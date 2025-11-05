Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Detento finge estar doente, furta hospital, foge e agride idosos em assalto

Preso em regime semiaberto fugiu durante atendimento médico e invadiu casa de idosos para roubar R$ 11 mil e sustentar vício em drogas

Mariana Piell

Mariana Piell

05/11/2025 - 15h30
Policiais civis de Dourados cumpriram, na última terça-feira (4), um mandado de prisão preventiva de um homem de 32 anos, apontado como autor de um furto a um hospital e um roubo a uma residência ocorridos na cidade de Dourados.

Os crimes, ocorridos entre 23 e 25 de setembro, foram cometidos após o acusado, que cumpria o regime semiaberto por condenações relacionadas a crimes patrimoniais, pedir atendimento médico no Hospital da Vida.

No dia 23, ao ser atendido no hospital, ele entrou sem autorização em uma área reservada à equipe médica e furtou um notebook e roupas de um dos médicos. Ele fugiu do local sem que a equipe percebesse e não voltou mais prosseguir com o cumprimento de pena.

No dia 25, o detento invadiu a residência de um casal de idosos de 89 e 81 anos localizada no Jardim Flórida para roubar um aparelho celular e cerca de 11 mil reais em espécie. As vítimas foram agredidas durante o assalto e tiveram que ser encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico devido à gravidade das lesões.

Os policiais do SIG/NRI conseguiram confirmar que o detento foi o autor de ambos os crimes e expediram um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

O criminoso foi recapturado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados para dar prosseguimento ao seu cumprimento de pena.

Com o deferimento da medida e expedição do respectivo mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã de ontem, o suspeito confessou a autoria dos dois crimes durante interrogatório policial, afirmando que havia cometido os delitos para sustentar seu vício em drogas.

2025/2026

Piracema começa nesta quarta-feira em rios de Mato Grosso do Sul

Pesca está proibida até 28 de fevereiro de 2026

05/11/2025 13h00

Polícia Militar Ambiental (PMA) fiscalizando rios

Polícia Militar Ambiental (PMA) fiscalizando rios ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Piracema inicia nesta quarta-feira (5) em rios de Mato Grosso do Sul. O último dia de pesca foi nesta terça-feira (4).

Com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Operação Piracema, da Polícia Militar Ambiental (PMA), fiscalizará rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

CRIME

Pescar durante a piracema é crime ambiental inafiançável. Portanto, quem desrespeitar a regra será autuado, multado, conduzido até uma Delegacia de Polícia e responder por processo administrativo e criminal. Além disso, pescados, barcos e apetrechos serão apreendidos.

Quem for flagrado praticando pesca predatória, durante o período de defeso, está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das seguintes penalidades:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

CURIOSIDADE: RIOS DE MS

Mato Grosso do Sul possui dezenas de rios espalhados em seu território. Confira:

  • Rio Abobral
  • Córrego Alegre
  • Rio Amambaí
  • Rio Amanguijá
  • Rio Anhanduí-Guaçu
  • Rio Apa
  • Rio Aporé
  • Rio Aquidauana
  • Rio Branco
  • Rio Caracol
  • Rio Combate
  • Rio Correntes
  • Rio Coxim
  • Ribeirão Dois Córregos
  • Córrego Estrelinha
  • Córrego Fundo
  • Córrego das Furnas
  • Rio Guaçu
  • Rio Iguatemi
  • Córrego Ita
  • Córrego Itaquiraí
  • Ribeirão Lontra
  • Rio Maracaí
  • Rio Miranda
  • Córrego da Moeda
  • Rio Negro
  • Rio Novo
  • Arroio do Ouro
  • Ribeirão do Palmito
  • Rio Paraguai
  • Rio Paraná
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo
  • Ribeirão Pau Vermelho
  • Rio do Peixe
  • Rio Perdido
  • Rio Pirajuí
  • Rio Piripucu
  • Córrego Progresso
  • Rio Pântano
  • Rio Quitéro
  • Córrego Santo Ilíada
  • Rio São Lourenço
  • Ribeirão São Mateus
  • Rio Sucuriu
  • Rio Taquari
  • Rio Taquiri
  • Rio Tarunã
  • Rio Tererê
  • Córrego Tuma
  • Rio Verde
  • Rio Salobra
  • Rio Dourados
  • Rio Brilhante

"CG SEGURA"

Discreta, campanha educativa dos novos radares acaba dia 18 de novembro

Diferente das faixas anteriormente penduradas para avisar sobre trocas de equipamentos entre 2018 e 2019, novas placas aparecem bem mais "tímidas" pela Capital

05/11/2025 12h59

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m²

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m² Marcelo Victor/Correio do Estado

Discreta em relação à última "força-tarefa" para conscientização dos moradores sobre a instalação de novos aparelhos registradores de infrações, a atual campanha em fase educativa sobre os novos radares já está em curso e deve durar até o próximo dia 18. 

Em outras palavras, segundo previsão repassada pelo Executivo Municipal da Cidade Morena, os novos radares do "Consórcio CG Segura" devem começar a multar já no dia 19. 

Entretanto, diferente das faixas que foram anteriormente penduradas para avisar sobre as trocas de radares que aconteceram entre 2018 e 2019, que cortavam as vias com o anúncio acima dos carros para despistar os ares que suspeitavam de uma "indústria da multa", as novas sinalizações aparecem bem mais "tímidas" pela Capital. 

Logo abaixo é possível notar um comparativo que escancara a diferença entre as "fases educativas", com o registro à esquerda feito na manhã desta quarta-feira (05) pelo repórter fotográfico Marcelo Victor, de uma placa que possui menos de 1x1 metro quadrado, ao lado da sinalização colocada na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão, em julho de 2019. 

 

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m² Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Antes disso, por exemplo, até mesmo os três radares que foram instalados em dezembro de 2018 também tiveram o dito período em "caráter educativo", quando instalados equipamentos de fiscalização eletrônica nas ruas Manoel da Costa Lima, na altura do número 1.404, em ambos os sentidos da pista e na avenida Gury Marques, próximo a rua Taboão da Serra, sentido bairro-centro.

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares

Novos radares

Aos poucos a Cidade Morena volta a ser recoberta" pelos equipamentos registradores de infrações, após uma longa e pouco clara "novela" na Capital, que começou com o fim do contrato antigo sem uma nova licitação pronta; passou pelo questionamento da continuidade do serviço e legalidade das multas aplicadas no período, e termina com esses novos fiscalizadores voltando aos mesmos pontos em que os antigos costumavam multar o campo-grandense.

Importante destacar que os radares estão desligados em Campo Grande desde o dia 1° de setembro, como confirmado pela Agência  Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. Porém, a assinatura do contrato com o dito consórcio data de 22 do mês passado, a partir de quando as empresas integrantes poderiam começar a troca dos radares da Capital. 

Batizado de "Consórcio CG Segura", o grupo em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação

Apesar da vigência estipulada em 24 meses, há a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande. 

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Com isso, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões mensais.

Equipamentos testados

Em resposta ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esclareceu que os equipamentos de monitoramento já foram devidamente aferidos pelo órgão competente.

Em 06 de agosto deste ano foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena. 

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

 

 

