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A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

A Justiça anuncia uma semana de reflexão e decisões importantes. O arcano convida a avaliar cada situação com clareza, ponderar as consequências das escolhas e agir com honestidade e imparcialidade.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

01/11/2026 - 12h00
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A Justiça rege a semana trazendo um convite ao discernimento, à responsabilidade e à coerência entre pensamentos e atitudes.

Este arcano nos lembra que nossas escolhas produzem consequências e que o amadurecimento começa quando somos capazes de olhar para a realidade sem distorções, reconhecer nossa parcela de responsabilidade e corrigir o que já não está em harmonia.

Sua mensagem é agir com consciência, respeitar os próprios limites e encontrar a medida certa entre razão e emoção. Mais do que julgar o passado, será importante compreender os acontecimentos e decidir como seguir adiante.

A carta também propõe uma reflexão sobre a maneira como nos relacionamos com o mundo. Se você tem pautado suas escolhas pela generosidade, pela honestidade e pelo senso de justiça, estará cultivando condições favoráveis para colher bons frutos.

O conselho é praticar a Regra de Ouro: faça ao próximo aquilo que gostaria que fizessem por você (Mateus 7:12). Afinal, a harmonia que desejamos encontrar ao nosso redor também depende da forma como tratamos as pessoas.

A Justiça também representa aquela voz interior capaz de reconhecer a verdade de uma situação, por mais inconveniente ou difícil que ela possa parecer. Sob sua influência, será fundamental analisar os acontecimentos com imparcialidade, considerando os fatos antes de chegar a conclusões.

Isso exige cuidado para não permitir que emoções, expectativas ou desejos pessoais distorçam a realidade. Insistir em uma interpretação que não encontra sustentação nos fatos pode levar a decepções e dificultar decisões importantes.

Este arcano nos convida a reconhecer nossas necessidades e expressá-las com clareza e honestidade, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Em algumas situações, isso poderá significar aprender a dizer não, mesmo quando essa atitude contrariar as expectativas alheias.

A Justiça aconselha a identificar a origem dos conflitos com serenidade, sem permitir que ressentimentos ou impulsos interfiram na avaliação. Sua balança simboliza a importância de ponderar diferentes perspectivas antes de agir. Afinal, preservar uma relação ou evitar um confronto não deve significar abrir mão dos próprios valores e limites.

Sob a influência do arcano A Justiça, a semana favorece uma revisão cuidadosa de escolhas, acordos e compromissos. Questões que pareciam resolvidas poderão voltar à pauta, enquanto situações do passado ganharão novos significados diante de informações que ainda não haviam sido consideradas.

A carta nos lembra que reconhecer um erro não diminui ninguém. Ao contrário, revela maturidade e permite corrigir o rumo antes que pequenas falhas se transformem em problemas maiores.

O importante será evitar julgamentos precipitados e lembrar que nem sempre dispomos de todos os elementos para compreender uma situação por inteiro.

Essa mensagem encontra ressonância na configuração astrológica do período. A conjunção do Sol com Mercúrio retrógrado em Escorpião favorece a investigação, a revisão de ideias e o esclarecimento de assuntos delicados.

Conversas antigas poderão ser retomadas, informações esquecidas voltarão à tona e determinadas percepções poderão mudar diante de novos fatos. Será importante, entretanto, não confundir intuição com certeza nem permitir que desconfianças ocupem o lugar do diálogo.

A Justiça pede que a verdade seja procurada com serenidade, sem distorções provocadas pelo medo, pelo orgulho ou por expectativas pessoais.

Vênus em Libra favorece a harmonia e os acordos, enquanto Marte em conjunção com Júpiter em Leão amplia a iniciativa e a autoconfiança. A Justiça pede equilíbrio entre a vontade de avançar e a prudência necessária para evitar excessos e tomar decisões conscientes.

A carta também nos convida a refletir sobre a diferença entre justiça e rigidez. Ser justo não significa exigir perfeição de si mesmo ou dos outros, tampouco transformar cada divergência em uma disputa para determinar quem tem razão.

A verdadeira imparcialidade depende da capacidade de reconhecer nuances, ouvir argumentos diferentes e admitir que nossas convicções podem mudar.

Em algumas situações, será necessário estabelecer limites claros; em outras, compreender o ponto de vista alheio permitirá encontrar uma solução mais satisfatória para todos. A sabedoria estará em perceber qual atitude cada circunstância exige.

No amor, A Justiça é uma carta de natureza mais racional, que nem sempre favorece grandes demonstrações de afeto ou espontaneidade. Sua presença pode sinalizar certo distanciamento emocional, mas também respeito mútuo, maturidade e relações construídas sobre bases mais equilibradas.

Para quem está em um relacionamento, a semana favorece conversas esclarecedoras, a revisão de acordos e a correção de desequilíbrios que talvez tenham sido ignorados. Será importante expressar sentimentos e insatisfações com honestidade, sem transformar o diálogo em uma disputa sobre quem tem razão.

Para quem está solteiro, o arcano aconselha observar as atitudes com a mesma atenção dedicada às palavras, avaliando se existe coerência entre o que alguém promete e o que realmente oferece. Procure não idealizar pessoas ou situações. Neste momento, vale ouvir menos as expectativas do coração e deixar a razão conduzir suas escolhas.

No trabalho, a Justiça recomenda organização, atenção aos detalhes e cuidado com a comunicação. Documentos, prazos, informações e acordos merecerão uma conferência adicional, sobretudo quando houver dúvidas ou decisões pendentes.

Rever um procedimento ou corrigir uma informação poderá evitar complicações futuras. A carta também favorece conversas profissionais pautadas pela objetividade e pelo respeito, desde que exista disposição para ouvir e considerar diferentes perspectivas.

Em situações de conflito, será mais produtivo reunir fatos e apresentar argumentos consistentes do que reagir às primeiras impressões.

Na carreira, a energia da Justiça convida a avaliar o caminho percorrido e a identificar se as escolhas atuais estão alinhadas aos objetivos de longo prazo. Poderá ser um momento oportuno para reconsiderar prioridades, negociar responsabilidades ou reconhecer quais competências precisam ser desenvolvidas.

A ambição tem seu valor, mas os resultados mais duradouros dependem de consistência, planejamento e clareza sobre o que se deseja construir.

Diante de uma oportunidade importante, procure avaliar não apenas o prestígio ou a recompensa imediata, mas também as condições oferecidas, os compromissos envolvidos e os efeitos dessa decisão sobre sua vida. Nem todo avanço aparente representa progresso verdadeiro.

Nas finanças, a Justiça favorece uma relação mais consciente com o dinheiro. Organizar despesas, revisar contratos, conferir cobranças e estabelecer prioridades ajudará a compreender melhor a própria situação material. A carta recomenda cautela diante de promessas de ganhos fáceis ou decisões motivadas pelo entusiasmo do momento.

Com Marte e Júpiter em Leão estimulando a confiança e a disposição para arriscar, será especialmente importante distinguir uma oportunidade bem fundamentada de uma aposta excessivamente otimista.

O equilíbrio financeiro não depende apenas de quanto se ganha, mas também da maneira como os recursos são administrados e das escolhas que sustentam a segurança futura.

Ao longo da semana, talvez seja necessário rever uma opinião, reconhecer uma falha ou abandonar uma expectativa que já não corresponde aos fatos. Em outros momentos, a atitude mais justa será sustentar uma decisão com firmeza, mesmo que ela não agrade a todos.

O desafio estará em não confundir flexibilidade com fraqueza nem firmeza com inflexibilidade. A espada da Justiça precisa de precisão, não de agressividade; sua balança exige ponderação, não indecisão. Quando esses dois princípios trabalham juntos, torna-se possível agir com convicção sem perder a capacidade de escutar.

A carta também lembra que o equilíbrio não significa dividir tudo igualmente ou oferecer a mesma resposta para situações diferentes. Justiça é reconhecer necessidades, responsabilidades e circunstâncias, compreendendo que cada escolha deve ser avaliada em seu contexto.

Às vezes, será preciso corrigir uma desigualdade; em outras, estabelecer uma fronteira que proteja o que é importante. Há momentos em que a paz depende da conciliação, mas também existem situações nas quais ela só se torna possível depois que uma verdade é reconhecida e um limite é respeitado.

A energia desta semana favorece, portanto, uma espécie de acerto de contas interior. Não para alimentar arrependimentos ou cobrar de si mesmo respostas perfeitas, mas para compreender o que as experiências recentes ensinaram.

O passado pode oferecer informações valiosas, desde que não se transforme em uma prisão. Rever uma decisão não significa necessariamente voltar atrás: pode ser a oportunidade de aprimorar uma escolha, corrigir uma rota ou seguir adiante com mais consciência.

O importante é não permitir que antigas certezas impeçam a percepção de novas possibilidades.

O conselho do Tarô para a semana é agir com discernimento, sem precipitação e sem omissão. Antes de concluir, procure compreender. Antes de responder, verifique os fatos. Antes de assumir um compromisso, avalie suas condições e consequências.

Se houver algo a corrigir, faça isso com maturidade; se for necessário estabelecer limites, expresse-os com clareza. E, diante de uma escolha importante, procure não se deixar conduzir exclusivamente pelo medo de perder ou pela ansiedade de conquistar.

A Justiça não promete um caminho livre de dúvidas, mas nos oferece orientação para atravessá-las com consciência e discernimento.

Sua presença nos lembra que a serenidade nasce quando nossas atitudes estão alinhadas aos nossos valores e que a verdadeira segurança não depende de controlar todas as circunstâncias, mas de saber lidar com elas sem abrir mão da própria integridade.

Mesmo diante de situações que possam nos tirar do eixo, o desafio será preservar a calma, ponderar antes de reagir e não permitir que fatores externos determinem nossas escolhas.

Nesta semana, o convite é encontrar a medida entre ousadia e prudência, acolhimento e firmeza, desejo e realidade. Afinal, quando a clareza orienta as escolhas, o equilíbrio deixa de ser apenas uma busca e passa a se tornar uma prática cotidiana.

“Acredite na justiça, mas não a que emana dos demais e sim na sua própria”. (Código Samurai)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Cinema Correio B+ - Especial

O Que é o Amor? Como anular um casamento sem apagar uma história?

Com Laure Calamy, premiada em Alpe d'Huez, comédia francesa transforma uma separação numa reflexão sobre memória, amadurecimento e os novos formatos de família.

01/11/2026 08h00

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Com Laure Calamy, premiada em Alpe d'Huez, comédia francesa transforma uma separação numa reflexão sobre memória, amadurecimento e os novos formatos de família.

Com Laure Calamy, premiada em Alpe d'Huez, comédia francesa transforma uma separação numa reflexão sobre memória, amadurecimento e os novos formatos de família. Foto: Divulgação

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Não são muitos os casos de anulação de casamento na Igreja Católica que chegam ao conhecimento público, embora o procedimento exista e seja muito mais complexo do que geralmente imaginamos.

Conheço um caso de perto e posso garantir que o processo está longe de ser tão divertido quanto aquele que acompanhamos em O Que é o Amor? (C’est quoi l’amour?), deliciosa comédia de Fabien Gorgeart que integra a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil.

Talvez justamente por conhecer um pouco dessa realidade tenha admirado ainda mais a proposta do diretor, que usa uma situação burocrática, delicada e potencialmente dolorosa para construir um filme sobre amor, separação, nostalgia, compromisso, amadurecimento e, sobretudo, sobre o significado de família nos dias atuais.

A premissa é irresistível. Fred (Vincent Macaigne) quer se casar na Igreja com sua nova companheira, Chloé (Mélanie Thierry), mas para isso precisa obter a declaração de nulidade de seu primeiro casamento, com Marguerite (Laure Calamy).

Separados há anos, os dois construíram novas relações e parecem ter encontrado uma convivência bastante civilizada. Marguerite, que também refez sua vida ao lado de Sofiane (Lyes Salem), não vê motivo para impedir que o ex-marido siga em frente. Afinal, o casamento terminou, ambos estão felizes com outras pessoas e as filhas já se acostumaram à realidade de uma família recomposta.

O problema é que a Igreja Católica não considera o divórcio suficiente para permitir um novo casamento religioso. Para obter a declaração de nulidade, é necessário demonstrar que aquela união, por razões específicas, não foi válida desde sua origem.

E é justamente aí que Gorgeart encontra a contradição que sustenta sua comédia: para que Fred possa começar uma nova etapa da vida, ele e Marguerite precisam revisitar o passado e questionar a validade de um casamento que, independentemente de seu fim, produziu uma família, construiu lembranças e marcou profundamente suas vidas.

O que deveria ser uma formalidade acaba levando todos a Roma, numa viagem em que ex-cônjuges, novos companheiros e filhos precisam conviver com situações que revelam muito mais do que pretendiam.

O roteiro poderia facilmente transformar essa reunião numa sucessão de confusões previsíveis, mas prefere observar as particularidades de uma família que já aprendeu a viver de outra maneira e que, inesperadamente, precisa confrontar sentimentos que julgava resolvidos.

Com Laure Calamy, premiada em Alpe dO Que é o Amor? Como anular um casamento sem apagar uma história? - Divulgação

Fabien Gorgeart pesquisou o funcionamento dos processos de nulidade matrimonial para escrever a história, conversando com religiosos e profissionais envolvidos nesses procedimentos.

A partir de uma realidade que está longe de ser simples, construiu uma comédia que encontra humor no contraste entre as definições institucionais do casamento e a complexidade das relações humanas. O diretor não precisa ridicularizar a Igreja para demonstrar o quanto pode ser difícil enquadrar sentimentos, escolhas e experiências nas exigências de um processo formal.

Mas o que faz O Que é o Amor? ultrapassar a condição de uma boa comédia de situações é a maneira como observa seus personagens, especialmente Marguerite.

Laure Calamy, que conquistou reconhecimento internacional com a série Dix pour cent (Dez por Cento), volta a demonstrar seu enorme talento para criar personagens que transitam entre o humor e a vulnerabilidade sem perder a naturalidade.

Sua Marguerite é uma mulher que lida com as filhas adolescentes, administra os desafios de uma família recomposta e mantém uma relação aparentemente tranquila com o ex-marido.

Ela não ama mais Fred como companheiro, não deseja reconstruir o casamento e tampouco parece alimentar ilusões românticas sobre o passado. Mas isso não significa que tudo o que viveram tenha deixado de existir.

E talvez esteja justamente aí a dimensão mais delicada do filme.

Ao revisitar o casamento para atender às exigências do processo, Marguerite reencontra lembranças que estavam guardadas, algumas delas tão distantes que ela própria parecia ter esquecido o quanto foram especiais.

Não se trata necessariamente de saudade do homem com quem se casou, mas da história que construíram, da mulher que ela era naquele momento e de experiências que, mesmo depois da separação, continuam fazendo parte de sua identidade.

Como anular a memória? Como declarar que um casamento nunca existiu validamente sem apagar, pelo menos simbolicamente, os sentimentos, as escolhas e os acontecimentos que nasceram daquela união? E, sobretudo, como ressignificar lembranças sem precisar negá-las?

Com Laure Calamy, premiada em Alpe dO Que é o Amor? Como anular um casamento sem apagar uma história? - Divulgação

São perguntas que ultrapassam a particularidade do processo religioso. Quando uma relação termina, é comum que o passado seja reorganizado a partir da dor, do desencanto ou das razões que levaram à separação.

O casamento que um dia pareceu feliz pode passar a ser lembrado apenas pelos conflitos que o encerraram, como se reconhecer os bons momentos significasse questionar a decisão de seguir em frente.

Mas amadurecer também pode significar aceitar que uma história tenha sido importante mesmo sem ter durado para sempre. Que um relacionamento possa ter produzido felicidade, cumplicidade e afeto, ainda que tenha terminado. E que lembrar com ternura não representa necessariamente o desejo de voltar.

Essa é uma das qualidades mais bonitas da personagem de Laure Calamy. Marguerite não precisa escolher entre amar sua vida atual e reconhecer o valor daquela que deixou para trás.

A experiência compartilhada com Fred não desaparece porque ambos escolheram novos parceiros, assim como a existência das filhas torna impossível tratar aquele casamento como um episódio sem consequências.

O relacionamento terminou, mas a família que nasceu dele continua existindo, ainda que em outra configuração.

E os novos companheiros também fazem parte dessa história. Gorgeart evita apresentar uma família recomposta como uma solução perfeita ou como um território permanentemente marcado por rivalidades.

O filme reconhece que existem ciúmes, inseguranças, expectativas e dificuldades de convivência, mas também mostra que os vínculos podem ser reorganizados sem que todos precisem ocupar posições de adversários.

Há algo bastante contemporâneo nessa maneira de olhar para a família. Durante muito tempo, fomos ensinados a pensar no casamento como uma promessa de permanência e na separação como o fracasso dessa promessa.

Hoje, embora as relações continuem cercadas de expectativas, existe uma compreensão maior de que o fim da vida conjugal não precisa representar a destruição de todos os vínculos construídos durante ela.

Isso não significa que seja fácil. Tampouco que todas as separações permitam uma convivência harmoniosa. Mas existe uma diferença entre reconhecer que o amor romântico acabou e concluir que tudo aquilo que foi vivido perdeu seu significado.

Vincent Macaigne, com sua habilidade particular para interpretar homens que parecem permanentemente desconcertados pelas próprias escolhas, oferece um excelente contraponto à energia de Calamy. Fred quer resolver uma questão prática para seguir adiante, mas acaba provocando uma revisão emocional que não havia previsto.

Com Laure Calamy, premiada em Alpe dO Que é o Amor? Como anular um casamento sem apagar uma história? - Divulgação

Laure, por sua vez, dá a Marguerite uma complexidade que explica por que sua atuação foi premiada no Festival Internacional de Cinema de Comédia de Alpe d’Huez, onde o longa também conquistou o Grande Prêmio.

A graça do filme está nas situações que surgem desse encontro improvável entre passado e presente, mas sua força está na recusa de transformar os personagens em caricaturas.

Não há necessidade de estabelecer culpados ou inocentes, nem de determinar quem amou mais ou quem errou primeiro. Existe, sobretudo, a percepção de que as relações humanas raramente cabem em definições absolutas.

E é curioso pensar que tudo começa com a necessidade de declarar nulo um casamento. Porque, embora a nulidade religiosa tenha um significado jurídico e canônico específico, o filme brinca com a ideia de que seria possível submeter uma história de amor a uma espécie de revisão definitiva, como se sentimentos, experiências e memórias pudessem ser reorganizados de acordo com uma decisão formal.

Não podem. E talvez nem devam.

O Que é o Amor? é uma comédia sobre recomeços, mas também sobre aquilo que permanece. Sobre aceitar que as pessoas mudam, que os relacionamentos se transformam e que crescer significa, muitas vezes, abandonar a necessidade de dividir o passado entre aquilo que deu certo e aquilo que fracassou.

Integrante do 17º Festival de Cinema Francês do Brasil, realizado de 29 de outubro a 11 de novembro de 2026 em mais de 50 cidades, o longa chega ao público brasileiro depois de conquistar o Grande Prêmio e o prêmio de Melhor Atriz para Laure Calamy no Festival de Alpe d’Huez.

É um daqueles filmes que nos fazem rir de situações improváveis enquanto nos convidam a reconhecer sentimentos bastante familiares.

Talvez a pergunta do título não tenha uma única resposta. O amor pode acabar, mudar de forma, sobreviver como amizade, compromisso ou memória. E talvez amadurecer seja compreender que não precisamos apagar uma história para começar outra.

Porque podemos anular um casamento. Mas não podemos, nem precisamos, anular tudo aquilo que vivemos.

O que mudou no texto: a experiência próxima com uma anulação real dá credibilidade à abertura, enquanto a descoberta de Marguerite sobre suas próprias lembranças se torna o centro emocional da crítica.

O filme deixa de ser apenas uma história sobre ex-cônjuges civilizados e passa a discutir algo mais profundo: a possibilidade de reconhecer a beleza de uma relação que terminou sem desejar retomá-la.

E acho especialmente importante preservar a pergunta “Como ressignificar lembranças sem precisar negá-las?”. Ela sintetiza muito bem a maturidade afetiva que você identificou no filme.

O que é o Amor? integra a programação do 17º Festival de Cinema Francês do Brasil, realizado de 29 de outubro a 11 de novembro, em mais de 50 cidades brasileiras. A programação e os horários variam de acordo com cada cinema.

Saúde Correio B+

Você sabia que roer as unhas pode provocar desgaste irreversível dos dentes? Saiba mais.

Hábito frequentemente associado à ansiedade pode causar danos permanentes ao esmalte dentário, sobrecarregar a mandíbula e aumentar o risco de infecções por bactérias presentes sob as unhas

31/10/2026 19h00

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Você sabia que roer as unhas pode provocar desgaste irreversível dos dentes?

Você sabia que roer as unhas pode provocar desgaste irreversível dos dentes? Foto: Getty Imagens

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Muito além de uma simples mania, roer unhas pode provocar danos permanentes à saúde bucal. O hábito, conhecido clinicamente como onicofagia, favorece o desgaste irreversível do esmalte dentário, pode alterar a mordida, sobrecarregar a articulação da mandíbula e aumentar a exposição da boca a bactérias presentes sob as unhas.

Frequentemente associado à ansiedade e a outros comportamentos repetitivos relacionados ao estresse emocional, o problema pode surgir em qualquer idade e, muitas vezes, evoluir de forma silenciosa. Como os danos costumam aparecer gradualmente, é comum que só sejam percebidos quando a estrutura dos dentes já foi comprometida.

Segundo a cirurgiã-dentista Dra. Jose Daniela Delgado, especialista em GBT (Guided Biofilm Therapy) da EMS e especialista em Estomatologia e Odontologia Legal e Forense, a onicofagia não deve ser encarada apenas como um hábito estético.

“A onicofagia é um comportamento repetitivo frequentemente relacionado à ansiedade e que acontece de forma inconsciente. Não representa falta de controle ou fraqueza, mas uma maneira que algumas pessoas encontram para lidar com determinadas emoções. O problema é que, quando se torna frequente, pode causar consequências importantes para a saúde bucal”, explica.

Embora fatores como rotina acelerada, excesso de estímulos e estresse sejam frequentemente associados ao aumento da ansiedade, a especialista ressalta que não existe um único gatilho para esse comportamento.

“Cada pessoa manifesta a ansiedade de uma forma diferente. Assim como algumas comem compulsivamente, outras desenvolvem hábitos repetitivos, como roer as unhas. Por isso, é importante compreender a origem desse comportamento para tratá-lo adequadamente”.

Um dos principais riscos está no desgaste do esmalte dentário, camada responsável por proteger os dentes e que não possui capacidade natural de regeneração. O atrito constante entre os dentes provocado pelo hábito acelera esse processo e pode comprometer permanentemente sua estrutura.

“Diferentemente da pele, o esmalte do dente não se regenera. Quando ele é perdido, não volta naturalmente. Dependendo da extensão do desgaste, o paciente pode precisar de restaurações, facetas ou coroas para recuperar a função e a estética dos dentes”, alerta.

Além do desgaste, a onicofagia pode favorecer pequenas fraturas dentárias, aumentar a sensibilidade e provocar alterações na mordida. O esforço repetitivo também sobrecarrega a articulação temporomandibular (ATM), responsável pelos movimentos da mandíbula, favorecendo dores, inflamações, estalos e alterações funcionais da mastigação, especialmente em pessoas que também apresentam bruxismo ou apertamento dental.

Outro risco pouco conhecido está relacionado à contaminação por microrganismos.

As unhas entram em contato diariamente com diferentes superfícies e acumulam biofilme bacteriano. Ao levá-las repetidamente à boca, esses microrganismos podem ser introduzidos na cavidade oral, aumentando o risco de infecções e desequilíbrios da microbiota bucal.

“As unhas acumulam bactérias presentes nas superfícies que tocamos ao longo do dia. Ao levá-las repetidamente à boca, aumentamos a exposição a microrganismos que não fazem parte da microbiota bucal, favorecendo infecções e outros problemas de saúde”.

Além dos impactos físicos, a onicofagia é reconhecida pela comunidade médica como um comportamento repetitivo focado no corpo (Body-Focused Repetitive Behavior – BFRB). O transtorno está descrito no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), da American Psychiatric Association, e integra o grupo dos transtornos obsessivo-compulsivos e relacionados.

Revisões científicas também apontam associação entre o hábito e desgaste dentário, alterações na mordida, lesões gengivais, disfunções da ATM e maior exposição da cavidade oral a microrganismos potencialmente patogênicos. 

Para interromper o comportamento, a especialista destaca que simplesmente tentar parar de roer as unhas costuma não ser suficiente.

“Parar de roer as unhas sem tratar a causa costuma ser apenas uma solução temporária. É preciso identificar o gatilho emocional. Dependendo do caso, o tratamento pode envolver acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, além de recursos odontológicos para proteger os dentes durante esse processo”.

Ela alerta ainda que muitas pessoas acabam substituindo a onicofagia por outros hábitos igualmente prejudiciais, como morder tampas de caneta, lápis ou outros objetos rígidos, o que pode intensificar o desgaste dentário.

Além do controle do comportamento, o acompanhamento odontológico periódico é fundamental para identificar precocemente sinais de desgaste e de acúmulo de biofilme. Nesse contexto, protocolos preventivos como o Guided Biofilm Therapy (GBT) permitem evidenciar o biofilme antes da remoção, tornando a limpeza profissional mais precisa e ajudando o paciente a compreender melhor sua condição e participar de forma mais ativa dos cuidados com a saúde bucal.

Para a Dra. Daniela, o principal alerta é não subestimar hábitos aparentemente inofensivos.

“Quando um hábito começa a desgastar os dentes, alterar a mordida ou provocar dores na mandíbula, ele deixa de ser apenas uma mania e passa a ser uma questão de saúde. Quanto mais cedo o problema for identificado e tratado, maiores são as chances de evitar consequências permanentes”.

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