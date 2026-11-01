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Reflexão e Filosofia

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

Pensamento resistiu por quase dois milênios.

João V. Valença

01/11/2026 - 07h15
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Atribuída a Sêneca, uma das figuras centrais do estoicismo, uma frase ganhou nova circulação e mexe com quem posterga constantemente os próprios planos de vida. Na visão do pensador romano, nada é mais precioso do que o tempo, e aguardar o instante ideal para começar a viver é uma ilusão perigosa.

Em sua concepção, o valor de uma existência não está no número de anos acumulados, e sim no uso que se faz de cada dia. É por colocar em xeque essa tendência de adiar indefinidamente o ato de viver que o pensamento resistiu por quase dois milênios.

O hábito de empurrar a vida para depois

Adiar a própria existência é um comportamento antigo, mas a rotina moderna deu a ele força redobrada. Há quem construa narrativas inteiras sobre quando a vida "de verdade" vai começar: após a próxima promoção, quando a dívida for paga, assim que os problemas se resolverem ou quando surgir o momento perfeito.

Esse padrão aparece no dia a dia: relacionamentos ficam em segundo plano enquanto o trabalho ocupa todo o espaço, e sonhos são empurrados para um horizonte que nunca se aproxima.

A pressa constante convive, de forma contraditória, com uma espécie de paralisia — tanta energia é gasta projetando um amanhã distante que o momento presente escapa sem ser notado.

Por que o ensinamento segue atual

Nada no pensamento estoico sugere irresponsabilidade ou descaso com o futuro. A lógica proposta é outra: entender que o amanhã nasce das escolhas feitas hoje é o que torna o presente indispensável, e não um mero degrau descartável rumo a outra coisa.

Nessa visão, cada jornada comum passa a valer como uma existência completa em miniatura, com peso e urgência próprios. Telas que disputam atenção o tempo todo, cobrança por produtividade sem pausa e a ilusão de que sempre sobrará tempo tornaram esse alerta de mais de dois mil anos especialmente útil agora.

Uma ideia que atravessou o cristianismo e a filosofia moderna

O legado do estoicismo não ficou restrito à Roma antiga nem à Grécia, onde Zenão de Cítio deu os primeiros passos da escola. Esse modo de pensar influenciou o cristianismo e filósofos modernos, o que ajuda a explicar por que frases como a de Sêneca ainda circulam com tanta força.

Quando se aceita que cada dia comum já é, por si só, uma vida inteira. A prioridade muda de lugar: o que se faz agora passa a valer por si mesmo, sem depender de um resultado posterior que talvez nunca compense a espera.

Quando o estoicismo não é "apenas aceitar" a situação

Um equívoco comum sobre o estoicismo é interpretá-lo como resignação ou conformismo passivo diante da injustiça e da dificuldade. Mas os filósofos estoicos deixaram claro que não estavam propondo inação.

A proposta não é aceitar o mundo como ele é e deixar de tentar mudá-lo, mas evitar o desperdício de energia com reclamações sobre o que não pode ser controlado neste exato instante.

Reconhecer a realidade — o mundo não é como se deseja — não torna ninguém passivo em relação à vida. Epiteto ensinava que o trabalho duro deve recair sobre aquilo que pode ser controlado: ações, postura e compromisso moral.

A aceitação do incontrolável é apenas a condição para concentrar os esforços no que realmente importa: aquilo que pode ser mudado agora.

Reflexão

Joaquim Nabuco: "O verdadeiro patriotismo concilia a pátria com a humanidade"

Nabuco fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão em 1880.

01/11/2026 10h22

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Joaquim Nabuco escreveu: "O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade." Escritor, diplomata e abolicionista, ele marcou a política brasileira do século XIX. Hoje repetida em debates sobre cidadania e ética, a frase aparece em obras e discursos ligados à campanha contra a escravidão.

A frase é retomada quando a discussão pública esbarra nos limites entre orgulho nacional e respeito à dignidade humana. Para Nabuco, amar o próprio país não significava desprezar outros povos nem fechar-se ao mundo.

Da infância no Engenho à tribuna parlamentar

Nascido em Recife em 1849, Nabuco cresceu numa família tradicional e politicamente influente do Império. Ainda criança, foi criado pela madrinha no Engenho Massangana, onde testemunhou de perto a rotina da escravidão — experiência apontada como origem de sua rejeição ao sistema escravista.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais em Recife, construiu uma base intelectual voltada ao direito e à justiça. Elegeu-se deputado geral por Pernambuco e usou a tribuna da Câmara como principal espaço de denúncia contra o regime servil no país.

A construção do movimento abolicionista

Nabuco fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão em 1880 para organizar a militância interna e levar ao cenário internacional a pressão pelo fim da escravidão. A instituição se tornou um dos pilares da articulação da causa abolicionista no Império.

Em 1883, publicou "O Abolicionismo", obra em que defendia que a escravidão não feria apenas os negros escravizados, mas corrompia toda a estrutura social, econômica e política do Brasil. O livro consolidou Nabuco como principal voz intelectual do movimento.

O caminho até a Lei Áurea

Nabuco se aproximou da Coroa e apoiou a Princesa Isabel na causa abolicionista. Esse esforço conjunto culminou na assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil.

Além de lutar pela abolição, Nabuco atuou como diplomata e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Sua frase sobre patriotismo e humanidade sintetiza uma visão que recusava o nacionalismo fechado em nome de valores éticos universais.

Tendência

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

O novo padrão aposta em um visual natural e acolhedor.

01/11/2026 09h48

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Foto: Gustavo Fring/Pexels

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A árvore de Natal tradicional, repleta de bolas metalizadas e luzes frias, perdeu espaço em 2026. O novo padrão aposta em um visual natural e acolhedor, usando madeira, fibras, tecidos e iluminação quente — sem necessidade de descartar a árvore artificial guardada em casa. A mudança reflete uma preferência por menos enfeites, mais textura e composições menos uniformes.

A proposta integra a árvore ao restante da sala para criar um ambiente moderno e confortável sem investimento extra em decoração.

Materiais naturais que transformam a árvore

Os enfeites mais utilizados na nova tendência combinam simplicidade e autenticidade. Estrelas de madeira entalhada, pingentes de rattan ou juta, fitas de linho e algodão, pinhas secas e laços de tecido formam a base dessa estética. Cordões de luz em tom quente completam o efeito, substituindo o brilho intenso anterior.

Rodelas de laranja desidratada estão entre as peças mais fáceis de produzir em casa. Corte fatias finas e deixe-as secar em forno baixo por algumas horas. Vire-as ocasionalmente, até que percam toda a umidade, e em seguida, passe uma fita de juta ou barbante pelo centro e pendure-as nos galhos.

Esse tipo de enfeite artesanal reforça o clima natural que define a tendência.

Passo a passo para renovar sua árvore artificial

Comece recuperando o volume dos galhos, achatados depois de meses com a árvore guardada. Abra e ajuste cada galho individualmente antes de qualquer enfeite. Instale as luzes primeiro, começando pela parte interna e seguindo até as pontas, espalhando a iluminação uniformemente pelos galhos.

Misture peças que já possui com itens de madeira, laços de tecido e luzes quentes, priorizando a variedade de texturas. Use menos enfeites e deixe alguns galhos livres para que a estrutura pareça mais leve e espaçada. O verde da folhagem artificial deve predominar, com os elementos naturais distribuídos para criar equilíbrio visual.

Lembre-se de que o resultado final depende do estado da folhagem: árvores com galhos danificados exigem uma decoração mais cuidadosa.

Cores que funcionam com a nova tendência

A paleta se define por tons neutros como off white, bege, marrom e verde floresta. O dourado permanece, mas em versão fosca, trazendo um toque festivo sem excesso de brilho. Considere também as cores predominantes na sua sala ao escolher a combinação.

Completando o visual além da árvore

A decoração natalina não se limita à árvore. Uma manta de fibra natural no sofá reforça o clima aconchegante, enquanto um cordão de luz quente em estantes ou janelas amplia o efeito. Presentes embrulhados em papel kraft, amarrados com barbante ou fita de linho, combinam com o pé da árvore no mesmo estilo.

Como o Natal brasileiro cai no verão, essa estética leve oferece uma vantagem adicional. Tecidos como linho e algodão, combinados com tons claros como bege e off white, combinam naturalmente com dias quentes e casas mais iluminadas, criando um ambiente festivo sem parecer sobrecarregado.

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