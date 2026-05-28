Nove meses após inauguração, Vila da Melhor Idade inicia preparação para receber moradores

Reunião com futuros moradores marcou início da etapa de pré-ocupação do Condomínio Vila da Melhor Idade "Marilda Torres de Deus" - Divulgação

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Nove meses depois da inauguração oficial do Condomínio Vila da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus”, a Prefeitura de Campo Grande iniciou na última quarta-feira (27) a preparação das famílias selecionadas para ocupação dos apartamentos. A primeira reunião de Trabalho Social com os 40 futuros moradores foi realizada na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), marcando o início da etapa de pré-ocupação do residencial de locação social.

O encontro ocorreu após meses de espera desde a cerimônia de inauguração realizada em 29 de agosto de 2025, durante as comemorações dos 126 anos de Campo Grande. Na ocasião, a prefeitura promoveu um grande evento festivo no local, com participação de autoridades e sorteio dos futuros moradores, mas o condomínio permaneceu fechado desde então.

Agora, a administração municipal afirma que o objetivo é preparar os idosos para a nova rotina e para a convivência no espaço, que contará com acompanhamento social e serviços de apoio aos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, a etapa é necessária para garantir acolhimento às famílias contempladas.

“Nas reuniões apresentamos toda a equipe que irá acompanhar os moradores, além de orientar e esclarecer dúvidas sobre essa nova fase. Tudo isso é pensado para que esses moradores sejam acolhidos da melhor maneira possível, com dignidade, cuidado e qualidade de vida”, afirmou.

De acordo com a Emha, nas próximas reuniões os moradores irão votar o regimento interno do condomínio e participar do sorteio de designação dos apartamentos. A assistente social Ana Karoline Bruneri explicou que o processo considera as necessidades específicas dos idosos, incluindo prioridade de unidades térreas para pessoas com deficiência.

A chamada Vila dos Idosos foi anunciada inicialmente em 2018, ainda na gestão do então prefeito Marquinhos Trad, com orçamento estimado em R$ 7 milhões. Ao ser concluído, o empreendimento consumiu cerca de R$ 15 milhões, mais que o dobro do previsto inicialmente.

As obras começaram em junho de 2022 e deveriam ser entregues em 24 meses, mas a inauguração ocorreu somente em agosto de 2025, ainda sem ocupação imediata dos imóveis.

O condomínio possui 40 apartamentos de 34 metros quadrados destinados a idosos com mais de 60 anos, renda de até três salários mínimos e sem imóvel próprio. Os moradores pagarão aluguel social de R$ 155 mensais e poderão permanecer nas unidades enquanto atenderem aos critérios estabelecidos pelo município.

O projeto também prevê dez salas comerciais para auxiliar nos custos de manutenção do residencial, com expectativa de arrecadação mensal para o condomínio.

Na seleção realizada no ano passado, 1.144 idosos se inscreveram para disputar as vagas. Destes, 212 foram desclassificados por não atenderem aos critérios do programa. Os 40 contemplados foram definidos por sorteio, que também formou uma lista de suplentes.

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