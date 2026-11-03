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Detran-MS demite servidor envolvido em esquema do 4º eixo

Abner Aguiar Fabre ocupava o cargo de assistente de atividades de trânsito e é acusado de integrar a quadrilha que falsificava documentos de carretas

João Pedro Flores

03/11/2026 - 10h30
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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) demitiu o servidor Abner Aguiar Fabre, após acolher o relatório final da comissão processante, conforme julgamento constante do Processo Administrativo Disciplinar, bem como a decisão da reunião ordinária do Conselho de Administração do Detran/MS.

Abner exercia a função de assistente de atividades de Trânsito, no Detran de Miranda, e é acusado de integrar a quadrilha do 4º eixo, esquema de fraude que inseria dados falsos, sobre a capacidade de carga delclarada e o peso bruto do veículo, no sistema do departamento, para que os caminhões pudessem ser liberados sem passar por vistoria técnica obrigatória.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado, ele violou os deveres funcionais previstos na Lei Estadual nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso do Sul.

As violações citadas na publicação são: 

  • Inciso XII: descumprimento da obrigação de estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções.
  • Inciso XIII: deixar de proceder na vida pública e privada na forma que dignifique o cargo ou a função que exerce
  • Inciso VIII: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro em detrimento da função pública.
  • Inciso XIV: receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições
  • Inciso VII: lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual.
  • Inciso IX: receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas.

A demissão foi assinada pelo diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Espíndola Trindade, no dia 29 de outubro. 

Denúncia aceita pela Justiça

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou três ex-servidores pela inserção de dados falsos em sistema de informações do Detran/MS, são eles: Abner Aguiar Fabre, Bedson Rodrigues Machado e Genis Garcia Barbosa.

Além deles, os despachantes David Cloky Hoffmam Chita e Leandro César de Matos Sória também foram denunciados.

A 1ª Vara Criminal de Campo Grande aceitou denúncia do MPMS contra os cinco acusados em setembro.

Recebo a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual às fls. 1/7, porquanto preenchidos os requisitos legais (art. 41 do CPP) e por não vislumbrar hipótese para sua rejeição liminar (indícios de autoria e materialidade fulcrados no documentos da corregedoria do Detran/MS… havendo, desta forma, justa causa para a sua regular tramitação”.

O MPMS pede a condenação por associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Esquema

Os acusados foram denunciados por alterar ilegalmente o  banco de dados para incluir um 4º eixo inexistente em 49 veículos.

O esquema da fraude visava aumentar a capacidade de carga declarada e o peso bruto total das carretas sem passar pelas vistorias técnicas obrigatórias, o que burlava a fiscalização de trânsito no Estado.

Os servidores públicos lançavam vistorias falsas como se fossem aprovadas, enquanto os despachantes emitiam guias paralelas no sistema, como pedidos de transferência de estado ou segunda via de documentos, para liberar o cadastro sem alertar os órgãos de controle. 

A partir dessas alterações fraudulentas, o Detran-MS emitia certificados e documentos de licenciamento com dados falsos para que as carretas pudessem circular livremente

RECURSOS FEDERAIS

União autoriza repasse de R$ 204 mil para Campo Grande após temporal

Portaria publicada nesta terça-feira (3) prevê recursos para ações de Defesa Civil

03/11/2026 09h15

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Governo Federal autorizou mais R$ 204 mil para ações de Defesa Civil em Campo Grande após danos provocados por temporal

Governo Federal autorizou mais R$ 204 mil para ações de Defesa Civil em Campo Grande após danos provocados por temporal Marcelo Victor

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O Governo Federal autorizou um novo repasse de R$ 204.680,00 para Campo Grande, destinado à execução de ações de resposta a desastres. A medida consta na Portaria n° 3.719, publicada nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O recurso será destinado à Prefeitura de Campo Grande para a realização de ações de Proteção e Defesa Civil, conforme solicitação registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

De acordo com a publicação, o valor será transferido em parcela única, por meio de transferência legal, e deverá ser utilizado exclusivamente nas ações previstas no pedido apresentado pelo município.

A portaria também estabelece prazo de 180 dias, contados a partir da publicação, para a execução das medidas. Após o encerramento desse período, ou do último pagamento realizado antecipadamente, a administração municipal terá até 30 dias para apresentar a prestação de contas final.

Apesar da autorização, a publicação não confirma que o dinheiro já tenha sido efetivamente depositado nos cofres municipais, tampouco informa se houve início da execução das ações previstas.

Outros repasses

Este é o terceiro repasse autorizado pelo Governo Federal para Campo Grande nas últimas semanas, após os estragos provocados pelo temporal que atingiu a Capital em setembro.  

O primeiro, no valor de R$ 496.456,89, foi autorizado pela Portaria nº 3.565, publicada em 19 de outubro, para atender ações emergenciais de resposta e Defesa Civil relacionadas aos danos causados pelas fortes chuvas.

Já o segundo repasse, de R$ 759.500,00, foi autorizado em 26 de outubro e destinado a medidas de assistência às famílias atingidas, incluindo a aquisição de materiais como telhas e kits de fixação para reparos em imóveis danificados.

Com a nova autorização publicada nesta terça-feira, os recursos federais destinados ao município por meio das três medidas ultrapassam R$ 1,3 milhão.

Entretando, os valores correspondem a autorizações de repasse, o que não significa, necessariamente, que todos os recursos já tenham sido transferidos ou utilizados pela Prefeitura.

A nova portaria, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, determina ainda que a aplicação dos recursos fique restrita às finalidades autorizadas, com posterior prestação de contas à União.

    

BALANÇO

Chuva de 76 milímetros e ventos de 109 km/h deixam estragos no sul de MS

Houve transbordamento de rios, destelhamento de casas e comércios, queda de árvores e apagão na rede de energia e telefonia

03/11/2026 08h54

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Árvores caídas pela rua após o temporal

Árvores caídas pela rua após o temporal Foto: Portal de Notícias Cenário MS

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Feriado Finados foi de temporais na região Sul de Mato Grosso do Sul.

A tempestade veio acompanha de chuvas, ventos, raios, relâmpagos, trovoadas e granizo.

O temporal ocorreu na tarde e noite desta segunda-feira (2), após calor intenso em todas as regiões do Estado, com termômetros variando entre 30°C e 36°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As pancadas foram suficientes para amenizar o calorão que fez durante o dia, melhorar a qualidade de respiração e aumentar a umidade relativa do ar.

Confira os acumulados:

Árvores caídas pela rua após o temporal

Confira as rajadas de vento:

Árvores caídas pela rua após o temporal

Conforme apurado pela reportagem, o temporal causou diversos estragos na cidade, como transbordamento de rios, destelhamento de casas e comércios, queda de árvores, alagamento de ruas e avenidas, queda de energia, desabrigo de famílias, queda de postes de luz, abertura de buracos nas ruas, apagões na rede de internet e telefonia, queda de portões e muros, entre outros.

Segundo o Portal Cenário MS, em Santa Rita do Pardo, a força dos ventos arrancou o forro de um posto de combustíveis, destruiu a estrutura de um ponto de ônibus e quebrou portas de vidro.

No Dia de Finados, o acesso ao cemitério da cidade amanheceu bloqueado por cerca de oito eucaliptos derrubados sobre a estrada.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o rio Ivinhema chegou a transbordar entre Angélica e Ivinhema.

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