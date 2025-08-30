Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BRASIL

Desfile do 7 de setembro terá segurança reforçada na Praça dos Três Poderes

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro

Da redação (com informações da Agência Brasil)

30/08/2025 - 20h00
A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, segundo o Governo do Distrito Federal, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento de Bolsonaro e aliados.

Também será instalada, a partir da segunda-feira (1º), a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. O julgamento no STF começará no dia seguinte.

"A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas", informou a SSP-DF.

Para o desfile de 7 de Setembro, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

 

BRASIL

Caminhoneiros terão unidades de saúde móveis em postos nas rodovias

Parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, ação para agilizar filas no SUS será apresentado na próxima quinta-feira (4)

30/08/2025 16h31

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas. GERSON OLIVEIRA

Modelo de unidades móveis de saúde voltadas para caminhoneiros em rodovias -  parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde - será apresentado na próxima quinta-feira (4), com intuito de agilizar o tempo de espera nas filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A apresentação de como funcionarão unidades móveis de saúde será feita pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), instituição sem fins lucrativos que oferece suporte ao Ministério da Saúde na área de atenção primária à saúde.

O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo no fim de maio. Um dos pilares é levar o atendimento primário a locais com grande fluxo de caminhoneiros, como pontos de descanso em rodovias, postos de combustíveis e portos.

Na ocasião do lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a iniciativa é em parceria com o Ministério dos Transportes.

"Vamos instalar unidades móveis em áreas de apoio aos caminhoneiros, integradas ao prontuário eletrônico do SUS", disse.

Justificativa

Na justificativa para a necessidade de atendimento móvel, o documento cita que muitos deles não possuem moradia fixa, "residem em pequenos municípios com baixo grau de desenvolvimento econômico ou habitam periferias de grandes centros urbanos, frequentemente sem condições mínimas de acesso aos serviços de saúde".

"Além disso, a própria natureza da profissão dificulta o comparecimento regular a unidades de saúde, em razão das longas jornadas de trabalho e da rotina itinerante", completa o texto.

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Audiência

A audiência pública promovida pela AgSUS , além de apresentar como funcionará o modelo de atendimento, debaterá propostas (100% virtual via Google Meet) sobre a forma de credenciamento dos prestadores de serviço que vão oferecer o serviço.

A proposta prevê que as unidades sejam devidamente equipadas com materiais, insumos e com equipes assistenciais e de apoio. Podem ser fornecedores empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

Interessados devem solicitar inscrição e o link de acesso e enviar perguntas e contribuições até as 18h da próxima quarta-feira (3) pelo e-mail: [email protected].

 

INTERIOR

Homem de 37 anos é preso após atear fogo em 'namorada' de 14 em MS

Indivíduo estaria em um relacionamento amoroso com a adolescente de 14 anos, e morando juntos na mesma casa, há cerca de três meses

30/08/2025 16h06

Compartilhar
Menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na UPA de Dourados e ser transferida para entubação na Santa Casa de Campo Grande

Menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na UPA de Dourados e ser transferida para entubação na Santa Casa de Campo Grande Reprodução/PCMS e Dourados News

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, um homem de 37 anos foi preso após a família de sua "namorada" de apenas 14 anos denunciá-lo por jogar álcool e atear fogo no corpo da adolescente. 

Esse crime foi registrado na bairro Jardim Itália, no município de Dourados, ainda na tarde de quarta-feira (28), enquanto a prisão do indivíduo acusado aconteceu na tarde de ontem (29). 

Conforme a Polícia Civil em nota, após atear fogo no corpo da adolescente, o homem de 37 anos(identificado pelas iniciais W.A.P) teria fugido para o município de Maracaju, longe aproximadamente 90 km do local do crime. 

Com a ação violenta, a menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, apontando já nesse atendimento inicial que o homem de 37 anos seria o responsável pelo crime.

Feminicídio tentado

Devido ao grau das queimaduras, a menina precisou deixar a UPA de Dourados, transferida para a Santa Casa de Campo Grande onde permaneceu entubada até ontem (29). 

Esse caso foi apresentado por agentes policiais militares na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Dourados, como feminicídio na forma tentada, uma vez que supostamente esse homem de 37 anos seria namorado da adolescente de 14.  

Localizado em Maracaju graças aos trabalhos da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da Seção de Investigação Geral (SIG) do município, o homem inicialmente negou o ocorrido. 

Levado até a unidade de polícia, o homem foi ouvido e afirmou em primeiro momento que tudo não passou de um "acidente". 

Aos 37 anos, conforme apurado pelo portal local Dourados News, o homem estaria em um relacionamento amoroso com a adolescente de 14 anos, e morando juntos na mesma casa, há cerca de três meses.

O acusado pelo feminicídio tentado contra uma adolescente de 14 anos foi intimado na manhã de hoje (30), onde por decisão judicial teve de colocar a tornozeleira de monitoramento eletrônico. 

 

