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CAMPO GRANDE

Nove meses após inauguração, Vila da Melhor Idade inicia preparação para receber moradores

Famílias selecionadas para o residencial participaram da primeira reunião de pré-ocupação e conheceram regras de convivência, serviços de apoio e estrutura do condomínio voltado à população idosa

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

28/05/2026 - 11h15
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Nove meses depois da inauguração oficial do Condomínio Vila da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus”, a Prefeitura de Campo Grande iniciou na última quarta-feira (27) a preparação das famílias selecionadas para ocupação dos apartamentos. A primeira reunião de Trabalho Social com os 40 futuros moradores foi realizada na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), marcando o início da etapa de pré-ocupação do residencial de locação social.

O encontro ocorreu após meses de espera desde a cerimônia de inauguração realizada em 29 de agosto de 2025, durante as comemorações dos 126 anos de Campo Grande. Na ocasião, a prefeitura promoveu um grande evento festivo no local, com participação de autoridades e sorteio dos futuros moradores, mas o condomínio permaneceu fechado desde então.

Agora, a administração municipal afirma que o objetivo é preparar os idosos para a nova rotina e para a convivência no espaço, que contará com acompanhamento social e serviços de apoio aos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, a etapa é necessária para garantir acolhimento às famílias contempladas.

“Nas reuniões apresentamos toda a equipe que irá acompanhar os moradores, além de orientar e esclarecer dúvidas sobre essa nova fase. Tudo isso é pensado para que esses moradores sejam acolhidos da melhor maneira possível, com dignidade, cuidado e qualidade de vida”, afirmou.

De acordo com a Emha, nas próximas reuniões os moradores irão votar o regimento interno do condomínio e participar do sorteio de designação dos apartamentos. A assistente social Ana Karoline Bruneri explicou que o processo considera as necessidades específicas dos idosos, incluindo prioridade de unidades térreas para pessoas com deficiência.

A chamada Vila dos Idosos foi anunciada inicialmente em 2018, ainda na gestão do então prefeito Marquinhos Trad, com orçamento estimado em R$ 7 milhões. Ao ser concluído, o empreendimento consumiu cerca de R$ 15 milhões, mais que o dobro do previsto inicialmente.

As obras começaram em junho de 2022 e deveriam ser entregues em 24 meses, mas a inauguração ocorreu somente em agosto de 2025, ainda sem ocupação imediata dos imóveis.

O condomínio possui 40 apartamentos de 34 metros quadrados destinados a idosos com mais de 60 anos, renda de até três salários mínimos e sem imóvel próprio. Os moradores pagarão aluguel social de R$ 155 mensais e poderão permanecer nas unidades enquanto atenderem aos critérios estabelecidos pelo município.

O projeto também prevê dez salas comerciais para auxiliar nos custos de manutenção do residencial, com expectativa de arrecadação mensal para o condomínio.

Na seleção realizada no ano passado, 1.144 idosos se inscreveram para disputar as vagas. Destes, 212 foram desclassificados por não atenderem aos critérios do programa. Os 40 contemplados foram definidos por sorteio, que também formou uma lista de suplentes.

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Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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COMEMORAÇÃO

Governo cria grupo de trabalho para organizar comemorações dos 50 anos de MS

Comissão reúne representantes de secretarias e fundações estaduais para planejar eventos e iniciativas alusivas ao cinquentenário do Estado

28/05/2026 09h45

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Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado

Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado Divulgação

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O governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (28) a criação do grupo de trabalho especial responsável pela proposição, planejamento e organização das comemorações alusivas aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Entre os integrantes designados está o ex-vereador de Campo Grande Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, que retornou à máquina pública estadual no fim do ano passado.

A composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução “P” Segov nº 559, assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com base no decreto nº 16.760, de abril deste ano.

Athayde aparece como representante titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov). O suplente indicado para a função é Oscar Diego de La Rubia.

Além da Segov, o grupo reúne representantes da Secretaria-Executiva de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Educação (SED), Casa Civil, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fundesporte e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A comissão terá a responsabilidade de elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado, cuja criação completa 50 anos em 2027.

Retorno à máquina pública

Athayde Nery voltou oficialmente à estrutura do governo estadual em dezembro de 2025, quando foi nomeado para o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função considerada estratégica dentro da articulação política do Executivo.

Com longa trajetória na política de Campo Grande, Athayde foi vereador por quatro mandatos e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011. Ao longo da carreira, também ganhou destaque pela atuação em pautas sociais e culturais.

Ele ainda presidiu o PPS em Mato Grosso do Sul, legenda que posteriormente se transformou no Cidadania e atualmente é filiado ao PSDB, partido da base do governador Eduardo Riedel.

Nas eleições municipais mais recentes, Athayde disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, mas não foi eleito. Na ocasião, recebeu 2.272 votos.

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