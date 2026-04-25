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Economia

MATO GROSSO DO SUL

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil

Com obras previstas para começar em junho ou julho, estatal aposta em programas de qualificação para suprir demanda

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

25/04/2026 - 08h00
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A retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), prevista para começar entre junho e julho deste ano, traz um desafio que vai além da engenharia: encontrar trabalhadores suficientes para ocupar até 8 mil vagas diretas no pico da construção.

Conforme já adiantado pelo Correio do Estado, MS já convive com falta de mão de obra qualificada e cenário de pleno emprego. Por isso, a Petrobras aposta na formação profissional como principal estratégia para viabilizar o cronograma do projeto.

De acordo com o gerente-executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção e Descomissionamento da Petrobras, Dimitrios Chalela Magalhães, a companhia já trata a escassez de trabalhadores como um “ponto de atenção”, diante da concorrência com outros grandes empreendimentos industriais em Mato Grosso do Sul, especialmente no setor de celulose, que também demandam milhares de profissionais.

“Vamos deixar um ponto de atenção. A nossa expectativa é de que a maior parte da mão de obra seja qualificada na região”, afirmou.

A fala dialoga com um problema estrutural do Estado. Reportagem anterior do Correio do Estado mostrou que Mato Grosso do Sul tem quase 30 mil vagas abertas que não conseguem ser preenchidas, principalmente, por falta de qualificação profissional, em um cenário de crescimento econômico acelerado e taxa de desemprego entre as menores do País.

Para enfrentar esse gargalo, a Petrobras pretende ampliar programas de qualificação profissional já utilizados em outros projetos da companhia. Um dos principais instrumentos é o programa Autonomia e Renda, desenvolvido em parceria com instituições de ensino técnico, como o Senai.

“O que a gente está fazendo é um programa chamado Autonomia e Renda, em parceria com instituições como o Senai, para treinar e qualificar mão de obra capaz de atender às necessidades do projeto”, explicou Magalhães.

A iniciativa foi aplicada em outras obras da estatal e poderá ser replicada em Três Lagoas e região, com oferta de cursos voltados às demandas específicas da construção industrial pesada, como soldagem, montagem, elétrica e instrumentação.

Ainda de acordo com o executivo da Petrobras, a estatal estuda ampliar a oferta de vagas de capacitação na região da UFN3, com foco em formar trabalhadores locais antes mesmo do início das obras, reduzindo a dependência de profissionais vindos de outros estados.

DISPUTA

A corrida por mão de obra em Mato Grosso do Sul deve se intensificar com a retomada da UFN3. O Estado já vive um ciclo de grandes investimentos industriais, sobretudo no chamado Vale da Celulose, com fábricas que chegam a demandar até 10 mil trabalhadores no auge das obras.

Esse cenário amplia a competição por profissionais qualificados e pressiona empresas a investir em treinamento e retenção. “A gente está falando de um estado pouco populoso, com vários grandes projetos acontecendo ao mesmo tempo”, destacou o gerente da Petrobras durante a entrevista.

A expectativa da estatal é de priorizar a contratação de trabalhadores da própria região, tanto por questões logísticas quanto para gerar impacto econômico local. Ainda assim, a empresa não descarta a necessidade de atrair mão de obra de outras regiões do País, caso a oferta local não seja suficiente.

Impacto econômico e social

No auge da construção, a UFN3 deve empregar entre 7 mil e 8 mil trabalhadores diretamente, além de gerar empregos indiretos em setores como comércio, serviços, transporte e alimentação.

“Se você tem 8 mil pessoas trabalhando, isso naturalmente gera um reflexo importante na economia das cidades do entorno”, disse Magalhães.

A estratégia de qualificação também busca deixar um legado permanente para MS, elevando o nível técnico da mão de obra local e ampliando a empregabilidade mesmo após a conclusão da obra.

Especialistas ouvidos anteriormente pelo Correio do Estado apontam que esse tipo de investimento é fundamental para sustentar o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul, que tem se destacado nacionalmente, mas enfrenta limitações justamente na oferta de trabalhadores qualificados.

Para o especialista em Gestão de Pessoas e Recrutamento Executivo Carlos Ornellas, as carências são generalizadas e impactam praticamente todos os setores produtivos de MS. 

“O setor florestal, impulsionado pela expansão da silvicultura e do processamento de celulose, ganhou relevância nos últimos anos com os investimentos realizados, e ainda em curso, no chamado Vale da Celulose, liderados por empresas como Suzano, Arauco, Eldorado e Bracell. No entanto, a escassez de mão de obra qualificada também atinge outros segmentos estratégicos, como frigoríficos, usinas de etanol de cana e milho, produção de grãos, bioenergia, construção civil, varejo, serviços, logística e transporte”.

DESAFIO

A dificuldade de preencher vagas não se restringe ao período de construção. Embora a Petrobras ainda não tenha detalhado o número de trabalhadores necessários para a fase operacional da UFN3, a tendência é de que a planta demande profissionais altamente qualificados, especialmente em áreas técnicas e industriais.

Isso reforça a necessidade de formação contínua e alinhada às demandas do setor produtivo.

Ao mesmo tempo, a retomada da UFN3 ocorre em um contexto de transformação da economia sul-mato-grossense, com expansão do agronegócio e avanço da industrialização, o que amplia a pressão sobre o mercado de trabalho.

No caso da UFN3, o sucesso da obra dependerá não apenas do avanço físico do projeto, mas da capacidade de formar, atrair e reter trabalhadores em um mercado cada vez mais competitivo.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/04/2026 08h23

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2916 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 24 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 970 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 36.543,74)
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 1.968,95)
  • 17 acertos - 549 apostas ganhadoras, (R$ 208,01)
  • 16 acertos - 3431 apostas ganhadoras, (R$ 33,28)
  • 15 acertos - 17383 apostas ganhadoras, (R$ 6,56)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 91.359,37)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2916 são:

  • 06 - 29 - 05 - 50 - 82 - 64 - 22 - 04 - 62 - 43 - 24 - 40 - 15 - 17 - 08 - 37 - 03 - 23 - 88 - 87

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2917

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 27 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2917. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3669, sexta-feira (24/04): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

25/04/2026 08h21

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3669 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 24 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 227 apostas ganhadoras, (R$ 1.760,21)
  • 13 acertos - 7061 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 87461 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 483871 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3669 são:

  • 09 - 08 - 16 - 11 - 10 - 24 - 04 - 22 - 02 - 17 - 12 - 15 - 05 - 23 - 03

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3670

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 25 de abril a partir das 20 horas, pelo concurso 3670. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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