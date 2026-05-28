Dia livre de impostos: MS tem mais de 270 lojas participantes

Nesta quinta-feira (28), Mato Grosso do Sul está participando de uma campanha nacional de conscientização sobre os impostos, a qual trata-se de uma demonstração real e prática de quanto os tributos encarecem o produto. O movimento é coordenada nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
A data não é aleatória, pois segundo o sistema CNDL, é somente a partir do dia 28 de maio que o trabalhador brasileiro começa, de fato, a trabalhar para si mesmo. Tudo o que foi produzido e consumido até essa data no ano foi, na prática, destinado ao pagamento de impostos.
O Dia Livre de Impostos chega a sua 19ª edição nacional e 8ª edição em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Impostômetro, até a manhã desta quinta-feira, Mato Grosso do Sul arrecadou mais de R$18 bilhões. Já em Campo Grande, a arrecadação supera os R$ 768,5 milhões.
Em Mato Grosso do Sul, mais de 270 lojas participam da campanha. Cada estabelecimento escolhe ao menos um produto do seu portfólio e zera os impostos daquele item ao longo de todo o dia 28, arcando com esse custo por conta própria.
Lojas participantes
Shopping Campo Grande
- Tip Top – moda infantil
- Puket
- Anita Homem
- Anita Mulher
- O Boticário
- Kings Sneakers
- Melissa
- Cecconello
- Calvin Klein
- KFC
- MMartan
- Arezzo
- Democrata
- Schutz
- Luz da Lua
- Avantin
- Adcos
- Pernambucanas
- World Tennis
- 067 Vinhos
- Jorge Bischoff
Shopping Norte Sul
- Passaletti
- Anita Shoes
- O Boticário
- KFC
- Democrata
- Ponto Jeans
Lojas de rua
- Gazin – 77 lojas participantes em todo o MS
- Soldamaq – 7 lojas
- Alvorada – 3 lojas
- O Boticário – 2 lojas
- Passaletti – 3 lojas
- Jatti Vasos
- Óticas Diniz
- Elétrica Zan
- Mega Jeans
- TechDry – Impermeabilizante
- Schutz
- Dunil
- Yellow Móveis
- Meu Empório
- Ai, Que Kokedama
A partir das 10h da manhã desta quinta-feira (28), o segundo piso do Shopping Campo Grande terá um espaço especial, com vitrines e encartes alusivos à campanha, para levar ao público de forma lúdica, visual e interativa o que nenhuma etiqueta de preço mostra: o peso real dos impostos no bolso do consumidor brasileiro.