Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) autorizou a megaoperação "Spotless” de busca e apreensão contra um suposto esquema criminoso na cidade de Terenos. A decisão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, mira 59 alvos, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.
O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência. O secretário de administração também está na lista de alvos do Gaeco, porém não foi confirmada sua prisão.
A Operação Spotless, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), é continuação da operação Vellutus, iniciada em 2024 e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras.
A ordem judicial, expedida em 29 de agosto de 2025, lista 59 alvos entre endereços de empresas e pessoas físicas, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.
As investigações da Operação Velatus e, posteriormente, da Operação Spotless desvendam um sistema em que empresários e servidores públicos operavam em conluio para desviar recursos. A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais. O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.
O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.
A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.
Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.
Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.
A operação de busca e apreensão autorizada pelo TJ/MS mirou diversas empresas do setor de construção e serviços de engenharia, além de seus sócios ou responsáveis. Abaixo estão listadas as empreiteiras e construtoras citadas no mandado:
1. Arnaldo Santiago Ltda.
Responsável Associado: Arnaldo Santiago
Localidade: Campo Grande/MS
2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.
Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva
Localidade: Campo Grande/MS
3. Conect Construções
Responsável Associado: Eduardo Schoier
Localidade: Terenos/MS
4. Tercam Construções Ltda.
Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira
Localidade: Campo Grande/MS
5. Construtora Kurose Ltda.
Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose
Localidade: Terenos/MS
6. Base Construtora e Logística
Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira
Localidade: Terenos/MS
7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.
Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves
Localidade: Terenos/MS
8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.
Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes
Localidade: Terenos/MS
9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.
Responsável Associado: Sandro José Bortoloto
Localidade: Campo Grande/MS
10. Construtora e Empreiteira Real
Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende
Localidade: Terenos/MS
11. D'aço Construção e Logística Ltda.
Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira
Localidade: Terenos/MS
12. Fortes Construtora Ltda.
Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro
Localidade: Campo Grande/MS
13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.
Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
Localidade: Terenos/MS
14. GS Serviços e Construtora Ltda.
Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo
Localidade: Campo Grande/MS
15. Construtora Queiroz Ltda.
Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz
Localidade: Terenos/MS
16. B2 Empreendimentos Ltda.
Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto
Localidade: Campo Grande/MS
17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.
Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira
Localidade: Campo Grande/MS
18. Marsoft Informática, Construções e Serviços
Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro
Localidade: Terenos/MS
19. RS Construções e Serviço Ltda.
Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva
Localidade: Terenos/MS
20. Gomes & Azevedo Ltda.
Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki
Localidade: Campo Grande/MS
A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:
- 1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)
- 2. Arnaldo Santiago (Empresário)
- 3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)
- 4. Eduardo Schoier (Empresário)
- 5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)
- 6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)
- 7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)
- 8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)
- 9. Isaac Cardoso Bisneto
- 10. Leandro Cícero Almeida de Brito
- 11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)
- 12. Orlei Figueiredo Lopes
- 13. Sandro José Bortoloto (Empresário)
- 14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)
- 15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)
- 16. Valdecir Batista Alves
- 17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)
- 18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)
- 19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)
- 20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)
- 21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)
- 22. Felipe Braga Martins (Empresário)
- 23. Fernanda Fidelis de Souza
- 24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)
- 25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)
- 26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)
- 27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)
- 28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)
- 29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)
- 30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)
- 31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)
- 32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)