Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Tia de traficante pediu ao ex-diretor da Agepen para não transferir sobrinho

Investigação da Gaeco aponta atuação de servidores públicos e favorecimento ilícito dentro do sistema penitenciário de MS

João Pedro Flores

14/11/2025 - 18h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma investigação conduzida pelo Grupo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que Kleyton de Souza Silva, condenado por chefiar uma organização criminosa, teria desfrutado de diversas regalias incompatíveis com seu perfil de alta periculosidade, entre elas a permanência prolongada em unidades de segurança média e o uso recorrente de aparelhos celulares dentro dos presídios.

Segundo o relatório, as facilidades seriam fruto de um esquema de corrupção envolvendo policiais penais e da influência exercida pela tia do detento, Ivanir Fernanda dos Santos Nunes Rodrigues, identificada na agenda de contatos de Kleyton como “Tia Fernanda”. 

Conversa entre Klayton e sua tia Fernanda revelam que tramavam um pedido ao ex-diretor da Agepen, para evitar que Franscisco, chefe de transferências de Campo Grande, mudasse o detento para outro local
Conversa entre Klayton e sua tia Fernanda revelam que tramavam um pedido ao ex-diretor da Agepen

Mensagens extraídas de um dos celulares apreendidos apontam que Ivanir Fernanda teria agido para assegurar que o sobrinho cumprisse toda a pena na cidade de Aquidauana. Além disso, intercedeu para transferir um inimigo do detento para unidades de segurança máxima, como a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, a chamada “Supermáxima”.

De acordo com a investigação, apesar de sucessivas faltas disciplinares, incluindo a apreensão de celulares, Kleyton permaneceu em unidades de segurança média, evitando ser enviado a presídios de maior rigor, onde o controle sobre a entrada de ilícitos é mais rígido.

Influência em decisões internas da AGEPEN

Os diálogos analisados revelam que a tia do detento teria trânsito privilegiado dentro da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), chegando a manter contato direto com Aud de Oliveira Chaves, então diretor-presidente do órgão público.

Em uma das conversas, Kleyton questiona Ivanir sobre um servidor de prenome Francisco, que seria, segundo os autos, chefe do setor de transferências em Campo Grande. O detento demonstra temor de que Francisco determinasse sua transferência para unidades mais rígidas, o que o deixaria “fora do ar”, em referência à perda de acesso a celulares.

Nas mensagens, a tia de Kleyton afirma que ele não deveria se preocupar, pois seria um “interno sob curatela do Sr. Audi”, exonerado do cargo em fevereiro de 2023. Capturas de tela anexadas ao processo mostram conversas entre Ivanir e o ex-gestor.

Mensagem de Ivanir Fernanda para o ex-diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves

 

Celulares dentro do presídio

Kleyton não só utilizava um aparelho celular dentro da unidade prisional, como também possuía um segundo aparelho reserva, obtido graças à cooptação de um policial penal ainda não identificado.

Segundo o processo, a companheira do detento, identificada como Lana da Silva Gonçalves, providenciava celulares, chips e acessórios, enquanto a entrada dos objetos no presídio era facilitada por servidores públicos. 

Iphone 11 recebido por Kleyton dentro do presídio, intermediado por um agente penitenciário
Iphone 11 recebido por Kleyton dentro do presídio, intermediado por um agente penitenciário

Mesmo após a apreensão de um Motorola Moto E40 em 15 de julho de 2022, Kleyton voltou a utilizar outro aparelho, tratando-se de um Iphone 11, evidenciando a continuidade do acesso ilícito a meios de comunicação.

Transferências de presídios

A trajetória carcerária de Kleyton também chamou atenção dos investigadores. Após ser transferido em junho de 2024 para a Gameleira II, unidade de maior controle disciplinar, o detento permaneceu apenas 27 dias no local.

O próprio detento expressou, nos diálogos, que não aceitava ser transferido para presídio de segurança máxima, demonstrando preferência por unidades de segurança média, onde supostamente possuía “rede de influência”. A rápida saída da Gameleira II teria reforçado essa estratégia.

Diante de suas preferências, no dia 18 de julho de 2024, foi transferido para a Unidade Penal Ricardo Brandão, em Ponta Porã. A escolha por este presídio de segurança média não foi aleatória. Trata-se do local onde reside e atua profissionalmente a tia Ivanir Fernanda, figura central na manutenção de seus privilégios no cárcere e articuladora direta de suas demandas junto a servidores públicos.

Trata-se de mais um indicativo de que sua transferência foi cuidadosamente planejada para recolocá-lo em ambiente onde dispõe de proteção e liberdade suficientes para seguir à frente da organização criminosa que liderava, com o mínimo de interferência do Estado.

A mudança repentina é citada pela investigação como indício de manipulação da execução penal.

Assine o Correio do Estado

Novembro Roxo

HRMS promove ações de conscientização sobre cuidados com bebês prematuros

O Dia Nacional da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro

14/11/2025 17h30

Compartilhar
Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas da gestação

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas da gestação Divulgação/SES

Continue Lendo...

No mês dedicado também à Conscientização sobre a Prematuridade, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) insere na sua programação uma série de atividades voltadas a profissionais, famílias e à comunidade. 

O Hospital é referência em gestação de alto risco e atendimento neonatal e promove a campanha Novembro Roxo que, neste ano, tem como tema mundial “Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes”. 

A mensagem mostra que é importante oferecer aos bebês que nascem antes do tempo um cuidado especializado, humanizado e contínuo, desde as primeiras horas após o nascimento até o acompanhamento necessário nos primeiros anos de vida. 

Para Bianca Stavis Conte, a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do HRMS, grande parte dos casos de parto prematuro poderia ter sido evitado se houvesse um pré-natal de qualidade e acompanhamento adequado da gestação. 

“Muitas causas da prematuridade estão ligadas a fatores que podem ser identificados precocemente. Um pré-natal bem feito permite detectar riscos, orientar a gestante e intervir a tempo. Além disso, hábitos saudáveis e o controle de doenças como hipertensão e diabetes gestacional fazem toda a diferença”, explica a médica. 

Durante todo o mês de novembro, o hospital está realizando atividades educativas e ações de acolhimento às famílias, trazendo a conscientização sobre o cuidado com o recém-nascido prematuro. 

Na última semana, as mães participaram de uma atividade especial conduzida pela equipe de Terapia Ocupacional, com apoio da Psicologia e da Educação Física, durante as atividades do Grupo de Conscientização Corporal e Relaxamento. 

A enfermeira Ana Carolina Oliveira, coordenadora das ações do Novembro Roxo no HRMS, afirma que a campanha diz respeito, também, à celebração da vida e da valorização do trabalho das equipes multiprofissionais. 

“Cada bebê que sobrevive à prematuridade é uma vitória que envolve uma equipe multiprofissional e, principalmente, a família. O Novembro Roxo nos lembra da importância do cuidado integral, do acolhimento e do afeto como parte da recuperação”, ressalta. 

O ponto alto da campanha será no dia 26 de novembro, a partir das 9 horas, com um reencontro dos bebês prematuros que estiveram internados no HRMS e suas famílias e o encerramento do Novembro Roxo acontece entre os dias 3 e 5 de dezembro, com o Curso de Sensibilização do Método Canguru. 

Além de ser referência na assistência aos recém-nascidos prematuros, o Hospital Regional também é credenciado como Hospital Amigo da Criança (IHAC), um título concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que promovem o aleitamento materno e o vínculo entre mãe e bebê desde o nascimento. 

Dia da Prematuridade

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação, quando o bebê está completamente formado e pronto para nascer. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a prematuridade é a principal causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos. 

O Dia da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro. Neste ano, foi sancionada a Lei nº 15.198/2025, que institui, oficialmente, o Dia Nacional da Prematuridade, a Semana da Prematuridade e o Novembro Roxo em todo o território nacional. 


 

Cidades

Cão farejador da polícia K9 dá prejuízo de R$ 562 mil ao tráfico

Treinado para localizar drogas e armas, o cachorro trabalhou na Operação NARKÉ, que fiscalizou transportadoras

14/11/2025 17h15

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Durante fiscalização em transportadoras, o cachorro de detecção K9-Colt localizou entorpecentes em uma encomenda, causando um prejuízo de R$ 562.940,00 ao crime.

A ação, que faz parte da Operação NARKÉ, ocorreu nesta sexta-feira (14). O cachorro auxiliou a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) durante o “pente-fino” nas transportadoras.

O animal verificou os objetos e indicou a presença de ilícitos em um dos pacotes enviados de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Cabe ressaltar que o cachorro é treinado para localizar tanto entorpecentes quanto armas.

Ao verificarem o pacote, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma caixa de som, oito porções de haxixe, que somam 8,042 kg.

O material foi apreendido e encaminhado à Denar, que seguirá com a investigação para identificar e levar à Justiça os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 2 dias

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 1 dia

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 20 horas

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?