Dia "B" da Saúde Bucal mobiliza ações em municípios do MS

No próximo dia 20, o Mato Grosso do Sul irá mobilizar uma ação para o Dia “B” da Saúde Bucal - Criança Sorridente, a iniciativa reúne estados e municípios em ações voltadas para prevenção e o cuidado odontológico de crianças em idade escolar.
A ação será coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde.
A edição deste ano conta com um diferencial, além de atividades educativas e preventivas. A ampliação do ART (Tratamento Restaurador Atraumático), uma técnica moderna e minimamente invasiva para o tratamento da cárie dentária que permite levar o atendimento diretamente para dentro das escolas.
A proposta dessa mobilização tem como objetivo fortalecer a prevenção do cuidado odontológico infantil.
Diferente dos procedimentos mais tradicionais, o novo método dispensa o uso do motor odontológico e da anestesia. O tratamento é realizado mediante o uso de instrumentos manuais, como a cureta, que remove apenas o tecido cariado.
Em seguida, o dente recebe uma restauração com cimento de ionômero de vidro, um material restaurador que libera flúor e ajuda na proteção da estrutura dental.
Esse procedimento permite que ele seja feito de forma rápida, segura e sem dor, ampliando o acesso de crianças aos cuidados odontológicos.
Além do breve tratamento que será realizado, também serão feitas ações educacionais com o foco na saúde bucal, como a escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e palestras educativas.
Vale ressaltar que por envolver procedimentos que interferem diretamente na cavidade bucal das crianças, a participação das famílias é fundamental. Pois só será realizado o procedimento se a criança levar uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis.