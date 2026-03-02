Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Desembargador abre mão de supersalário e pede aposentadoria

Djailson de Souza, de 65 anos, teve salário bruto de R$ 147 mil em janeiro e poderia ficar no Tribunal de Justiça de MS por mais 9,5 anos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/03/2026 - 12h32
Menos de cinco meses depois de ser promovido a desembargador, por antiguidade, Djailson de Souza teve seu pedido de aposntadoria voluntária publicado no diário oficial da Justiça nesta segunda-feira (2) e a partir desta terça-feira (3) ele deixa de trabalhar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Filho de lavradores baianos e nascido em Bataguassu, na região da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, Djailson foi empossado no Tribunal de Justiça em 21 de outubro do ano passado. 

Ele completou 65 anos em agosto do ano passado e poderia seguir na magistratura por mais dez anos, já que a aposentadoria compulsória ocorre somente aos 75 anos. Mas, como tem idade e tempo de contribuição (35 anos de magistratura) suficientes, decidiu "pendurar as chuteiras".  

No começo do mês, seu salário bruto ultrapassou os R$ 146 mil, conforme o site da transparência do Tribunal de Justiça. Pelo menos outros 30 desembargadores também já poderiam pedir aposentadoria, mas preferem seguir na ativa por conta dos altos rendimentos.

Em janeiro teve desembargador que recebeu R$ 281,2 mil. Depois de se aposentar, os rendimentos dos aposentaos caem em praticamente 50%. 

Após atuar em cartórios e concluir a graduação em Direito em 1983, Djailson trabalhou como advogado e professor, consolidando sua vocação para a magistratura, onde ingressou em 1990. 

Desde então, atuou Vara da Infância e Juventude de Sete Quedas, na 1ª Vara Cível de Corumbá e na 7ª Vara do Juizado Especial em Campo Grande. Em 2014, assumiu a Vara do Juizado Especial de Trânsito, onde permaneceu até sua promoção a desembargador. 

A aposentadoria precoce confirma sua versão de que não tinha pretensão de atuar no topo do judiciário estadual, já que nunca tentou ser promovido por merecimento. “Eu nunca me candidatei para vir para cá, as coisas aconteceram pela minha dedicação. Comecei de baixo e hoje estou aqui. Me sinto realizado. O trabalho só vale a pena se for digno, sempre penso nas consequências de cada ato meu”, disse Djailson ao ser escolhido. 

E a saída de Djailson deve se a segunda baixa neste começo de 2026 no tribunal que tem 37 desembargadores.  Ary Raghiant Neto, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), anunciou que pretende renunciar ao cargo ainda neste mês. Ele foi nomeado novembro de 2022.

MATO GROSSO DO SUL

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas

99 militares femininas ficam em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil)

02/03/2026 11h30

Cerimônia de incorporação das soldados femininas no CMO

Cerimônia de incorporação das soldados femininas no CMO MARCELO VICTOR

Forças Armadas brasileiras vivem um marco histórico nesta segunda-feira (2).

É a primeira vez, na história, que mulheres integram o serviço militar inicial, como soldados/recrutas, no Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.

Ao todo, 108 soldados femininas integram, nesta segunda-feira (2), o serviço militar inicial das Forças Armadas em Mato Grosso do Sul, sendo 99 em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil).

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO).

Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval (6°DN). Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação.

Cerimônia de incorporação das soldados ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), simultaneamente, em várias cidades do Brasil. Em Campo Grande (MS), a solenidade aconteceu no Comando Militar do Oeste, localizado na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

O evento teve marcha, desfile, revista a tropa, apresentação da tropa e execução do hino nacional, com participação dos familiares das soldados. O deputado federal Beto Pereira (PSDB) e a deputada estadual Gleice Jane (PT) marcaram presença no evento.

Cerimônia de incorporação das soldados femininas no CMOSoldado, Vitória Nogueira, de 18 anos. Foto: Marcelo Victor

Soldado, Vitória Nogueira, de 18 anos, sempre sonhou em ser militar.

"Resolvi servir por causa da escola e por causa do incentivo dos meus pais. Sempre quis servir e daí abriu oportunidade, aí eu me alistei. É muito gratificante. A gente sente muito honrada de poder estar aqui. Eu quero ser um major, um cabo, o mais alto possível. É algo incrível, né? A gente vê as mulheres no topo. A gente vê as mulheres se formando inclusive hoje", contou.

Manicure, Leiliane Cardoso Nogueira dos Anjos, mãe de Vitória, está muito orgulhosa da filha.

"Meu coração está muito muito acelerado, muito feliz, muito contente e admirada da coragem dela, é muito lindo. É muito lindo estar aqui, muito lindo poder sentir isso. Muito honrada", disse, emocionada.

Segundo a tenente Amanda, instrutora das novas soldados, as meninas passarão por uma adaptação da vida civil para a vida militar nos próximos dias.

“Elas vão ter um período pequeno de internato, em que elas vão vivenciar um pouco mais a rotina militar e após isso elas seguem tendo instruções aqui conosco e após isso elas vão ser distribuídas nas diversas organizações militares", explicou.

Cerimônia de incorporação das soldados femininas no CMOCerimônia de incorporação das soldados femininas no CMO. Foto: Marcelo Victor

Até então, apenas homens ingressavam como soldados no serviço militar inicial. A partir de 2026, mulheres também são incorporadas. A diferença é que as mulheres se candidatam voluntariamente e homens obrigatoriamente.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

Antes, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

As voluntárias passaram por diversas fases ao longo de oito meses:

  • Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025)
  • Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025)
  • Designação – resultado (2 de janeiro de 2026)
  • Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026)
  • Resultado final (6 de fevereiro de 2026)
  • Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte. Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

De acordo com o General de Brigada de Exército, Zanon, 1.010 mulheres de 38 organizações militares em 14 cidades brasileiras ingressam nas Forças Armadas como soldados/recrutas.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

  • Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025
  • Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

PRISÃO

Dois são presos por morte de servidor e advogado em Caarapó

Servidor municipal e advogado foram mortos a tiros após confusão no centro da cidade; motivação ainda está sendo apurada

02/03/2026 10h45

Terceiro suspeito de duplo homicídio ainda não foi localizado

Terceiro suspeito de duplo homicídio ainda não foi localizado Reprodução/ Caarapó News

A Polícia Civil prendeu dois dos três suspeitos de envolvimento no duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (1º), em Caarapó. O terceiro apontado como participante do crime segue foragido.

As vítimas são o servidor público municipal Hugo Centurião Enciso, de 49 anos, e o advogado Cássio de Souza Amaral, de 40 anos. Eles foram mortos a tiros em frente a uma residência no Bairro Capitão Vigário.

De acordo com o delegado da Delegacia de Caarapó, Ciro Jales, a equipe foi acionada ainda durante a madrugada para atender a ocorrência e iniciaram diligências com coleta de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

Segundo ele, ainda ao longo do dia, a polícia conseguiu esclarecer quase toda a dinâmica do crime. “Três autores foram identificados e qualificados. Inicialmente estavam foragidos da cidade, mas hoje pela manhã, na cidade de Juti, dois autores foram presos e a arma de fogo utilizada no crime, um revólver, também foi apreendida”, detalhou.

Participaram das diligências equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Caarapó, Fátima do Sul e Dourados, além da inteligência do DOF e da Polícia Militar. O veículo utilizado pelos suspeitos foi localizado e abordado em Juti, onde dois envolvidos foram presos em flagrante. Já o terceiro suspeito ainda não foi localizado.

Confusão anterior

De acordo com o portal Caarapó News, pouco antes do crime, por volta das 2h36, os dois se envolveram em uma briga em frente a uma conveniência na região central da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram troca de agressões, com socos e chutes entre várias pessoas. Hugo estaria no local, mas não aparece de forma nítida nas imagens.

Após a confusão, Cássio e Hugo deixaram o centro e seguiram até a residência de um homem já identificado pela polícia como suspeito de envolvimento no caso. Eles chegaram ao endereço em uma picape, estacionaram nas proximidades e caminharam até o imóvel.

Segundo o registro policial, ao se aproximarem da casa, foram surpreendidos por disparos feitos pelas costas. Hugo morreu no meio da rua. Cássio ainda caiu na varanda do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda apura se a briga anterior foi o fator determinante para a execução ou se há outras circunstâncias envolvidas. “A motivação ainda está sendo desenhada. As oitivas e interrogatórios ao longo do dia trouxeram novas informações que serão melhor esclarecidas no decorrer da investigação”, afirmou.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.

