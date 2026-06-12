Depois de prorrogar uma semana, inscrições para Enem encerram hoje

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Alunos do ensino médio e demais pessoas que desejam entrar na graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as inscrições oficialmente encerram hoje (12) às 23h59min, no horário de Brasília.

Após prorrogação do período de inscrição na semana passada, conforme o Ministério de Educação (MEC) está é a última oportunidade de conseguir prestar o exame, que acontece nos dias 8 e 15 de novembro.

O mesmo prazo também é destinado para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. Com o fim deste período às 23h59 de hoje, no horário de Brasília, os candidatos que desejam ou necessitam dessas especificações devem acessar a Página do Participante, por meio do portal do Inep e realizar o preenchimento dos dados e informações complementares.

Os estudantes do último ano da rede pública tem a inscrição realizada automaticamente, mas ainda é necessário acessar o portal para confirmar a participação e disponibilizar outras informações que serão necessárias futuramente, como:

município de realização da prova;

língua estrangeira que deseja fazer (inglês ou espanhol);

e a solicitação de recursos de acessibilidade se necessário.

O mesmo vale para alunos que realizaram o pedido de isenção, e agora devem confirmar a inscrição com o restante do preenchimento.

A taxa de inscrição para candidatos não isentos, deve ser paga por boleto, pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança no valor da R$ 85. A emissão de boleto são geradas no mesmo site, na Página do Participante e o prazo do pagamento é até o dia 17 de junho, na próxima quarta-feira.

Para os candidatos treineiros, ou seja, qu não estão no último ano do ensino médio, é possível conseguir a certificação de encerramento desta etapa da escola e obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou Declaração Parcial de Proficiência, necessário posteriormente para entrar em uma graduação e em outros processos seletivos.

Para isso o estudante deve indicar esta opção ainda no momento da inscrição, ou seja até hoje. Estão aptos a solicitar aqueles que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de prova e que não sejam concluintes nem egressos do ensino médio.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma das etapas até o dia das provas, regras da edição deste ano, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas atualizadas:

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho (hoje) às 23h59, horário de Brasília;

de 25 de maio a 12 de junho (hoje) às 23h59, horário de Brasília; Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;

até 17 de junho; Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;

de 25 de maio a 12 de junho; Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

26 de junho; Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;

de 29 de junho a 3 de julho; Resultado do recurso: 10 de julho;

10 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, o primeiro dia de prova, no dia 08 de novembro abrange a área de linguagens, humanas e a redação, que tem o tema divulgado apenas no dia da prova. A outra prova, no dia 11 de novembro inclui todas as áreas de ciências e exatas.

Ambas as provas possuem 90 questões e os portões abrem as 11h, com fechamento às 12h e início da prova 30 minutos depois, às 12h30, seguindo horário de Mato Grosso do Sul.

Pé-de-Meia

Estudantes participantes do Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional.

O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar e cairá na mesma conta cadastrada para receber o auxílio.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

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