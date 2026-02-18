Detran-MS alerta para golpes de pagamento de guias em sites falsos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) alertou sobre golpes na internet em forma de sites falsos para enganar os cidadãos.

Mesmo emitindo comunicados todos os meses sobre os golpes, continuam aparecendo páginas falsas que se assemelham à página oficial do órgão, induzindo ao pagamento de guias indevidas.

Segundo o Detran-MS, somente nesta semana de Carnaval, três pessoas procuraram agências na Capital após perceberem que o débito do veículo não havia sido baixado, mesmo após o pagamento. Somente após a verificação direta com o departamento, foi constatado que as guias haviam sido emitidas por um site falso.

A conferência é feita através de um agente de atendimento, que verifica se os débitos ainda constam ativos, verifica onde a guia foi emitida e confirma quem foi o destinatário do pagamento.

Quando o recebedor não é o Detran-MS, significa que o pagamento foi feito a uma página fraudulenta. A orientação do órgão é que o cidadão registre um boletim de ocorrência.

Somente no mês de janeiro foram retiradas do ar duas páginas clonadas. Alguns pontos são cruciais para que o cidadão não caia em golpes. O principal deles é a atenção aos detalhes.

Como saber se o site é oficial?

O primeiro ponto a se observar é o endereço eletrônico. Todo site oficial do Governo tem a terminação gov.br. No caso do Detran-MS, o endereço correto é o www.meudetran.ms.gov.br. Qualquer variação é considerada suspeita.

Outro detalhe é que o portal oficial não permite consultas livres, ou seja, sem a realização de login e senha. Para acessar débitos, emitir guias ou visualizar informações da CNH ou do veículo, é obrigatório a realização de login através do gov.br ou informar o CPF e senha cadastradas. Se o site apresentar valores e boletos sem pedir autenticação, é suspeito.

Na hora do pagamento, é fundamental observar o nome do destinatário. Ao acessar o aplicativo do banco, é possível ver a identificação de quem vai receber o valor. As guias oficiais sempre terão como recebedor o Detran-MS. Se aparecer outro nome, interrompa a operação.

Além disso, tenha cuidado ao fazer pesquisas no Google. Muitos sites falsos utilizam métodos para que apareçam entre os primeiros resultados. Estar no topo das buscas não significa que o site seja oficial.

Para o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, a forma mais segura de acessar qualquer serviço é através dos canais próprios do órgão.

“Hoje, a forma mais segura de acessar os serviços é pelo aplicativo Meu Detran MS. Ele elimina o risco de cair em páginas falsas e oferece um ambiente protegido para consultas e pagamentos.”

Além dos sites oficiais, outro canal confiável é a assistente virtual do Detran-MS pelo WhatsApp, a Glória. Através do número (67) 3368-0500, é possível consultar guias, verificar se um boleto é verdadeiro e confirmar valores antes de efetuar o pagamento.

