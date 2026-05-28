Polícia Civil prende estuprador no interior de Mato Grosso do Sul

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais
A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.
Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu.
O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura.
O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.
Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.
O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.
A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional.
Distribuição de vagas
O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:
- 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
- 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
- 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
- 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.
Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.
Etapas
- Inscrição online gratuita
- Divulgação da relação preliminar de inscritos
- Período de recursos
- Prova de títulos
- Divulgação do resultado preliminar
- Novo prazo recursal
- Homologação do resultado final
- Contratação.
Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.
Mais informações podem ser conferidas no edital.