Desaparecido na mata em Bonito por quatro dias, homem se alimentou com frutas

Ele assume a cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, aposentado neste mês

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promoveu, por aclamação, o juiz Djailson de Souza ao cargo de desembargador.

A decisão foi tomada na sessão do Tribunal Pleno realizada nesta quarta-feira, 1º de outubro, e marca um novo capítulo na trajetória do magistrado.

A promoção foi realizada pelo critério de antiguidade. Emocionado, o novo desembargador destacou que sua jornada na magistratura é marcada por mais de cinco décadas de trabalho e superação.

“Eu nunca me candidatei para vir para cá, as coisas aconteceram pela minha dedicação. Comecei de baixo e hoje estou aqui. Me sinto realizado. O trabalho só vale a pena se for digno, sempre penso nas consequências de cada ato meu”, declarou.

Djailson de Souza assume a cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, aposentado no último dia 17 de setembro.

Tragetória

Natural de Bataguassu, onde nasceu em 17 de agosto de 1959, Djailson de Souza é filho de lavradores baianos.

Desde a infância, conciliou os estudos com o trabalho na pequena propriedade da família, ajudando na lida com plantações e gado leiteiro. Foi incentivado por professores a aprender datilografia, o que lhe abriu portas para o ambiente forense. Aos 13 anos, mudou-se para a cidade e começou a trabalhar no Cartório do 2º Ofício, onde teve seu primeiro contato direto com a rotina do Judiciário.

Na juventude, passou por cartórios em Dourados e Caarapó. Sempre motivado por magistrados que identificavam sua vocação, em 1981 conquistou o primeiro lugar em concurso para cartório extrajudicial. Em 1983, formou-se em Direito e passou a advogar nas cidades de Dourados e Maracaju.

Também lecionou estágio supervisionado em processo civil e penal na então Socigran, ampliando seu relacionamento com professores e juízes, o que reforçou sua decisão de ingressar na magistratura.

Aprovado em segundo lugar no concurso para juiz do Estado em 1990, tomou posse como juiz substituto em Campo Grande. No ano seguinte, foi promovido por merecimento à comarca de Sete Quedas, onde atuou até 1995, com destaque para sua atuação na área da infância e juventude.

Em seguida, foi promovido para Corumbá, onde assumiu a 1ª Vara Cível, também por merecimento, cargo que ocupou até 2001. No final daquele ano, retornou à capital para atuar na 7ª Vara do Juizado Especial, com foco em relações de consumo. Nesse período, trabalhou de forma articulada com o Ministério Público, Defensoria Pública, Procon e Polícia, buscando soluções rápidas e eficazes para a sociedade.

Desde 2014, esteve à frente da Vara do Juizado Especial de Trânsito, cargo que ocupava até sua promoção ao Tribunal Pleno. Com mais de três décadas de magistratura, Djailson de Souza construiu uma carreira pautada pela ética, eficiência e compromisso com a justiça.

