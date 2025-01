Desassoreamento de lago das Nações Indígenas apresenta resultados

Cidades

Investigações apontam que jovem foi jogada ainda viva no rio; o corpo foi encontrado por um pescador na última quinta-feira (9)

O corpo de Laysa Moraes, conhecida como La Brysa, de 30 anos, foi encontrado por um pescador nesta quinta-feira (09), às margens do rio Cuiabá. O caso é tratado como homicídio já que o corpo da rapper estava amarrado em uma lata de tinta, cheia de concreto e enrolado em um tapete.

A jovem estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro, mas no dia 7 alguns amigos tentaram contatar a cantora, por não terem nenhuma resposta, decidiram ir até sua residência, no bairro Santa Isabel em Cuiabá, Mato Grosso. Ao chegarem lá, encontraram a porta destrancada e todos os pertences ainda estavam na casa.

Polícia investiga se sinais faziam alusão a facção criminosa - MT+

De acordo com o Diário Digital MT, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou que a causa da morte foi afogamento. O delegado responsável pelo caso, Bruno Abreu informou que foi encontrado areia nos pulmões dela. Além disso, foi ressaltado que a artista estava viva quando foi jogada na água.

A Polícia Civil da região não descarta a hipótese de que a rapper tenha sido assassinada "em resposta" a postagens de fotos nas redes sociais em que fazia com as mãos sinais associados a facções criminosas. Alguns

O portal HNT informou que nesta sexta-feira (10), amigos, vizinhos e pessoas próximas à MC foram ouvidas na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Preliminarmente, também não foram encontrados indícios de que La Brysa tivesse desavença com alguém.

Segundo as testemunhas ouvidas, a artista era uma pessoa 'tranquila' e 'querida'. Um rapaz com quem a MC tinha envolvimento também foi interrogado.

Símbolos de facções

Com assassinatos ocorrendo desde o ano passado, confira alguns gestos e sinais considerados 'proibidos':

“Paz e Amor” ou “Vitória” (dedos indicador e médio levantados formando “V”)

Este gesto, tradicionalmente associado à paz ou vitória, pode ser interpretado como símbolo do Comando Vermelho (CV).

“Chifrinhos” (dedos mínimo e indicador levantados)

Embora popular no universo do rock, esse gesto é utilizado pelo Bonde do Maluco (BDM).

“Três Dedos” (indicador, médio e anelar levantados)

Frequentemente relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e seus aliados.

“Dois Dedos” (indicador e médio levantados)

Comumente usado em fotos, pode ser associado ao Comando Vermelho (CV).

Artista de MS

Natural de Três Lagoas, chegou a residir por algum tempo em Campo Grande, onde mostrou talento como poetisa e compositora. Apontada como “um dos nomes do freestyle do Centro-Oeste”, tem 12 anos nas rimas e 8 nas batalhas, segundo descreveu o Cenário das Batalhas.

Iniciou a carreira em 2016 e venceu a primeira batalha em que rimou. Esteve envolvida com o movimento The Big Cypher of Campão, em Campo Grande, onde residiu e conquistou vários títulos, entre eles as categorias Sangue e Conhecimento da Liga Breaking, e a Batalha do Conhecimento do MST.

“A artista também é semifinalista estadual e tem seu próprio canal no YouTube e em todas as plataformas digitais, sendo pioneira nas Cyphers femininas em seu estado. La Brysa lançou um EP e vários singles, influenciando a cena hip hop do Mato Grosso, como a Cypher Resistência e Resiliência. Atualmente, a MC residia em Cuiabá e foi semifinalista da Alencastro 9 Anos, sendo recorrente no topo do ranking da maior batalha do estado”, diz o post fixado no Instagram da MC.

Cena em Campo Grande

A produtora cultural Luanna Peralta, que teve o único vagão ativo na Orla Morena, contou à reportagem do Correio do Estado que conheceu La Brysa no antigo Laricas Cultural e a descreveu assim:

“Conheci La Brysa no meu antigo espaço Laricas Cultural! La Brysa foi uma mulher potente, uma MC zica. A vi batalhar várias vezes e ser a única mina no meio de tantos caras. Uma mina que enfrentou o machismo na cena das batalhas e mostrou quem era, deixando muito homem no chinelo! É doloroso ver uma mana tão jovem partindo. É triste, é inconsolável compreender que vivemos nesse mundo! Desejo todo conforto à família e aos amigos”, lamentou Luanna.

Vakinha

Uma vakinha está sendo organizada por amigos para ajudar Jéssica Moraes de Souza Silva, a mãe de La Brysa, a ir até Cuiabá (MT). Transferências em qualquer quantia podem ser feitas pela chave Pix: [email protected].