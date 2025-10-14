Detran/MS oferece VW Fox 2011 e Honda CG 160 Fan 2025 com lances iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638,00

A Tenório Leilões realiza, no dia 23 de outubro de 2025, às 11h (horário de Brasília), leilão do Detran/MS, com dezenas de veículos disponíveis para circulação e sucatas destinadas ao desmonte e à reciclagem.
O evento é uma oportunidade para quem busca carros e motos com valores abaixo da Tabela Fipe, incluindo dois destaques:
- Volkswagen Fox 1.0 GII – ano 2011/2012, com lance inicial de R$ 6.469,00
- Honda CG 160 Fan – ano 2025/2025, com valor inicial de R$ 4.638,00
Na Tabela Fipe, o VW Fox 2011/2012 é avaliado em cerca de R$ 29.782,00, enquanto a Honda CG 160 Fan 2025 ultrapassa R$ 15.000,00, o que representa descontos de mais de 70% sobre o valor de mercado — uma das melhores oportunidades do certame.
Por que os veículos são vendidos tão abaixo da Tabela Fipe?
Os lances iniciais de leilões públicos são atrativos justamente por envolverem condições diferenciadas. Os veículos podem demandar revisão mecânica, regularização documental ou ter passado por longos períodos de apreensão.
Mesmo assim, para quem busca economia real e está disposto a investir um pouco em reparos, o leilão é uma excelente forma de adquirir veículos com preços muito abaixo do mercado tradicional.
Onde ver os veículos antes do leilão
Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 21 e 22 de outubro de 2025, das 8h às 16h, no Pátio PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 – Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS (CEP 79064-350). A visita presencial é recomendada para avaliar o estado físico dos veículos antes de participar.
Como participar do leilão online
A participação é feita exclusivamente pela internet.
Para dar lances, é necessário realizar o cadastro prévio no site oficial da leiloeira e consultar o edital completo: www.tenorioleiloes.com.br
O encerramento dos lances ocorre no dia 23/10, às 11h, com transmissão ao vivo.
Outras oportunidades no mesmo certame
O edital do Detran/MS lista 220 lotes, sendo 155 veículos aptos a circular e 65 lotes de sucatas destinados à desmontagem e reciclagem.
Entre as opções, além do VW Fox 2011/2012 e da Honda CG 160 Fan 2025, aparecem:
- Hyundai HB20 1.6 – lance inicial de R$ 11.300,00
- Chevrolet Celta 2013 – a partir de R$ 8.200,00
- Honda CG 150 Titan 2014 – a partir de R$ 2.300,00
Essas oportunidades atraem tanto compradores interessados em revenda quanto profissionais da reciclagem e desmontagem automotiva.
Dicas para participar com segurança:
- Leia o edital com atenção — verifique taxas, prazos e responsabilidades do arrematante.
- Visite os veículos — a vistoria presencial evita surpresas e ajuda na decisão.
- Considere os custos adicionais — transporte, IPVA, guincho e eventuais multas.
- Defina um limite máximo de lance — não ultrapasse o valor que esteja disposto a investir.
O leilão do Detran/MS, conduzido pela Tenório Leilões, é uma grande oportunidade para quem quer economizar na compra de veículos.
O VW Fox 1.0 GII (2011/2012) e a Honda CG 160 Fan (2025) são os principais destaques, com valores iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638, respectivamente — muito abaixo da Tabela Fipe.
Para participar, basta se cadastrar no site da leiloeira e acompanhar o certame online no dia 23 de outubro, às 11h.