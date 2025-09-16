Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

'FORASTEIROS'

Denar fecha entreposto e acha mais de 200 kg de droga em 'boca' de Campo Grande

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, contando com apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

16/09/2025 - 12h54
Durante a manhã de hoje, o apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul (Denar-MS) à Operação Forasteiros, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás - como adiantado pelo Correio do Estado - terminou com um entreposto fechado e mais de 200 quilos de substâncias entorpecentes localizadas e apreendidas na manhã desta terça-feira (16).  

No fim da manhã de hoje (16) houve coletiva na sede da Denar-MS, onde o titular da Especializada, delegado Hoffman  D’Ávila Cândido e Sousa, repassou algumas informações a respeito da ação executada na Cidade Morena. 

Em Campo Grande houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e outro de prisão temporária, com outras duas pessoas "autuadas em flagrante pelo delito de tráfico e associação para o tráfico", expôs Hoffman. 

Ainda conforme o titular da Denar em Mato Grosso do Sul, tudo indica que o endereço em Campo Grande era usado como entreposto para carga e descarga das substâncias, que serviam para alimentar o tráfico interestadual. 

Entretanto, ainda que a maior parte da droga estivesse fracionada nos populares tabletes que mais se assemelham a tijolos - o que sustenta a tese do entreposto -, a apreensão ainda encontrou no endereço algumas porções menores. 

Ou seja, como bem afirma o delegado, os indícios apontam que essa casa em Campo Grande funcionaria como "um ponto de venda e também um entreposto". 

"Tivemos essa grande operação conjunta, coordenada pelo estado de Goiás… com o cumprimento de 45 mandados de busca e 16 mandados de prisão. E, aqui, foram apreendidos 243 quilos, aproximadamente, de maconha", diz ele em complemento.

Tráfico interestadual

Contanto ainda com a apreensão de alguns veículos e celulares, o delegado reforça que "o tráfico não tem fronteiras", o que demonstra a sofisticação dos esquemas criminosos e o empenhos das forças de segurança no combate a essa e outras modalidades de crimes. 

"Veja você aí que nós estamos cumprindo mandados em vários Estados ao mesmo tempo, demonstrando esse vínculo, essa troca de informações, essa sinergia entre as delegacias de combate ao narcotráfico em todo o país", afirma. 

Segundo divulgado pela Polícia Civil de Goiás, a operação desta terça-feira (16) foi batizada de "Forasteiros", contando com apoio das demais forças de segurança para cumprimento dos mandados nos seguintes municípios e Estados: 

  • Goiânia (GO),
  • Aparecida de Goiânia (GO),
  • Anápolis (GO),
  • Senador Canedo (GO),
  • Trindade (GO)
  • Águas Lindas de Goiás (GO);
  • Cuiabá (MT);
  • Campo Grande (MS);
  • Salvador (BA);
  • Camaçari (BA);
  • Lauro de Freitas (BA) e
  • Foz do Iguaçu/PR.

Dados repassados das investigações apontam o "modus operandi" da quadrilha, que transportava drogas para Goiás em compartimentos ocultos - os populares "mocós" - de caminhonetes e demais automóveis. 

Com diversas apreensões, das mais variadas forças de segurança, sendo vinculadas aos transportadores e também aos reais donos das substâncias ilícitas, o principal investigado foi encontrado na Bahia. Foragido de Goiás há quase uma década, o homem já acumulava dois mandados de prisão em aberto.

 

MATO GROSSO DO SUL

Em 16 meses, reforma da Governadoria têm reajuste de 30,5%

Obra obteve o empenho inicial de R$13,3 milhões há um ano e quatro meses e chega agora ao montante de R$17.474.181,97

16/09/2025 12h00

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020 Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após anúncio inicial do empenho de R$ 13,3 milhões, há cerca de 16 meses, com termo aditivo publicado hoje (16) em Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o contrato para ampliação e reforma do prédio sede da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi reajustado em 30,5% nesse meio tempo de pouco mais de 500 dias. 

Há exatamente um ano, quatro meses e 14 dias, como bem acompanhou o Correio do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o empenho total de R$13.383.310,31 para a repaginação da Governadoria pelas mãos da Maksoud Rahe Construtora Ltda.

Porém, como bem mostra o extrato do termo aditivo publicado hoje, o contrato que até então já estava em R$13.921.850,97 saltou para um valor total de R$17.474.181,97. 

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior em 2020Reprodução/DOE-GovMS

Ou seja, esse acréscimo que corresponde ao montante de R$3.552.331,00 representa um aumento percentual de 30,5% sobre o valor original anunciado. 

Reforma da Governadoria

Vale lembrar que, para o projeto de reforma da governadoria, o edital em si é datado ainda de 2023, sendo que, após passar pela  Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) o resultado da habilitação só saiu em 08 de abril de 2024. 

Conforme edital, a previsão para execução seriam 540 dias consecutivos (cerca de um ano e três meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

Anteriormente, ao Correio do Estado a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) apontou que a obra contempla a reestruturação dos ambientes internos; "revitalização da fachada, com limpeza e restauração do concreto aparente". 

Esse serviço ainda prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica e proteção contra descargas atmosféricas entre as novidades, além da construção de um novo auditório com capacidade para 148 pessoas. 

Edifício histórico

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior, por R$309.157,44, aprovados ainda em 2020.

Erguido graças ao projeto do então governador, Pedro Pedrossian, e do arquiteto Élvio Garabini, profissional que deixou sua assinatura em diversos edifícios espalhados por Mato Grosso do Sul, como a primeira sede do Hemosul, o prédio em si foi a primeira sede do Hemosul. 

Esse edifício começou a ser erguido junto de todo o complexo do Parque dos Poderes, ainda em 1981, que também só deu os primeiros passos de revitalização quase quatro décadas após sua inauguração. 

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi procurada, para apontar justificativas para esse aditivo, além de tentar esclarecer o cronograma de execução, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

INTERIOR

Descontrolado, homem é preso ao causar quebra-quebra e ferir mulher em UPA

Vídeo mostra o rapaz derrubando macas e arremessando objetos, inclusive, uma cadeira de rodas que ele arremessou contra uma mulher que passava pela avenida Coronel Ponciano

16/09/2025 11h00

David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), em estado agitado, agressivo

David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), em estado agitado, agressivo FOTO: Dourados News

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16), um homem identificado como David Almeida de Moraes, de 38 anos, foi preso ao causar um tumulto e quebra-quebra em uma Unidade de Pronto Atendimento - (UPA), de Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Dourados News, David chegou ao local por volta das 5h desta terça-feira (16), pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado agitado, agressivo e confuso.

Após receber atendimento médico, ele passou a questionar sobre uma mochila. Entretanto, registros mostraram que ele chegou à unidade sem portar nenhum objeto. Ao não localizar a suposta mochila, ele entrou em crise e iniciou a sequência de destruição. 

Imagens gravadas por outras pessoas que estavam na unidade de saúde mostram o homem gritando, derrubando macas e arremessando objetos que encontrava pela frente. Outras imagens mostram o estado em que ficou a unidade de saúde após o surto. Veja:

Na sequência, ele pegou uma cadeira de rodas e jogou contra uma mulher que passava pela Avenida Coronel Ponciano em uma bicicleta elétrica. 

A vítima caiu e apresentou várias escoriações pelo corpo, recebendo atendimento na própria unidade. 

Depois de deixar a unidade, David foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - (Depac).

Ainda conforme o portal de notícias local, o autor da agressão é morador no Jardim Água Boa, e tem diversos procedimentos de encaminhamento à delegacia. Ele foi autuado em flagrante pelo dano ao patrimônio público e também responderá por lesão corporal diante da agressão à mulher.

