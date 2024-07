Deputado quer multar uso de maconha em cabines telefônicas, caixas eletrônicos e presídios

voto de castidade

Religioso de 41 anos foi preso pela PM na madrugada de segunda-feira e foi libertado na manhã desta terça-feira. Ele foi afastado pelo bispo dom Dimas

Em audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (9), o juiz Luiz Felipe Vieira colocou em liberdade o padre Jucelândio José do Nascimento, de 41 anos, que havia sido preso na madrugada de segunda-feira (8) acusado de oferecer R$ 2 mil em troca de sexo com um adolescente de 16 anos.

Pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida, a principal da região das Moreninhas, o padre foi afastado de suas funções ainda na segunda-feira pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa depois que o padre foi detido pela Polícia Militar e o caso veio a público.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, na noite do domingo o adolescente teria sido convidado pelo padre para "tratar sobre assuntos pertinentes a um acampamento de igreja".

No entanto, ao chegar no local, recebeu uma proposta de R$ 2 mil para ter relações sexuais com o religioso. Ainda de acordo com o BO, o padre teria tentado tocar nas genitálias do adolescente, momento em que a vítima se refugiou no banheiro e pediu ajuda à família, utilizando o telefone celular.

Ao ser informado do ocorrido, o pai do adolescente acionou a Polícia Militar, que foi até o local, constatou a presença do garoto na residência e prendeu o religioso em flagrante.

Inicialmente o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac), mas depois foi transferido para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que ficou responsável pelas investigações, que estão sob sigilo por envolver menor de 18 anos.

Com a decisão do juiz nesta terça-feira, ele ficou proibido de ter contato tanto com a vítima quanto com os familiares do adolescente.

Juscelândio é padre desde 2015, quando fez o voto de castidade pelo restante da vida. Ou seja, se cumprisse a promessa, não poderia ter relações sexuais. Em setembro do ano passado foi nomeado vigário da Paróquia das Morenihnas. Além da sede, ele ainda responde pelas celebrações em mais seis capelas da região, inclusive uma na zona rural de Campo Grande.

Nota da Igreja

Confira a nota oficial, assinada pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, na íntegra:

"Considerando que a Arquidiocese de Campo Grande teve ciência de graves denúncias contra o Pe. Jucelâncio José do Nascimento, até o presente momento Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, em cumprimento às normativas do Direito Canônico, bem como às promulgadas pelo Papa Francisco e pela Sé Apostólica sobre a proteção de vulneráveis, determinei o afastamento ad cautelam do referido sacerdote de suas funções ministeriais, para que a autoridade policial, o Tribunal Eclesiástico e a Comissão de Proteção de Vulneráveis da Província Eclesiástica de Campo Grande conduzam com diligência as devidas investigações acerca dos fatos denunciados.

Durante este período de afastamento e no aguardo dos resultados das investigações, será nomeado um Administrador Paroquial para a já mencionada Paróquia".

(Colaborou Alanis Netto)