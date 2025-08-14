Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE

"Demitido" de hospital em Ponta Porã, Estado mantém instituto em Três Lagoas

Organização social não teve contrato renovado por irregularidades apontadas na Paraíba, mas segue com unidade em MS

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

14/08/2025 - 10h00
Desde a semana passada, o Hospital Regional de Ponta Porã está sob nova direção, após a Secretaria de Estado de Saúde (SES) decidir pela não manutenção do Instituto Acqua, organização social que estava à frente da instituição desde fevereiro de 2020. A não renovação do contrato se deu porque, segundo o governo do Estado, a entidade teve suas contas reprovadas em contrato na Paraíba. Porém, o grupo segue à frente do Hospital Regional de Três Lagoas.

A mudança na gestão do hospital de Ponta Porã é alvo de inquérito civil aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que tenta entender o que levou o governo do Estado a classificar a organização social como inapta para uma renovação de contrato só agora.

Conforme os autos da investigação, a medida se baseia em pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS), que entendeu que a entidade está em desacordo com o artigo 14-B da Lei Estadual nº 4.698/2015, que foi alterado em 2021 e teria incluído entre as vedações para celebração de contrato de gestão com organização social o fato de a entidade ter “tido as contas de contrato de gestão julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas ou Conselho e Contas de qualquer esfera da Federação, nos últimos oito anos”.

Como o contrato de Ponta Porã foi firmado em 2020, sendo, portanto, anterior à mudança no texto da legislação, quando a parceria foi firmada era seria válida, mas a SES entendeu que sua renovação por mais cinco anos, que deveria ocorrer em fevereiro deste ano, estaria em desacordo com a medida.

No entanto, o MPMS ressalta que a mesma entidade, em 2022, portanto um ano depois da mudança na legislação, venceu chamamento público para assumir gestão do Hospital Regional de Três Lagoas quando já havia tido as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Entretanto, a unidade no leste do Estado segue sob a gestão do Instituto Acqua.

“Todos os processos dizem respeito a fatos ocorridos antes da contratualização do Contrato de Gestão nº 1/2020, embora com decisões posteriores. Contudo, a mesma entidade, Instituto Acqua, firmou contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde para operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Três Lagoas, firmado em 8 de abril de 2022, data portanto posterior à vigência da Lei Estadual nº 5.723, de 23 de setembro de 2021, que incluiu o artigo 14-B na Lei Estadual nº 4.698/2015, e posterior ao menos a duas condenações junto ao Tribunal de Contas da Paraíba”, diz trecho da investigação do MPMS.

“Se a partir do novo requisito tal exigência deve ser fiscalizada e cobrada pelo poder público, porque assim não procedeu a SES ao longo dos anos de 2022 até 2025, considerando que todos os processos se referem à execução de parcerias com o governo da Paraíba de 2019 e 2020? Em outras palavras, não deveria a SES ter verificado, a partir da nova legislação, se a entidade contratada preencheria os requisitos para dar continuidade ao contrato de gestão, ou na pior das hipóteses, ter feito essa verificação a cada novo aditivo de contrato firmado?”, questiona o promotor Gabriel da Costa Rodrigues Alves, que abriu a investigação.

PONTA PORÃ

Durante os pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o instituto recebeu do governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões, conforme documento anexado na investigação do MPMS sobre o rompimento do contrato na cidade que faz fronteira com o Paraguai. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Pela administração do hospital de Três Lagoas, o governo do Estado repassou, em maio deste ano, R$ 10,14 milhões. Levando em consideração esse valor mensal, o contrato garante ao Instituto Acqua faturamento da ordem de R$ 600 milhões ao longo de cinco anos. Isso, sem contabilizar aditivos para obras e compra de equipamentos. O Hospital Magid Thomé começou a operar em 2022 com 116 leitos, mas com as ampliações vai chegar a 186. 

DEFESA

Em sua defesa, também conforme documentos anexados à investigação do MPMS, a direção do Acqua diz “ver com estranheza” a insistência do governo do Estado em não querer renovar o contrato. Diz ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o governo da Paraíba e, assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, imediatamente recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alega o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MPMS, estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no fim de 2019, por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e, com base nisso, o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto, e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul, é o fato de todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do governo do Estado, e não por má gestão ou fraude do Acqua.

Saiba

No inquérito civil aberto pelo MPMS, o promotor Gabriel da Costa Rodrigues Alves ressalta que a investigação não trata da legalidade da não renovação do contrato, mas sim da forma como ela foi feita.

NOVO CHAMAMENTO

Na recomendação publicada no Diário Oficial do MPMS de segunda-feira, a promotoria fixa prazo de 180 dias para que o governo do Estado faça novo chamamento público para escolher uma nova organização social para administrar o hospital de Ponta Porã, já que o Instituto Social Mais Saúde, que assumiu a gestão do hospital na semana passada, foi contratado sem concorrência pública e sem aviso às autoridades municipais de saúde da região sul do Estado. 

O governo do Estado já se comprometeu a fazer o chamamento no prazo previsto, conforme a publicação do MPMS, mas ainda não divulgou data para isso.

O Correio do Estado procurou a SES sobre a situação do contrato em Três Lagoas, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

CRIME ORGANIZADO

PF prende "empresários" que lavam dinheiro do tráfico em Campo Grande

Agentes foram às ruas nesta quinta-feira para prender quatro pessoas e para cumprir mandados de busca em 13 enderenços em Campo Grande

14/08/2025 07h30

Em um dos alvos da operação a PF encontrou ao menos oito pistolas, revólveres e um fuzil, além de centenas de munições de diferentes calibres

Em um dos alvos da operação a PF encontrou ao menos oito pistolas, revólveres e um fuzil, além de centenas de munições de diferentes calibres

Operação da Polícia Federal e a Receita Federal feita na manhã desta quinta-feira (14) prendeu quatro pessoas em Campo Grande e fez apreensões em 13 endereços onde supostamente ocorria lavagem de dinheiro procedente do tráfico de drogas e de armas. 

Conforme as informações iniciais, um dos alvos é um haras e os outros alvos são “empresários” que atuam na revenda de veículos e em oficina mecânica. A operação Contra-ataque III tem por objetivo
combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com informações iniciais, um dos mandados de busca ocorreu no em uma das unidades do condomínio Dahma 2, onde dois veículos teriam sido apreendidos pelos agentes da Polícia Federal. Não há confirmação, porém, se o morador do imóvel foi preso.

Neste endereço os agentes apreenderam dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug, que saiu sobre um reboque.

A ação é decorrente da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/MG, relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em um dos endereços alvo da operação na manhã desta quinta-feira, no Damha 2, o morador tentou se desfazer de dois celulares, jogando-os sobre uma lage. Porém, a operação estava sendo acompanhada por um drone, que flagrou a tentativa e os aparelhos acabaram sendo apreendidos.

SEM LASTRO

Após a identificação de que os fornecedores estariam sediados na cidade de Campo Grande, houve decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Uberaba autorizando o compartilhamento de provas, as quais foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul para  prosseguimento da apuração.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar um complexo esquema elaborado para consecução da traficância, com a utilização de mercadorias agrícolas para ocultar as drogas e empresas, que apresentaram vínculos com os investigados, para o recebimento dos valores atinentes às negociações.  

Referidas empresas não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras, adotando atividades econômicas como comercialização de veículos e oficinas mecânicas para blindar a origem dos recursos.

No decorrer da deflagração da operação foram cumpridos em Campo Grande 4 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimento empresariais (incluindo um haras), além do sequestro de contas bancárias e bens imóveis vinculados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o esquema criminoso.

De acordo com a Receita Federal, através das análises bancárias e fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas, continua nota da Receita.

Para o recebimento desses valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Esses últimos não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras.

Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos.

Em um dos alvos da operação a PF encontrou ao menos oito pistolas, revólveres e um fuzil, além de centenas de munições de diferentes calibresMini-bug foi um dos três veículos apreendidos em um imóvel no Damha 2 na manhã desta quinta-feira pela PF (Foto Marcelo Victor)

(reportagem editada às 09:30 para acréscimo de informações)

Cidades

Mais uma vítima liga para a PM e finge pedir dipirona para denunciar violência doméstica

Policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e equipe foi deslocada até a residência da vítima; na semana passada, caso semelhante foi divulgado

13/08/2025 18h32

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia Divulgação

Uma mulher de 25 anos ligou para o 190 da Polícia Militar fazendo um pedido de dipirona, como forma de denunciar um caso de violência doméstica sem levantar suspeitas do agressor, nesta quarta-feira (12). A denúncia ocorre dias depois da PM divulgar um caso similar, onde a vítima usou a mesma tática e conseguiu ser socorrida, em Campo Grande.

No novo caso, conforme consta em boletim de ocorrência, a mulher pediu uma dipirona ao ser atendida e logo o policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e indagou se ela estava sendo agredida, ao que a mulher respondeu que sim.

Foram colhidas informações básicas, como o endereço, e uma equipe policial se deslocou até o local, onde a vítima contou que foi agredida.

Segundo ela, o companheiro jogou uma com comida, a empurrou e ameaçou dizendo que ela merecia "tomar tanto soco para ficar roxa" e que iria matar ela.

O homem estava na casa e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, sem oferecer resistência.

Na delegacia, ele confirmou que arremessou uma panela contra a vítima, mas negou que tenha acertado, assim como também negou as ameaças.

A mulher, por sua vez, requereu medida protetiva contra o agressor e solicitou escolta policial para retirada imediata de seus pertences da residência. No entanto, foi esclarecido a ela que apenas após o deferimento das medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário é que ela poderá a rede de atendimento para a retirada dos pertences.

Ela também foi orientada a buscar a Defensoria Pública para tratar sobre ações de natureza familiar, como separação judicial, divórcio, guarda de filhos, entre outros, e a comparecer ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) para acompanhamento psicossocial. 

O caso foi registrado como vias de fato (violência doméstica) e ameaça com agravante em caso de vítima mulher.

Outro caso

Na semana passada, a Polícia Militar divulgou o caso de uma mulher vítima de violência doméstica conseguiu denunciar um caso de agressão fingindo estar ligando para a farmácia e pedindo um dipirona.

Áudio da ligação, com voz modificada para não expor a mulher (ouça abaixo), foi compartilhado pela PM. 

Ao ser atendida pelo policial, a mulher disse: "Oi, eu gostaria de um remédio", ao que o policial, inicialmente, explicou que o telefone que ela ligou era da Polícia Militar, pensando e tratar de engano. A vítima insistiu: "Sim, um remédio, aqui na avenida... um dipirona".

O policial militar entendeu rapidamente que poderia ser uma denúncia disfarçada e começou a questionar a vítima se o caso se tratava de violência doméstica, pedindo para ela responder apenas sim ou não.

A vítima seguiu com as respostas, conforme solicitado, acrescentando eventualmente frases soltas sobre o suposto remédio que estaria pedindo para manter o disfarce, e passou o endereço para a falsa entrega.

Equipes da Polícia Militar foram ao local e atenderam a ocorrência.

Dias depois, a mulher ligou novamente para o 190 da Polícia Militar, mas desta vez para agradecer.

"Por trás de uma frase simples, havia medo, dor e a esperança de ser salva. Do outro lado da linha, a PMMS entendeu o pedido silencioso e agiu rapidamente, protegendo mais uma vida que corria risco dentro do próprio lar", disse a PM em sua página oficial do Instagram.

