Ambulantes aproveitam jogo do Brasil para faturar com venda de blusas e bandeiras

A estreia da Seleção Brasileira movimenta tanto o comércio formal, quanto o informal.
Vendedores ambulantes aproveitam o Jogo do Brasil para faturar um ‘dinheirinho extra’ durante a Copa do Mundo 2026.
Os comerciantes estão por toda parte: nas esquinas, canteiros, gramados, calçadas ou praças com uma explosão de cores verde e amarelo.
Blusas, shorts, chapéus, cornetas, óculos, apitos, buzinas e bandeiras do Brasil são os itens expostos e vendidos pelos ambulantes.
Na véspera do jogo, as vendas estão a todo vapor e a expectativa de faturar uma renda extra é alta.
Guia turístico, Roberto Borges, está otimista com seu ponto de vendas nos altos da avenida Afonso Pena. O movimento é tão grande que ele teve que contratar três funcionários para ajudar.
“Graças a Deus o pessoal está bem confiante no Brasil e estou vendendo bem. Se o Brasil ganhar amanhã, aí o pessoal vai ficar mais animado e comprar mais ainda. Nessa época a gente consegue um bom dinheirinho extra. Estamos a todo vapor aqui, com quatro pessoas, eu e mais três funcionários. Toda hora para carro aqui e compra bandeira e camisa. Algumas escolas estão tendo o Dia do Brasil hoje e bastante mães vieram aqui comprar blusa verde e amarela para as crianças”, disse.
Do lar, Lúcia Moura Martins, está vendendo camisas, shorts e bandeiras do Brasil na rotatória da avenida Rachid Neder, em Campo Grande. Ela está no local desde segunda-feira (8) e vende 50 itens por dia, em média.
“Estou vendendo bem graças a Deus. Consigo faturar um dinheiro bom e uma renda extra, dá para comprar a mercadoria e tirar um lucro”, contou.
A tradição de assistir a Copa do Mundo com as cores nacionais segue forte: do outro lado, os torcedores aproveitam os itens verde e amarelo a preços acessíveis.
Autônoma, Valdirene Alves, comprou uma blusa da Seleção Brasileira por R$ 30.
"Linda e barata. Não faço questão de blusa de marca ou blusa oficial da Seleção. O que importa é estar de verde e amarelo e torcer pelo nosso país", disse.
COPA DO MUNDO - FIFA 2026
Copa do Mundo 2026 ocorre de 11 de junho a 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas. Pela primeira vez na história, a competição é sediada em três países diferentes: Canadá, México e Estados Unidos.
Confira os Jogos do Brasil:
- 13 de junho (sábado): Brasil x Marrocos, às 18H, em New Jersey, USA
- 19 de junho (sexta-feira): Brasil x Haiti, às 20h30, em Filadélfia, USA
- 24 de junho (quarta-feira): Brasil x Escócia, às 18H, em Miami, USA
O Brasil está no Grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil poderá jogar a próxima fase em 29 de junho.