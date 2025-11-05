Detento finge estar doente, furta hospital, foge e agride idosos em assalto

"CG SEGURA"

Diferente das faixas anteriormente penduradas para avisar sobre trocas de equipamentos entre 2018 e 2019, novas placas aparecem bem mais "tímidas" pela Capital

Enquanto faixas das trocas entre 2018 e 2019 cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, novas placas possuem menos 1x1 m² Marcelo Victor/Correio do Estado

Discreta em relação à última "força-tarefa" para conscientização dos moradores sobre a instalação de novos aparelhos registradores de infrações, a atual campanha em fase educativa sobre os novos radares já está em curso e deve durar até o próximo dia 18.

Em outras palavras, segundo previsão repassada pelo Executivo Municipal da Cidade Morena, os novos radares do "Consórcio CG Segura" devem começar a multar já no dia 19.

Entretanto, diferente das faixas que foram anteriormente penduradas para avisar sobre as trocas de radares que aconteceram entre 2018 e 2019, que cortavam as vias com o anúncio acima dos carros para despistar os ares que suspeitavam de uma "indústria da multa", as novas sinalizações aparecem bem mais "tímidas" pela Capital.

Logo abaixo é possível notar um comparativo que escancara a diferença entre as "fases educativas", com o registro à esquerda feito na manhã desta quarta-feira (05) pelo repórter fotográfico Marcelo Victor, de uma placa que possui menos de 1x1 metro quadrado, ao lado da sinalização colocada na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão, em julho de 2019.

Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Antes disso, por exemplo, até mesmo os três radares que foram instalados em dezembro de 2018 também tiveram o dito período em "caráter educativo", quando instalados equipamentos de fiscalização eletrônica nas ruas Manoel da Costa Lima, na altura do número 1.404, em ambos os sentidos da pista e na avenida Gury Marques, próximo a rua Taboão da Serra, sentido bairro-centro.

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares.

Novos radares

Aos poucos a Cidade Morena volta a ser recoberta" pelos equipamentos registradores de infrações, após uma longa e pouco clara "novela" na Capital, que começou com o fim do contrato antigo sem uma nova licitação pronta; passou pelo questionamento da continuidade do serviço e legalidade das multas aplicadas no período, e termina com esses novos fiscalizadores voltando aos mesmos pontos em que os antigos costumavam multar o campo-grandense.

Importante destacar que os radares estão desligados em Campo Grande desde o dia 1° de setembro, como confirmado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. Porém, a assinatura do contrato com o dito consórcio data de 22 do mês passado, a partir de quando as empresas integrantes poderiam começar a troca dos radares da Capital.

Batizado de "Consórcio CG Segura", o grupo em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas:

Serget Mobilidade Viária,

Mobilis Tecnologia,

Meng Engenharia Comércio e Indústria e

Energy Tecnologia de Automação

Apesar da vigência estipulada em 24 meses, há a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande.

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.

Com isso, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões mensais.

Equipamentos testados

Em resposta ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esclareceu que os equipamentos de monitoramento já foram devidamente aferidos pelo órgão competente.

Em 06 de agosto deste ano foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena.

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena.

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida.

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida.

