantes após o acidente e percebeu que um dos veículos envolvidos já estava pegando fogo, enquanto o motorista permanecia preso na cabine.

Com a ajuda de um rapaz que havia chegado primeiro ao local, ele tentou abrir a porta do caminhão, que ficou travada devido ao impacto da batida. Sem conseguir acesso, o delegado decidiu quebrar o vidro utilizando sua pistola.

“Conseguimos apoiar os braços da vítima, que estava consciente e responsiva e ajudou muito nesse resgate. Conseguimos retirar o motorista e arrastá-lo para um local mais distante por causa das chamas”, relatou.

Após o resgate, os dois aguardavam a chegada do socorro por cerca de meia hora. Durante esse período, uma médica que passava pela rodovia parou para prestar atendimento e avaliou que o caminhoneiro estava estável.

Diante da situação, o delegado decidiu transportar a vítima em uma viatura do DPI até o Hospital Auxiliadora, em Água Clara, onde o motorista recebeu atendimento médico.

O outro caminhoneiro envolvido no acidente também foi socorrido e levado para outra unidade hospitalar do município.

Depois de acompanhar o atendimento da vítima, o delegado retornou ao local da colisão para auxiliar equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsáveis pela ocorrência.

Segundo informações preliminares, a suspeita é de que o motorista de uma das carretas, que seguia no sentido Água Clara - Campo Grande, tenha invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

Por causa do acidente, a BR-262 permanece interditada desde aproximadamente 6h30 desta sexta-feira, enquanto equipes trabalham no atendimento da ocorrência e na liberação da pista.

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