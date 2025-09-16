Denar fecha entreposto e acha mais de 200 kg de droga em 'boca' de Campo Grande

Delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa durante coletiva hoje (16) na sede da Denar-MS - Correio do Estado/Paulo Ribas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante a manhã de hoje, o apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul (Denar-MS) à Operação Forasteiros, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás - como adiantado pelo Correio do Estado - terminou com um entreposto fechado e mais de 200 quilos de substâncias entorpecentes localizadas e apreendidas na manhã desta terça-feira (16).

No fim da manhã de hoje (16) houve coletiva na sede da Denar-MS, onde o titular da Especializada, delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, repassou algumas informações a respeito da ação executada na Cidade Morena.

Em Campo Grande houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e outro de prisão temporária, com outras duas pessoas "autuadas em flagrante pelo delito de tráfico e associação para o tráfico", expôs Hoffman.

Ainda conforme o titular da Denar em Mato Grosso do Sul, tudo indica que o endereço em Campo Grande era usado como entreposto para carga e descarga das substâncias, que serviam para alimentar o tráfico interestadual.

Entretanto, ainda que a maior parte da droga estivesse fracionada nos populares tabletes que mais se assemelham a tijolos - o que sustenta a tese do entreposto -, a apreensão ainda encontrou no endereço algumas porções menores.

Ou seja, como bem afirma o delegado, os indícios apontam que essa casa em Campo Grande funcionaria como "um ponto de venda e também um entreposto".

"Tivemos essa grande operação conjunta, coordenada pelo estado de Goiás… com o cumprimento de 45 mandados de busca e 16 mandados de prisão. E, aqui, foram apreendidos 243 quilos, aproximadamente, de maconha", diz ele em complemento.

Tráfico interestadual

Contanto ainda com a apreensão de alguns veículos e celulares, o delegado reforça que "o tráfico não tem fronteiras", o que demonstra a sofisticação dos esquemas criminosos e o empenhos das forças de segurança no combate a essa e outras modalidades de crimes.

"Veja você aí que nós estamos cumprindo mandados em vários Estados ao mesmo tempo, demonstrando esse vínculo, essa troca de informações, essa sinergia entre as delegacias de combate ao narcotráfico em todo o país", afirma.

Segundo divulgado pela Polícia Civil de Goiás, a operação desta terça-feira (16) foi batizada de "Forasteiros", contando com apoio das demais forças de segurança para cumprimento dos mandados nos seguintes municípios e Estados:

Goiânia (GO),

Aparecida de Goiânia (GO),

Anápolis (GO),

Senador Canedo (GO),

Trindade (GO)

Águas Lindas de Goiás (GO);

Cuiabá (MT);

Campo Grande (MS);

Salvador (BA);

Camaçari (BA);

Lauro de Freitas (BA) e

Foz do Iguaçu/PR.

Dados repassados das investigações apontam o "modus operandi" da quadrilha, que transportava drogas para Goiás em compartimentos ocultos - os populares "mocós" - de caminhonetes e demais automóveis.

Com diversas apreensões, das mais variadas forças de segurança, sendo vinculadas aos transportadores e também aos reais donos das substâncias ilícitas, o principal investigado foi encontrado na Bahia. Foragido de Goiás há quase uma década, o homem já acumulava dois mandados de prisão em aberto.

Assine o Correio do Estado