Depois de 10 anos, casal é preso por estupro e coação em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul através da Delegacia de Itaporã prendeu na manhã do último sábado (13) um homem de 46 anos e uma mulher de 39. Ele, por estupro de vulnerável, e a mulher por encobrir e ser conivente com os estupros.

A prisão temporária foi decretada pela Justiça após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público. O casal foi localizado e detido em Nova Alvorada do Sul, distante a 158 quilômetros de Campo Grande, onde residia atualmente.

De acordo com as investigações, os abusos tiveram início em 2014, quando a família residia em Ponta Porã. Naquele ano, uma das filhas do investigado, que tinha 9 anos da época, foi diagnosticada com sífilis. Os exames confirmaram a presença da doença no pai e na madrasta da criança.

A menina foi ouvida por uma psicóloga e afirmou ter sido abusada por um vizinho desconhecido. Ela também contou que sua irmã, então com 12 anos, havia sofrido abuso pelo mesmo homem.

Com base nessas declarações, o inquérito foi encaminhado para a Promotoria de Ponta Porã, que acabou arquivando o processo por falta de provas de autoria.

Dez anos depois, em julho deste ano, uma denúncia anônima registrada através do Disque 180 trouxe novamente à tona as suspeitas, apontando o próprio pai como autor dos abusos e relatando que ele também teria feito outras vítimas.

As filhas do investigado, hoje com 20 e 23 anos, foram contatadas pela Polícia Civil. Uma delas decidiu comparecer à Delegacia e confirmou que os abusos foram praticados pelo próprio genitor ao longo de vários anos, desde a infância e que, por medo e coação, foi obrigada a sustentar a versão falsa de que o agressor era um desconhecido.

A segunda filha foi ouvida pelos policiais por videoconferência e confirmou os abusos, relatando que eles começaram por volta dos 7 anos e se repetiram até, aproximadamente, os 11 anos de idade.

As investigações apontam ainda que outras meninas também foram vítimas, entre elas, enteadas do suspeito e a própria filha da atual companheira, que tinha conhecimento dos crimes.

De acordo com os relatos, a mulher não só encobria os abusos como também coagia as vítimas a permanecerem em silêncio.

Há registros de ocorrências anteriores em outras delegacias do Estado, incluindo Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, que reforçam os indícios contra o investigado.

Diante das provas colhidas, a Justiça decretou a prisão temporária do casal. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Itaporã, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações continuam a fim de identificar as demais vítimas do acusado e a apuração total dos fatos.

